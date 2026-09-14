"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 11: riigikontrolör Janar Holm

Holmiga tulevad jutuks korralagedus kaitsevaldkonna raamatupidamises ning debattide käigus selle korrastamiseks pakutud lahendused. Samuti küsime temalt hinnangut, mida jõuab kuue kuuga korra loomiseks ära teha uus kaitseminister Martin Herem.

Lisaks räägime laiemalt riigivalitsemise kvaliteedist ja selle puudujääkidest.

"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 11. Saadet saab hiljem järelvaadata ERR-i portaalis ja kuulata Eesti Raadio äpis.

Saatejuht on Aleksander Krjukov.