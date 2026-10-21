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Tartu Ülikool jätab Tallinna südalinna õigusteaduskonna hoone endale

Eesti
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna hoone arhitektuurivõistluse võidutöö.
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna hoone arhitektuurivõistluse võidutöö. Autor/allikas: Kauss Arhitektuur OÜ
Eesti

Kuigi Tartu Ülikool teatas, et lõpetab õigusteaduse päevaõppe Tallinnas, ei ole plaanid Tallinnas Kaarli puiesteel asuva hoonega muutunud – sinna jääb endiselt tegutsema õigusteaduskond ja ülikooli Tallinna esindus.

Tartu Ülikool on praegu ehitamas ümber Tallinnas Kaarli puiesteel asuvat hoonet, kus enne ehituse algust tegutses ülikooli õigusteaduskond. Kuigi Tartu Ülikool otsustas, et lõpetab õigusteaduse päevaõppe Tallinnas, siis see ei muuda hoone kasutust ning sinna jääb endiselt õigusteaduskond, ütles ERR-ile Tartu Ülikooli kinnisvara osakonna juhataja Heiki Pagel.

"Kaasaegset õppe- ja töökeskkonda vajavad nii õigusteaduse sessioonõppe üliõpilased kui ka täiendusõppijad ja Tartu Ülikooli Tallinna esindus, kellele on samuti ruumid sellesse hoonesse planeeritud," lausus ta.

Kaarli puiestee hoonet hakati ümber ehitama põhjusel, et maja oli amortiseerunud ning jäi kitsaks. Uues hoones saab olema rohkem auditooriume ja seminariruume ning lisandub ka raamatukogu.

Kui algselt oli kavas hoone ümberehitus valmis saada järgmise aasta juunis, siis tähtaeg on nihkunud ja nüüd on ehituse valmimisaeg septembri lõpp. Nihkumise tingisid mitmed ehituse käigus ilmnenud asjaolud, mida ei olnud enne tööde algust teada, ütles Pagel.

"Nende hulgas olid olemasolevate konstruktsioonide tegelik seisukord, vajadus täiendavate projekteerimis- ja konstruktsioonitööde järele ning ehitusplatsil läbi viidud arheoloogilised uuringud. Arheoloogiliste kaevamiste käigus leiti mitmeid väärtuslikke ajaloolisi leide, mille uurimine tõi kaasa ehitustööde ajutise peatamise," lausus ta.

Kasvanud on veidi ka ümberehituse hind: esialgne ehituslepingu maksumus oli 11 miljonit eurot, nüüd on see tõusnud 11,7 miljonini.

"Maksumuse muutumise põhjused on seotud olemasoleva hoone konstruktsioonide tegeliku seisukorraga, mis erines projekteerimise aluseks olnud dokumentatsioonist. Lisaks osutus ehitustööde käigus vajalikuks arheoloogiliste uuringute ja kaevamiste läbiviimine," lausus Pagel.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna hoone arhitektuurivõistluse võidutöö. Autor/allikas: Kauss Arhitektuur OÜ

Toimetaja: Marko Tooming

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