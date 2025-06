Tartu Ülikool ehitab ümber Tallinna südalinnas asuva õppehoone

Tartu Ülikool teatas hiljuti, et neil valmis Tallinnas asuva õppehoone ehitusprojekt, mille järgi hakatakse Vabaduse väljaku servas asuvat hoonet peagi renoveerima.

"Kuna maja on aastatega amortiseerunud ning õppetöö vajadustele ja võimalustele kitsaks jäänud, ootavad seda ees peatsed renoveerimistööd," märgiti.

Tegu pole siiski tavapärase renoveerimisega, vaid praegune maja lammutatakse osaliselt.

Tartu Ülikooli poolt renoveerimisprojekti vedav Andres Poom ütles ERR-ile, et projekteeritaval hoonel on kuus maapealset korrust ning üks maa-alune korrus ning et hoone projekteeritav kõrgus 25 meetrit.

Maksma läheb hoone uuendamine eeldatavalt 10 miljonit eurot ning ehitust rahastab täies ulatuses ülikool ise.

Uues majas saab senisest rohkem olema auditooriume ja seminariruume, lisandub ka raamatukogu.

Praegu tegutseb majas Tartu Ülikooli õigusteaduskond, mis sel sügisel, kui algavad lammutus- ja ehitustööd, kolib ajutiselt Tõnismäe tänavale endistesse haridusministeeriumi ruumidesse.

Poom ütles, et valdavalt jääb hoone ka peale renoveerimist õigusteaduskonna kasutusse, kuid hoonesse on planeeritud ruumid ka Tartu Ülikooli Tallinna esindusele.

Hoone põhiprojekt on valminud ja esitatud ülevaatamiseks. Praeguses etapis kujundatakse tellija, ekspertide ja projekteerijate ühisarvamus, mille toel minnakse edasi ehitushankega. Uue hoone valmimine on planeeritud 2027. aasta algusesse.

Hoone renoveeritakse arhitektuuribüroo Kauss Arhitektuuri ideekavandi "Kaskaad" järgi. Võidutöö valiti välja konkursiga.