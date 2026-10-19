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Tartu Ülikool lõpetab õigusteaduse päevaõppe Tallinnas

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Õigusteaduse riiklik rahastus väheneb, mis sunnib Tartu Ülikoolil oma plaane ümber tegema. Fotol Tartu Ülikooli peahoone.
Õigusteaduse riiklik rahastus väheneb, mis sunnib Tartu Ülikoolil oma plaane ümber tegema. Fotol Tartu Ülikooli peahoone. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
uudised

Tartu Ülikool tahab edaspidi õigusteaduse bakalaureuseõppesse vastu võtta üle saja tudengi ning muudatuse tõttu ei saa enam õigusteadust õppida Tallinna päevaõppes. Praegused Tallinna päevaõppe tudengid saavad siiski oma õpingud lõpetada praeguses asukohas.

Tartu Ülikool otsustas, et viib järgmisest õppeaastast Tallinna bakalaureuseõppe õigusteaduse päevaõppekohad Tartusse üle. Tallinnas saab edasi õppida sessioonõppes ja osaleda ka õigusalasel täiendusõppel.

"Me oleme kindlasti üks kõige tugevama sisseastumiskonkurentsiga teaduskondasid ülikoolis ja sellest tulenevalt on õigusteadus endiselt atraktiivne. Küll aga oleme viimase kolme aasta trendis pannud tähele seda, et suurem huvi on õppida päevaõppes üliõpilastel Tartus ja sessioonõppes Tallinnas," selgitas õigusteaduskonna direktor Priit Pikamäe.

Tänavu esitati Tartu päevaõppesse 282 avaldust, Tallinna päevaõppesse 206 ja Tallinna sessioonõppesse 121 avaldust.

"Ja siin nüüd Tallinna näide näiteks sellest aastast oligi selline, et meil oli 55 õppekohta Tallinna päevaõppes ja nendest lävendipõhise vastuvõtu alusel me suutsime täita ainult 23. Seevastu Tartus on meil 85 päevaõppe õppekohta ja kõik need kohad tulid täis lävendipõhise vastuvõtu alusel."

Kuna Tallinnas enam bakalaureuse päevaõppega ei jätkata, soovib õigusteaduskond suurendada selle arvelt Tartu päevaõppe kohtade arvu. Ideaalis tahetakse vastu võtta üle saja tudengi, kuid täpne arv on veel kinnitamisel.

Lisaks on õppevormide ümberkorraldamise põhjuseks ka õigusteaduskonna vähenev rahastus. Priit Pikamäe selgitas, et õigusteaduskonna rahastus tuleb kahest allikast.

"Ühelt poolt riiklik kõrghariduse tegevustoetus, mis aga väheneb õigusteaduse osas. Teiselt poolt poolt oleme õigusteoskonnas Tartus saanud ka viimastel aastatel täiendavat riiklikku tuge justiits- ja digiministeeriumi vahendite kaudu. See viimane on vähenemas lausa 50 protsenti ja riiklik tegevustoetus väheneb ca neli protsenti. Aga ka need summad on veel lõplikult kinnitamata, sest eelarveprotsess nii riigi tasandil kui ka Tartu Ülikoolis on veel pooleli."

Õppevormide koondamine aitab õigusteaduskonnal väiksema rahaga toime tulla.

Praeguseid Tallinna päevaõppe tudengeid muudatus ei puuduta, toonitas Pikamäe. Nemad saavad lõpetada oma õpingud praeguses asukohas ja praegu kehtivate õppekavade alusel.

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