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Tallinna ja õigeusu kiriku üürivaidlus lõppes linna võiduga

Eesti
Eesti Kristlik Õigeusu Kirik.
Eesti Kristlik Õigeusu Kirik. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Teisipäeval lõppes Tallinna linna ja Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku vaheline aastatepikkune üürivaidlus, kui riigikohus ei võtnud kiriku kassatsioonkaebust menetlusse.

Tallinna linna ja Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku (endise nimega Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik) vaidlus puudutas Tallinnas Pikk tn 64 asuvaid äriruume, mida kirik kasutas tähtajatu üürilepingu alusel. Tallinna Kesklinna valitsus ütles üürilepingu üles 17. aprillil 2024.

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ütles, et pikaks veninud vaidluses on lõpuks saabunud selgus.

"Linn on lepingu ülesütlemisel käitunud õiguspäraselt ning linnale kuuluvad ruumid saavad vabastatud. Nüüd vaatame tulevikku ning linnaosavalitsus teeb kõik endast oleneva, et ruumid võimalikult kiiresti uuesti kasutusse anda," sõnas Raudsepp.

Kirik vaidlustas lepingu ülesütlemise kohtus, taotledes selle tühisuse ja üürilepingu kehtivuse tuvastamist.

Harju maakohus jättis 29. augustil 2025 kiriku hagi rahuldamata, leides, et Tallinna Kesklinna valitsusel oli õigus üürileping üles öelda. Kirik kaebas otsuse edasi, kuid Tallinna ringkonnakohus jättis 12. juunil 2026 maakohtu otsuse muutmata.

Riigikohtu tsiviilkolleegium keeldus 19. oktoobril 2026 kassatsioonkaebust menetlusse võtmast, kuna puudusid seaduses sätestatud alused kaebuse menetlusse võtmiseks. Riigikohtu määrust edasi kaevata ei saa.

Seega jõustus kohtuotsus, mille kohaselt oli Tallinna Kesklinna valitsuse otsus üürileping üles öelda õiguspärane.

Tallinna linn on kiriku esindajatega pidanud läbirääkimisi Pikk tn 64 ruumide vabastamise üle. Läbirääkimiste käigus on saavutatud suuline kokkulepe ruumide vabastamiseks ning praegu täpsustavad pooled vabastamise tähtaega.

Toimetaja: Johanna Alvin

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