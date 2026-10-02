Raik: Narvas on kirik ja võim sassi läinud

Narva endine linnapea Katri Raik kritiseeris Narvas peagi toimuvat palvushommikut, mida tema sõnul korraldavad Kristliku Narva kirik, Eesti Metodisti Kirik ja Eesti Kristliku Õigeusu Kirik koostöös linnas võimul olevate Plaan B ja Keskerakonnaga. Korraldaja sõnul kaalusid esialgu nii linnapea Jaan Toots (Keskerakond) kui ka volikogu esimees Urbo Vaarmann (Plaan B) kulude katmist linna eelarvest.

15. oktoobril Narva raekojas üritus nimega "Palvushommik", mille korraldajad on Kristliku Narva koguduse pastor Dmitri Andrejev, Eesti Metodisti Kiriku Jõhvi koguduse vanempastor Artur Põld ja Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku Narva ja Peipsiveere piiskop Lazar ehk Aleksandr Gurkin.

Eesti Kristlik Õigeusu Kirik on vana nimega Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK). Viimane võttis nimevahetuse ette 2024. aasta septembris. Lõpliku õiguse võtta uueks nimeks Eesti Kristlik Õigeusu Kirik sai MPEÕK 2025. aasta märtsi lõpus.

Narva volikogus opositsiooni kuuluv fraktsiooni Respekt esimees, endine linnapea Katri Raik ütles, et tegemist on poliitilise üritusega, mille taga on Plaan B ja Keskerakond.

"See on väga kummaline lugu, sest teatavasti see tsaaritee ja palvushommikusöök on kaks asja, mis viimasest koalitsioonilepingust inimestele meelde jäi. Ja see palvushommikusöögi idee oli tõepoolest kirjas koalitsioonilepingus. Nüüd kuidagi linnavõim püüab ennast sellest distantseerida ja ütleb, et linna vapp sattus sellele kuulutusele kogemata," ütles Raik.

"Sellel üritusel on selline poliitiline ja segane maik küljes. Mina pole tänaseni aru saanud, mis usulahku täpsemalt see korraldaja esindab. Ma põhimõtteliselt ei ole selle vastu, et erinevad kirikud teevad koostööd, selliseid kohtumisi on ennegi Narvas toimunud kohalike õpetajate, pastorite ja preestrite vahel, aga praegu on see küll selline väga kahtlane poliitilise maiguga üritus. Võim ja kirik on meil nagu omavahel sassi läinud," lisas Raik.

Raik ütles, et tema sellele üritusele kohale ei lähe. "Urbo Vaarmann, tema tsaaritee, mis sellisel kujul propageerib suurvene šovinismi ja läheb läbi tema hoovi, näitab, et inimesed ei saa aru, mida nad teevad. Ja see palvushommikusöök sellisel viisil näitab ka, et inimesed lihtsalt ei saa aru, mida nad teevad," sõnas Raik.

Raiki sõnul võib selline üritus hoopis pingeid suurendada. "Narva on Eesti suuruselt kolmas linn, mis asub täpselt selles kohas, kus ta on ja kus muresid jagub palju. Ei ole vaja nagu täiendavaid pingeid kruttida, mis minu meelest täpselt see praegu on. Võimalik, et tahe oli hea, aga välja kukub see, et see on praegu Narva linna suurim uudis. Õudselt kahju on, kui me ennast teeme kogu aeg kapitaalselt lolliks," ütles Raik.

Vaarmann: ma ei näe ühtegi põhjust, miks see ei ole hea mõte

Urbo Vaarmann ei eitanud, ei ettepaneku ürituse korraldamiseks tegi tema, sest ta oli näinud, kuidas Tartus ja ka mujal Eestis on sarnased üritused hästi toiminud. Samas ütles ta, et Narva linn ei ole korraldusega seotud ega finantseeri seda.

Vaarmann ütles, et kuivõrd üritusele on kutsutud kõik Narva linnavolinikud, saatis nendele kutsed edasi Narva volikogu kantselei. Tema sõnul on erinevate linnas toimuvate ürituste kutsete läbi kantselei e-posti saatmine tavapärane praktika.

"Kui kantselei näeb, et volinikel on vaja seda infot teada, siis nad saadavad selle laiali. Ja kantselei leidis, et seda on vaja volinikel saada," sõnas Vaarmann.

Vaarmanni sõnul kavatseb ta ise üritusest kindlasti osa võtta. "Kui keegi korraldab sellise asja ja teeb seda oma raha eest, siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks see ei ole hea mõte. Iga volinik ise otsustab, kas ta läheb sinna kohale või ei lähe," lisas ta.

Jaan Toots: rentisime vaid ruumid

Narva linnapea, Keskerakonda kuuluv Jaan Toots ütles, et Narva linn andis palvushommiku korraldamiseks ruumid, mille eest tuleb korraldajatel maksta renti nii nagu ka kõigil teistel, kes oma üritust korraldada soovivad. "Niisugused asjad on nii Tartus kui teistes linnades ja me olime nõus neile ruumi andma," ütles ta.

Katri Raiki kriitika kohta ütles Toots, et tegemist ei ole poliitilise üritusega. "Katri Raigil on kõik asjad poliitilised, tal isegi tema ametis olek oli väga poliitiline, mitte töö tegemine. Tal on kogu aeg ainult poliitika ja Facebook ja säramine," sõnas Toots.

Tootsi sõnul ei tea ta ka, et selline asi oleks koalitsioonilepingus olnud, nagu väitis Katri Raik. "Te otsite igalt poolt mingit sensatsiooni vist. Katri kindlasti otsib, nendel ei ole muud teha. Mul on linnas muid asju praegu ja igasuguseid pahandusi ära klaarida, mis siin on toimunud ja mismoodi siin linna on juhitud, nii et mul ei ole aega niisuguste väikeste asjadega tegeleda," ütles Toots veel.

Tootsi sõnul läheks ta ka ise üritusele kohale, aga muude kohustuste tõttu ta ilmselt ei jõua.

Korraldaja soovib näha Narvas pikemaaegset võimu

Narva pastor Dmitri Andrejev kirjutas ise oma sotsiaalmeedias, et üritus on ajendatud linna poliitilisest olukorrast ja on mõeldud erinevate poliitiliste jõudude kokku toomiseks.

"Raske on olnud nii minul kui, arvan, kõigil narvalastel jälgida, kui ebastabiilselt on meie linnavolikogu viimastel aastatel töötanud. Rollid vahetusid sageli, palju jõudu kulus võitlusele võimaluste pärast ja seetõttu kasutati võimalusi ennast vähe. Linna sisepoliitikat ei saa stabiilseks nimetada," kirjutas Andrejev sotsiaalmeedias.

"Nagu paljud linnaelanikud, soovin ka mina, et selline praktika lõppeks. Sooviksin, et üks kindla enamusega meeskond töötaks rahulikult ja, mis peamine, vastutustundlikult pika aja vältel. Veelgi enam sooviksin, et linnavolikogu võidaks tagasi elanike usalduse. Usun, et nii ka läheb," lausus ta.

Andrejevi sõnul on palvushommikule kutsutud kõik linnavolikogu liikmed ja kõrgemad ametiisikud. Samas lisas ta, et palvushommikut linna eelarve raha eest ei korraldata.

"Korralduskomitee ühise otsuse kohaselt ei maksta ruumi rendi, klaveri rendi ega muude kulude eest eelarverahast. Samas tänan linnavolikogu esimeest Urbo Vaarmanni ja Narva linnapead Jaan Tootsi selle eest, et olite valmis kaaluma palvushommiku kulude katmist linna eelarvest," lausus Andrejev.

Siseministeeriumil vastuväiteid ei ole

Siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonna nõunik Ilmo Au ütles ERR-ile, et kohaliku omavalitsuse ruumide kasutada andmine religioossete või muude ürituste korraldamiseks on iga KOV-i enda otsustada.

"Narva raekojas planeeritava palvushommikusöögi korraldamisega seotud kogudused kuuluvad Eesti Kristlikkusse Õigeusu Kirikusse ja Eesti Metodisti Kirikusse, mis mõlemad on Siseministeeriumi strateegilise partneri – Eesti Kirikute Nõukogu liikmed," lausus ta.

"Siseministeeriumil ei ole vastuväiteid, kui nende koguduste esindajad osalevad kohaliku kogukonna oikumeenilise ürituse korraldamisel, kuid me soovitame kaasata ka teiste Narvas tegutsevate koguduste esindajaid," ütles Au.