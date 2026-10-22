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Ukraina droonirünnakud tabasid öösel Venemaa lääneosa regioone

Välismaa
Ukraina sõdurid valmistumas välja saatma ründedrooni.
Ukraina sõdurid valmistumas välja saatma ründedrooni. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Välismaa

Ukraina õhurünnakud tabasid ööl vastu neljapäeva piiri ja Moskva vahele jäävaid Venemaa regioone – plahvatusi oli kuulda Lipetski, Tuula, Kurski ja Belgorodi oblastis ning droonid jõudsid ka Moskva ümbrusse.

Õhurünnakutest andis teada Moskva linnapea Sergei Sobjanin ning avatud allikate põhjal sõjasündmusi kajastavad ühismeediakontod.

Kella 2.22 ja 3.41 vahel teatas Sobjanin kuuel korral allatulistatud droonidest. Kokku väitis ta, et Moskva poole oli teel 90 mehitamata õhusõidukit. Hiljem teatas Sobjanin, et hilisõhtust varahommikuni lendas Moskva piirkonna suunas 630 mehitamata õhusõidukit.

"21. oktoobril kella 20.30-st kuni 22. oktoobril kella neljani lendas Moskva piirkonna suunas 630 mehitamata õhusõidukit. Suurem osa neist hävitati õhutõrjejõudude poolt juba kaugematel lähenemisaladel," kirjutas Sobjanin Vene ühismeediakeskkonnas Max.

Esialgsetel andmetel sai Moskva uute territooriumide halduspiirkonda (TiNAO) kuuluvas Voronovo piirkonnas vigastada kaks inimest. Neile osutatakse vajalikku abi, lisas Sobjanin. Tema sõnul töötavad droonirusude langemiskohtades päästeteenistused.

Plahvatusi kuuldi ka Lipetski linnas, misjärel puhkes tulekahju ühes mitmekorruselises elumajas. Pealtnägijate filmitud videotel on väidetavalt näha Lipetski kohal madalalt lendavaid Ukraina droone ja öist taevast valgustavaid tulekahjusid.

Ukraina piirist 335 kilomeetri kaugusel idas asuvas Lipetskis elab umbes pool miljonit inimest. Linnas asub Novolipetski terasetehas, mis annab ligikaudu 20 protsenti Venemaa kogu toorterase toodangust ning on riigi suurim terasetehas.

Lipetski oblasti kuberneri Igor Artamonovi sõnul said rünnakus kahjustada linna mitme elumaja aknad ja fassaadid. Samuti sai kahjustada polikliinik, mis oli rünnaku ajal suletud, lisas Artamonov.

Ukraina väed on Lipetskit varemgi sama moodi droonidega rünnanud. 21. juulil tabasid Ukraina droonid Novolipetski terasetehast ja Lipetski koostootmisjaama, põhjustades tulekahjusid.

Samuti kuuldu plahvatusi ka Tuulas ning Kurski ja Belgorodi oblastis.

Ka Peterburis anti teada droonirünnaku ohust.

Samal ajal kui Moskva intensiivistab õhurünnakuid Ukraina tsiviiltaristu ja energiataristu vastu, on Kiiev vastanud rünnakutega Venemaal asuvate oluliste objektide vastu, mis varustavad Venemaa relvajõude.

14. oktoobri öösel saatsid Ukraina kaitseväed Venemaa 20 piirkonna suunas üle 900 drooni, mistõttu olid Venemaa võimud sunnitud tunnistama rünnaku ulatust.

16. oktoobril ründasid Ukraina väed ulatusliku öise operatsiooni käigus Peterburis naftaterminali, andmekeskust ja silda. Ukraina droonid on oktoobris mitmel korral häirinud ka lennuliiklust Moskvasse ja sealt välja.  

18. oktoobri öösel sattusid rünnaku alla Moskva ja Peterburi. Peterburis tabasid Ukraina väed Peterburi naftaterminali.

Venemaa püüab kaitsta oma kõige olulisemaid objekte. Näiteks on Tatarstanis asuva Alabuga majandustsooni ümber, kus toodetakse ründedroone, rajatud juba 33 õhutõrjepositsiooni. Nüüd on see üks Venemaa kõige paremini kaitstud objekte.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, Interfax, The Kyiv Independent

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