Ukraina droonirünnakud tabasid öösel Venemaa lääneosa regioone

Ukraina õhurünnakud tabasid ööl vastu neljapäeva piiri ja Moskva vahele jäävaid Venemaa regioone – plahvatusi oli kuulda Lipetski, Tuula, Kurski ja Belgorodi oblastis ning droonid jõudsid ka Moskva ümbrusse.

Õhurünnakutest andis teada Moskva linnapea Sergei Sobjanin ning avatud allikate põhjal sõjasündmusi kajastavad ühismeediakontod.

Kella 2.22 ja 3.41 vahel teatas Sobjanin kuuel korral allatulistatud droonidest. Kokku väitis ta, et Moskva poole oli teel 90 mehitamata õhusõidukit. Hiljem teatas Sobjanin, et hilisõhtust varahommikuni lendas Moskva piirkonna suunas 630 mehitamata õhusõidukit.

Either Ukrainian jet-drones or cruise missiles struck the 75th Arsenal in Serpukhov, Moscow Oblast, resulting in a large fire breaking out. This facility is used to repair and store military equipment, including surface-to-air missiles for the Buk-M1, Buk-M2 and S-300V systems. Ukraine has been carrying out a large-scale long-range drone attack on Moscow Oblast for several hours tonight. So far, this is the only known impact site. The vast majority of drones were shot down as usual. — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) October 22, 2026

"21. oktoobril kella 20.30-st kuni 22. oktoobril kella neljani lendas Moskva piirkonna suunas 630 mehitamata õhusõidukit. Suurem osa neist hävitati õhutõrjejõudude poolt juba kaugematel lähenemisaladel," kirjutas Sobjanin Vene ühismeediakeskkonnas Max.

Esialgsetel andmetel sai Moskva uute territooriumide halduspiirkonda (TiNAO) kuuluvas Voronovo piirkonnas vigastada kaks inimest. Neile osutatakse vajalikku abi, lisas Sobjanin. Tema sõnul töötavad droonirusude langemiskohtades päästeteenistused.

Plahvatusi kuuldi ka Lipetski linnas, misjärel puhkes tulekahju ühes mitmekorruselises elumajas. Pealtnägijate filmitud videotel on väidetavalt näha Lipetski kohal madalalt lendavaid Ukraina droone ja öist taevast valgustavaid tulekahjusid.

Explosions are being reported in Lipetsk, Russia. https://t.co/1mTKUa99tN — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 21, 2026

Ukraina piirist 335 kilomeetri kaugusel idas asuvas Lipetskis elab umbes pool miljonit inimest. Linnas asub Novolipetski terasetehas, mis annab ligikaudu 20 protsenti Venemaa kogu toorterase toodangust ning on riigi suurim terasetehas.

Lipetski oblasti kuberneri Igor Artamonovi sõnul said rünnakus kahjustada linna mitme elumaja aknad ja fassaadid. Samuti sai kahjustada polikliinik, mis oli rünnaku ajal suletud, lisas Artamonov.

Ukraina väed on Lipetskit varemgi sama moodi droonidega rünnanud. 21. juulil tabasid Ukraina droonid Novolipetski terasetehast ja Lipetski koostootmisjaama, põhjustades tulekahjusid.

Samuti kuuldu plahvatusi ka Tuulas ning Kurski ja Belgorodi oblastis.

⚠️ Explosions and suspected drone activity are also being reported in Belgorod region as Russia faces another round of aerial threats. Monitoring channel reports explosions in Belgorod, while separate reports describe drone sounds and blasts in Lipetsk. The reports follow a massive overnight drone assault across Russia, during which Moscow claimed to have intercepted 373 Ukrainian UAVs. The targets and consequences of the latest reported explosions remain unclear. https://t.co/YwL2n8siMT — The Tectonic (@thetect0nic) October 21, 2026

Ka Peterburis anti teada droonirünnaku ohust.

Samal ajal kui Moskva intensiivistab õhurünnakuid Ukraina tsiviiltaristu ja energiataristu vastu, on Kiiev vastanud rünnakutega Venemaal asuvate oluliste objektide vastu, mis varustavad Venemaa relvajõude.

14. oktoobri öösel saatsid Ukraina kaitseväed Venemaa 20 piirkonna suunas üle 900 drooni, mistõttu olid Venemaa võimud sunnitud tunnistama rünnaku ulatust.

16. oktoobril ründasid Ukraina väed ulatusliku öise operatsiooni käigus Peterburis naftaterminali, andmekeskust ja silda. Ukraina droonid on oktoobris mitmel korral häirinud ka lennuliiklust Moskvasse ja sealt välja.

18. oktoobri öösel sattusid rünnaku alla Moskva ja Peterburi. Peterburis tabasid Ukraina väed Peterburi naftaterminali.

Venemaa püüab kaitsta oma kõige olulisemaid objekte. Näiteks on Tatarstanis asuva Alabuga majandustsooni ümber, kus toodetakse ründedroone, rajatud juba 33 õhutõrjepositsiooni. Nüüd on see üks Venemaa kõige paremini kaitstud objekte.