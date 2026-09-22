Sõja 1672. päev: Ukraina õhurünnakud tabasid kahte Vene naftatöötlemistehast

Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu teisipäeva kahte Venemaa naftatöötlemistehast – õhurünnakutes said pihta Samaara oblastis asuv Kuibõševi naftatöötlemistehas ning Ufaa naftatöötlemistehas, kus mõlemas puhkes pärast rünnakut tulekahju. Venemaa relvajõudude õhurünnakutes Ukraina pealinnale Kiievile ja teistele suurematele linnadele Dniprole, Krõvõi Rihhile ja Pavlohradile, sai surma vähemalt neli inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 22. septembril kell 20.49:

- Ukraina õhurünnakud tabasid kahte Vene naftatöötlemistehast;

- Venemaa ründas korraga Kiievit, Dniprod, Pavlodari ja Krõvõi Rihhi;

- Kiievis sai pihta korrusmaja;

- Moskva naftatöötlemistehas peatas rünnaku järel tootmise;

- Trump: Venemaa on Ukraina rünnakute tõttu kaotanud kontrolli oma diislitootmise üle;

- Zelenski loodab ballistiliste rakettide tõrjekilbilt tänavu tulemusi;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit.

Trump: Venemaa ja Ukraina vaheline kokkulepe sünnib kiiresti

USA president Donald Trump ütles teisipäeval ÜRO Peaassambleele, et Venemaa ja Ukraina vaheline kokkulepe Moskva sissetungi lõpetamiseks on lähitulevikus võimalik.

"Teeme Venemaa ja Ukraina juhtidega väga tihedat koostööd ning viime selle lõpule. See juhtub minu arvates kiiremini, kui inimesed arvata oskavad. Neil on sellest kõrini," väitis Trump oma kõnes.

Ukraina õhurünnakud tabasid kahte Vene naftatöötlemistehast

Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu teisipäeva kahte Venemaa naftatöötlemistehast – õhurünnakutes said pihta Samaara oblastis asuv Kuibõševi naftatöötlemistehas ning Ufaa naftatöötlemistehas, kus mõlemas puhkes pärast rünnakut tulekahju.

Russian oil archipelago can't catch a break, with Ukraine's Armed Forces again striking the Kuibyshev Oil Refinery in Samara overnight.



Preliminary reports indicate the fire reached the AVT-5 primary crude-processing unit.



The Rosneft refinery is one of the major plants in the… pic.twitter.com/eAmOveAZOO — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 22, 2026

Ukraina relvajõudude kindralstaabi teate kohaselt tabasid Ukraina droonid öösel Baškortostani Vabariigis Ufaas asuvat naftatöötlemistehast Bašneft-UNPZ, vallandades seal tulekahju.

Tehase tootmisvõimsus võimaldab töödelda aastas umbes 7,5 miljonit tonni naftat. Ettevõte toodab bensiini, diisli- ja katlakütust, veeldatud gaase ning muid naftasaadusi.

Teiseks rünnaku sihtmärgiks oli Kuibõševi naftatöötlemistehas Samaara oblastis. Ka seal puhkes ettevõtte territooriumil tulekahju.

Kuibõševi naftatöötlemistehas kuulub Venemaa riikliku naftakontserni NK Rosneft struktuuri ning on üks Samaara piirkonna suuremaid ettevõtteid. Selle tootmisvõimsus on umbes seitse miljonit tonni naftat aastas. Tehas toodab bensiini, diislikütust, masuuti ja enam kui 30 liiki muid naftasaadusi.

Ukrainast 900 kilomeetri kaugusel paikneval tehasel on oluline roll Venemaa piirkondade kütusega varustamisel ning selle toodangut kasutavad ka Venemaa relvajõud.

⚡️⚡️ Bashneft-UNPZ and Kuibyshev Oil Refineries hit



On 21st September and during the night of 22nd September 2026, units of the Defence Forces of Ukraine struck two important oil industry facilities in the russian federation.



In Ufa, Republic of Bashkortostan, russian… pic.twitter.com/PXKCayyzIa — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) September 22, 2026

Samaara oblasti kuberner Vjatšeslav Fedorištšev teatas, et droonirünnakutes sai üks inimene surma ja neli vigastada.

Ühismeediakanalites avaldatud videokaadritel on näha oblastis asuva Kuibõševi naftatöötlemistehase laiaulatuslikku põlengut ja kõrgele taevasse tõusvat tihedat musta suitsusammast, mis ulatub väga kaugele.

RBK-Ukraina märkis, et eelmisel nädalal peatasid Ukraina droonirünnakute tõttu naftatöötlemine Sõzrani ja Saraatovi naftatöötlemistehas, pühapäevase rünnaku järel on väidetavalt seiskunud ka Moskva naftatöötlemistehas.

Erdoğan: rünnakud Musta mere kaubalaevadele on vastuvõetamatud

Rünnakud kaubalaevadele Mustal merel on vastuvõetamatud olenemata sellest, kas nende taga on Venemaa või Ukraina, ütles teisipäeval Türgi president Recep Tayyip Erdoğan.

Relvastatud rünnakud sellistele laevadele, sageli droonidega, on viimastel kuudel sagenenud, kuna Venemaa-Ukraina sõda on laienenud Mustale merele. Türgi laevad on üha enam sattunud tulejoonele ning Ankara survestab pooli moratooriumi kehtestamises kokku leppima.

Alates sõja algusest 2022. aastal on Mustal merel rünnatud 226 tsiviil- ja kaubalaeva. Üle 70 protsendi rünnakutest on toimunud sel aastal, teatas Türgi Merenduskaubanduskoda (IMEAK).

Venemaa ründas korraga Kiievit, Dniprod, Pavlodari ja Krõvõi Rihhi

Venemaa relvajõud korraldasid ööl vastu teisipäeva õhurünnaku Ukraina pealinnale Kiievile ja teistele suurematele linnadele Dniprole, Krõvõi Rihhile ja Pavlohradile, tappes vähemalt neli inimest ja purustades hooneid.

Ukraina ametnike teatel ründas Venemaa riigi kagu- ja keskosas asuvaid tööstusobjekte, mille tagajärjel hukkus kolm inimest. Ukraina põhjaosas toimunud rünnak jättis elektrita tuhanded inimesed. Rünnaku alla sattunud tööstusettevõtted asuvad Dnipro, Krõvõi Rihhi ja Pavlohradi linnas ja Dnipropetrovski oblastis.

Venemaa kasutas Dnipropetrovski oblasti nelja piirkonna vastu rakette, droone ja suurtükiväge. Dnipros hukkus kolm ja sai vigastada veel kuus inimest, teatas oblasti kuberner Oleksandr Hanža. Tema sõnul said seal tõsiselt kahjustada ühe ettevõtte ja laohoone ruumid.

Uudistekanal RBK-Ukraina teatas, et alates õhurünnakud algasid juba esmaspäeva õhtul, kui Dnipro linna ja seda ümbritsevat oblastit tabasid reaktiivdroonide rünnakud. Öösel kell kaks kuulutati aga juba mitmes Ukraina oblastis ballistiliste rakettide ohu tõttu välja õhuhäire.

Vahetult pärast seda registreerisid Ukraina õhujõud rakettide väljalennud ning Dnipros, Krõvõi Rihis ja Pavlohradis oli kuulda plahvatusi. Seejärel andis vaenlane korduslööke ning sõjaväelased teatasid, et oblasti poole suunduvad tiibründemoona Banderoļ lendkehad.

Varahommiku kinnitasid võimud ametlikult, et vaenlane andis üheaegselt löögi kolmele linnale.

"Dnipropetrovski oblast on vaenlase rünnaku all. Venelased andsid üheaegselt löögi tööstusettevõtetele oblasti kolmes linnas – Dnipros, Krõvõi Rihhis ja Pavlohradis. Puhkesid tulekahjud," kirjutas Hanža.

Ukraina õhujõudude teatel kasutas Venemaa öises rünnakus Ukrainale määratlemata arvu Oniks-tüüpi laevatõrje- ja ballistilisi rakette, samuti nelja tiibraketti ja 212 drooni.

Ettevõtted said kahjustada ka Pavlohradis ja Krõvõi Rihhis.

Krõvõi Rihhi kaitsenõukogu juht Oleksandr Vilkul teatas, et venelased ründasid linna täiendavalt tiibrakettidega. Enne seda kirjutasid seirekanalid, et vaenlane lasi välja Kalibr-tüüpi tiibrakette ning need viibisid Ukraina õhuruumis.

Venemaa rünnak Ukraina põhjaosas asuva Tšernihivi oblastis asuva energiataristu rajatise vastu jättis seal elektrita ligi 100 000 tarbijat, teatas piirkonna elektrijaotusettevõte.

Moskva korraldas ka ulatusliku rünnaku Poltaava oblastis Ukraina keskosas, tabades tööstusettevõtet ja kriitilise tähtsusega taristuobjekti, ütles oblasti kuberner Vitali Diakivnõtš.

Kuna lahingutegevus rindejoonel on Ukraina sõja enam kui nelja ja poole aasta jooksul suures osas takerdunud, on Moskva ja Kiiev viimastel kuudel üha enam rünnanud teineteise ettevõtteid, sadamaid, logistikaobjekte ja muid majanduslikke sihtmärke, püüdes kahjustada vastase sõjategevuse võimekust.

RBK-Ukraina meenutas, et 20. septembril ründasid venelased Dnipropetrovski oblastit rohkem kui 50 korral. Tulistamise tagajärjel said kahjustada korterelamud, eramaja, kauplused, apteegid ja autod. Dnipro linn sattus ulatusliku rünnaku alla 11. septembri, kui rünnakute tagajärjel sai kahjustada vähemalt üheksa elumaja ning purunes umbes 700 akent.

10. septembri öösel ründas vaenlane ka Krõvõi Rihhi. Selle tagajärjel said kahjustada paljud elumajad ning purustusi tekkis haridusasutustes, kultuuriasutustes ja ettevõtetes.

Vene õhurünnakus tabamuse saanud hoone kustutamine Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Kiievis sai pihta korrusmaja

Venemaa öise rünnaku tõttu sai Kiievis kahjustada viiekorruseline maja ja viga mitu seal elanud inimest.

RBK-Ukraina teatel ründasid Vene väed ööl vastu teisipäeva Kiievit taas droonidega. Päästjate andmetel registreeriti öise rünnaku tagajärjed Kiievi kahes linnaosas – Dniprovskõi ja Darnõtski rajoonis.

Dniprovskõi rajoonis tabas vaenlane muu hulgas viiekorruselist elumaja. Selle tagajärjel puhkes keldriruumides tulekahju, hoone esimesel korrusel tekkisid purustused ning kahjustada sai fassaad.

"Tulekahju kustutati. Päästjad päästsid 15 inimest. Vigastada sai neli inimest, neist kolm viidi haiglasse," seisis Ukraina riikliku erakorralise olukorra teenistuse (DSNS) teates.

Moskva naftatöötlemistehas peatas rünnaku järel tootmise

Venemaa suurettevõttele Gazprom Neft kuuluva Moskva naftatöötlemistehase toornafta töötlemine on peatatud pärast seda, kui pühapäeval, 20. septembril toimunud Ukraina droonirünnaku järel puhkesid tehase peamistes toornafta destillatsiooniüksustes tulekahjud, ütlesid kolm tööstusharu allikat uudisteagentuurile Reuters.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles pühapäeva hommikul ühismeedias, et Venemaa pealinna tabanud Ukraina suure õhurünnaku käigus sai kahjustada tehase territooriumil asuv tööstusrajatis.

Russia's Moscow Oil Refinery completely halted crude processing after a massive Ukrainian drone strike set its main refining units ablaze.



The plant supplies up to 40% of Moscow's fuel, and repairs may take several weeks.https://t.co/7fk8rtvsxI — KyivPost (@KyivPost) September 22, 2026

Allikad ütlesid Reutersile esmaspäeval, et mõlemas tehase peamises toornafta destillatsiooniüksuses puhkes pärast droonitabamusi tulekahju ning kahjustuste parandamine ja tootmise taastamine võib võtta mitu nädalat.

Gazprom Neft ei vastanud Reutersi kommentaaripalvele kohe.

Tehase üksuse AVT-6 võimsus on 21 400 tonni ööpäevas, mis moodustab 53 protsenti tehase koguvõimsusest. EURO+ kombineeritud toornafta töötlemiskompleksi võimsus on 18 800 tonni ööpäevas ehk ülejäänud 47 protsenti.

Moskva naftatöötlemistehases toodetud kütust ei ole Peterburi rahvusvahelisel kaubabörsil müügile pakutud alates 21. septembrist.

Allikate sõnul töötles tehas 2024. aastal 11,6 miljonit tonni toornaftat ehk ligikaudu 230 000 barrelit ööpäevas. Tehas tootis 2,9 miljonit tonni bensiini, 3,2 miljonit tonni diislikütust ja 1,3 miljonit tonni bituumenit.

Trump: Venemaa on Ukraina rünnakute tõttu kaotanud kontrolli oma diislitootmise üle

Venemaa on Ukraina-vastase sõja tagajärjel sisuliselt kaotanud kontrolli oma diislikütuse tootmise sektori üle, ütles USA president Donald Trump esmaspäeval, kutsudes üles sõjategevust lõpetama.

Trumpi avaldus tuli ajal, mil Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõitis New Yorki ÜRO kõrgetasemelisele nädalale, kus tal on muuhulgas kavas ka kohtumine Trumpiga, et arutada võimalikku vastastikust Ukraina-Vene kokkulepet energiataristu ja Mustal merel asuvate sihtmärkide ründamise peatamiseks.

Kahe riigijuhi kohtumine peaks toimuma 22. septembril, ütles Ukraina ametnik väljaandele The Kyiv Independent.

"Venemaa on kahjuks Ukraina-vastase sõja tõttu kaotanud kontrolli oma diislikütuse tööstuse üle," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

USA president lisas, et suur hulk Venemaa "naftatöötlemistehaseid on õhku lastud ning vähemalt ajutiselt rivist väljas", märkides, et sõja tõttu kannatab tema sõnul kogu maailm.

Trumpi sõnavõtule sotsiaalmeedias reageerinud Zelenski kordas oma seisukohta, et sõda tuleb lõpetada, öeldes, et Ukraina on esimesest minutist alates rahu taotlenud, kuid rünnakuid jätkav Venemaa pole sellega nõustunud.

Zelenski loodab ballistiliste rakettide tõrjekilbilt tänavu tulemusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski väljendas lootust, et veel tänavu annab rahvusvaheliselt arendatud ballistiliste rakettide tõrjekilp FREYJA tulemusi.

"Jätkame tööd selliste õhukaitsesüsteemide ja neile mõeldud rakettide tootmise võimaluse kallal Ukrainas, samuti partneritega ühise ballistiliste rakettide tõrje programmi FREYJA kallal. Loodame esimesi tulemusi juba sel aastal. Töötame täie jõuga, et tugevdada meie rahva kaitset," teatas Ukraina riigipea oma Telegram-kanalis.

Zelenski kohtus esmaspäeval ÜRO Peaassamblee 81. istungjärgu raames oma Prantsuse kolleegi Emmanuel Macroniga. Zelenski sõnul olid vestluse peamisteks teemadeks julgeolek ja talvine toetuspakett Ukraina jaoks.

Zelenski märkis, et Ukraina on valmis maksma täiendavate SAMP/T õhukaitsesüsteemide ja nendele mõeldud rakettide eest, kasutades selleks Euroopa Liidu laenu raames olevaid rahalisi võimalusi.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 520 880 (+1230);

- tankid 12 364 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 25 374 (+9);

- suurtükisüsteemid 50 184 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2151 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1663 (+1);

- lennukid 442 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robootikasüsteemid 2720 (+8);

- operatiivtaktikalised droonid 529 134 (+1441);

- tiibraketid 5111 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 152 173 (+312);

- eritehnika 4733 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.