Ukraina ülesehituse konverents läheb Eestile maksma 13,5 miljonit eurot

"Ukraina taastekonverentsi URC27 (Ukraine Recovery Conference) eelarve on valitsuse otsusega 13,5 miljonit eurot," kinnitas konverentsi meediasuhete juht Reimo Raja ERR-ile.

Raja märkis, et korraldusse on kaasatud pea kõik ministeeriumid ja mitmed ametkonnad, kes tegelevad konverentsi sisulise ja praktilise ettevalmistamisega.

Sündmuse tehniliseks elluviimiseks on loodud eraldi projektitiim, mis on praegu 16-liikmeline ja mille juht on Tiit Riisalo. Välisministeeriumi poolt juhib aktiivsemalt protsessi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Mariin Ratnik.

"Konverentsi toimumispäevad on 28.-29. jaanuar, kuid sündmusega on seotud ka mitmed eelüritused. Lähim neist on 12.-13. novembril Varssavis korraldatav Rebuild Ukraine konverents ja selle veerel toimub EL-Ukraina investeerimisfoorum, mille eesmärk on kaasata erainvesteeringuid Ukraina taastamiseks, kriisikindluseks ja uuendamiseks. Eesti valitsusest osaleb seal majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras," rääkis Raja.

Eestisse tulevate külaliste osalemissoove tuleb Raja sõnul järjepidevalt ning mitmed olulised osalejad on oma tulekut juba kinnitanud. "Kuid hetkel ei saa me seda veel täpsemalt kommenteerida," sõnas ta.

28.-29. jaanuar toimub Tallinnas Ukraina üles ehitamise konverents URC27 (Ukraine Recovery Conference), mille eesmärk on koondada Ukraina ülesehituseks rahvusvahelist tuge ja kaasata investeeringuid.

"Ukraina ülesehitus on järgneva aastakümne Euroopa suurim majandusprojekt, hõlmates nii Venemaa agressiooni tõttu hävitatud infrastruktuuri taastamist kui ka tugevate ja demokraatlike institutsioonide arendamist ning Ukraina tihedamat lõimumist Euroopa Liiduga. Konverents on selge näide Eesti valmisolekust panustada pikaajaliselt Ukraina tulevikku," ütles Raja.

Tallinnasse oodatakse konverentsi ajaks mitu tuhat külalist. Nende hulgas on erinevate riikide juhid ja poliitikud, ettevõtete juhid, rahvusvaheliste organisatsioonide ja finantsinstitutsioonide esindajad, Euroopa Liidu ning kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad.

Eesti on alates 2022. aastast Ukraina ülesehitusse sadade projektide kaudu panustanud. Kümned Eesti ettevõtted ja organisatsioonid aitavad iga päev kaasa Ukraina taastamisele ja vastupanuvõime tugevdamisele.