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Tallinna linn kritiseerib riiki Ukraina taastekonverentsi korralduse pärast

Eesti
Eesti ja Ukraina lipud
Eesti ja Ukraina lipud Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus on kriitiline tuleva aasta jaanuaris toimuva rahvusvahelise Ukraina abistamise konverentsi korralduse suhtes, sh võimaliku lumehangedes sumpamise pärast. Välisministeeriumi asekantsler kinnitas ERR-ile, et kogu korraldus on põhjalikult partneritega läbi räägitud ja Tallinnal muretseda pole põhjust.

Tuleva aasta jaanuari lõpus toimub Tallinnas kuues rahvusvaheline Ukraina abistamise konverents (Ukraine Recovery Conference – URC). Tallinna kommunaal- ja ettevõtlusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) on konverentsi korralduse suhtes kriitiline ning tema hinnangul võiks toimumisaega paari kuu võrra edasi lükata.

Kõige problemaatilisemaks peab abilinnapea Järvan konverentsi toimumise aega 27.-29. jaanuarini, väites, et seni on suursündmus alati aset leidnud kas juunis või juulis. Teisipäeval toimunud linnavalitsuse pressikonverentsil ütles Järvan, et ei saa siiamaani aru, miks otsustati just jaanuari lõpu kasuks.

"Seni seletamatutel põhjustel on peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna otsustanud tuua konverentsi enne märtsi, jaanuari kuusse," sõnas Järvan.

Konverentsi korraldamise eest vastutab teiste seas ka välisministeeriumi asekantsler Mariin Ratnik, kelle sõnul otsustatakse konverentsi toimumise päevad alati koostöös partneritega ja vaadatakse, et need sobituks üldisesse rahvusvaheliste tippsündmuste kalendrisse.

"Me oleme ukrainlastega seda pikemalt eelnevalt arutanud, mis oleks hea hetk ja mis haagiks teiste rahvusvaheliste sündmustega. On selleks siis Davosi majandusfoorum või Müncheni julgeolekukonverents. Ja mõeldes ka 24. veebruari kui sõja alguskuupäevale, et need oleksid nagu loomulikus jadas. Ja me jõudsime ühisele arusaamale, et need võiksid olla need kuupäevad ja sellise kokkuleppe me sõlmisime," põhjendas Ratnik.

Kristjan Järvan Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Järvani sõnul jääb sellise suursündmuse edukaks korraldamiseks ka lihtsalt liiga vähe aega. Ta tõi välja, et praegu ei ole linnal teada ei toimumise asukohta ega esinejaid.

"Aega on neli kuud ja praegune olukord on see, et ei ole teada asukohta, ei ole teada esinejaid. Kõik need programmid peab kinnitama Ukraina valitsus, mis on praegu osaliselt moodustamisel. Loomulikult on Ukraina toetamine meile kõigile äärmiselt oluline ja kui see tippsündmus peaks Tallinnas selles lumes sumpamise tõttu läbi kukkuma, siis ei mõjuta see mitte ainult Tallinna mainet aastaid, vaid kogu Eesti rahvusvahelist mainet," arvas Järvan.

Ratniku sõnul on selline teadmatus praeguses etapis taoliste suursündmuste puhul tavapärane ja tingitud sellest, et eelmine Ukraina abistamise konverents Poolas toimus alles mõne kuu eest. Ka toimumispaikade suhtes on Ratnik optimistlik.

"See konverents ei ole üks konverents, see sisaldab endas sisuliselt seitset väiksemat konverentsi, umbes Lennart Meri konverentsi suurust konverentsi. See tähendab, et on olemas erinevad temaatikad ja sisuliselt erinevad konverentsid, mis oleksid Tallinna mõttes erinevates kohtades, kuid seotud. Tallinnas võimalusi selleks on," leidis asekantsler.

Mariin Ratnik. Autor/allikas: Välisministeerium

Ratnik lisas, et Tallinnal on kogemusi rahvusvaheliste tippkonverentside korraldamisega piisavalt ja tegelikult on linnaga kõiki asjaolusid kogu aeg ka arutatud. Ka ei peaks pabistama liigse lume pärast linnatänavatel.

"Pool aastat on päris pikk aeg ka Tallinna linnal valmistuda selleks, et varustada ennast vastava tehnika ja valmisolekuga. Ma arvan, et Tallinna linn suudab näidata seda tublidust, et tänavad on puhtad ja liiklemine lihtne. Teisest küljest, Davosi majandusfoorumil on alati lumehanged üle pea. Riigipead, monarhid ja muud tähtsad tegelased kõnnivad rahulikult mööda lumiseid teid ja keegi ei ole siiamaani kurtnud, et Davos kui koht oleks mainekahju saanud," sõnas Ratnik.

 Varasemate kogemuste põhjal võib konverents tuua Tallinna 5000 kuni 7000 inimest. On ka arvatud, et välistatud pole USA presidendi Donald Trumpi osalus.

Toimetaja: Urmet Kook

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