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Fotod: Eesti suursaadik Ukrainas Intelmann andis Zelenskile üle volikirja

Eesti
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann. Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti

Teisipäeval andis Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile.

Volikirjade üleandmisele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arendamisele ning Ukraina jätkuvale toetamisele Venemaa agressiooni tingimustes, teatas välisministeerium.

Samuti arutati Ukraina tihedamat lõimumist transatlantiliste struktuuridega, edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunas ning jaanuaris Tallinnas toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi ettevalmistusi.
 
Suursaadik Intelmann ütles, et nii Eesti valitsus kui rahvas toetavad järjekindlalt ja igakülgselt Ukrainat.

"Ukraina võitleb iga päev kogu Euroopa julgeoleku eest. Loodame, et saame ühel hetkel koos võrdväärsetena istuda sama laua ümber Euroopa Liidus ja NATO-s," lausus ta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann. Autor/allikas: Välisministeerium

Suursaadik Tiina Intelmann töötab välisministeeriumis alates 1991. aastast. Aastatel 1999–2002 oli ta Eesti alaline esindaja Viinis Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) juures ning aastatel 2005–2011 Eesti alaline esindaja ÜRO juures. Aastatel 2010–2011 oli Intelmann Eesti suursaadik Iisraelis ning ühtlasi ka Montenegros.

12. detsembril 2011 valiti ta kolmeks aastaks rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmesriikide assamblee presidendiks. Aastatel 2014–2017 oli Intelmann Euroopa Liidu suursaadikuna Euroopa Liidu delegatsiooni juht Libeerias, 2017–2021 Eesti suursaadik Ühendkuningriigis ning 2021–2023 Euroopa Liidu suursaadik ja EL-i delegatsiooni juht Somaalias.

Aastatel 2024–2026 oli Intelmann välisministeeriumi erivolitustega diplomaatiline esindaja rahuvahenduse ja multilateralismi küsimustes. Alates 2026. aasta augustist on ta Eesti suursaadik Ukrainas.
 
Eesti ja Ukraina sõlmisid diplomaatilised suhted 4. jaanuaril 1992. Eesti on olnud üks Ukraina kindlamaid toetajaid, pakkudes järjepidevat poliitilist, sõjalist ja majanduslikku toetust ning humanitaarabi. Samuti panustab Eesti Ukraina pikaajalisse ülesehitusse, mille kinnituseks on 2027. aasta jaanuaris Tallinnas toimuv Ukraina ülesehituskonverents (Ukraine Recovery Conference).

Toimetaja: Marko Tooming

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