Taani ostab USA ja Norra tootjatelt kaugmaarakette

Taani teatas neljapäeval, et ostab USA ja Norra tootjatelt kaugmaarakette.

"Oleme ostnud kaks erinevat raketisüsteemi. Norra ettevõtte Kongsberg ründelöögiraketid, mida saab eelkõige välja tulistada meie hävitajatelt F-35 ning Ameerika ettevõtte Covenant raketid Anthem, mida saab välja tulistada maalt," ütles Taani kaitseminister Jeppe Bruus pressikonverentsil.

Minister ei täpsustanud rakettide arvu ega maksumust ega seda, millal tarned algavad.

Mullu septembris teatas Kopenhaagen, et kavatseb hankida kaugmaarakette, mis on võimelised tabama sihtmärke Venemaal, hoiatades, et Venemaalt lähtuv oht püsib Euroopa kohal veel kaua.

Peaminister Mette Frederiksen nimetas seda toona paradigmamuutuseks Taani kaitsepoliitikas.

"Me seisame silmitsi julgeolekuolukorraga, kus keegi ei oska ennustada, mis juhtub homme," ütles Bruus neljapäeval ajakirjanikele.

Ministri sõnul nõuab see olukord Taanilt uut sõjalist võimekust, et tugevdada nii enda kui ka NATO kollektiivset heidutusjõudu.

Taani teatas ka lepingu allkirjastamisest Ühendriikidega, mille eesmärk on tugevdada merealast koostööd, eriti laevaehituse valdkonnas.

Venemaa suursaadik Taanis Vladimir Barbin mõistis selle sammu hukka, nimetades seda läbimõtlematuks.