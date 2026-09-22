Taani meedia: USA kavatseb Gröönimaale rajada kaks sõjaväebaasi
Taani rahvusringhääling (DR) teatas teisipäeval, et nende andmetel kavatseb USA rajada Taanile kuuluvale Gröönimaale kaks sõjaväebaasi.
Praegu ei ole teada, kuhu baasid rajatakse, kuid DR-i andmetel on USA üles näidanud huvi vähemalt Lõuna-Gröönimaal asuva Narsarsuaqi lennujaama vastu. USA-l oli Narsarsuaqis baas aastatel 1941 kuni 1958.
Samas on Ühendriikidel juba Põhja-Gröönimaal Pituffikis kosmoseväe baas.
Taani peaminister Mette Frederiksen ja kaitseminister Jeppe Bruus ei kommenteerinud USA-ga sõlmitava lepingu sisu ette.
"Me ei saa lepingu sisu avaldada enne, kui sellele on alla kirjutatud," ütles Frederiksen DR-ile.
USA, Taani ja Gröönimaa vaheline leping on kavas allkirjastada hiljem teisipäeval New Yorgis ÜRO Peaassambleel.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/STT