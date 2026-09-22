Taani meedia: USA kavatseb Gröönimaale rajada kaks sõjaväebaasi

Praegu ei ole teada, kuhu baasid rajatakse, kuid DR-i andmetel on USA üles näidanud huvi vähemalt Lõuna-Gröönimaal asuva Narsarsuaqi lennujaama vastu. USA-l oli Narsarsuaqis baas aastatel 1941 kuni 1958.

Samas on Ühendriikidel juba Põhja-Gröönimaal Pituffikis kosmoseväe baas.

Taani peaminister Mette Frederiksen ja kaitseminister Jeppe Bruus ei kommenteerinud USA-ga sõlmitava lepingu sisu ette.

"Me ei saa lepingu sisu avaldada enne, kui sellele on alla kirjutatud," ütles Frederiksen DR-ile.

USA, Taani ja Gröönimaa vaheline leping on kavas allkirjastada hiljem teisipäeval New Yorgis ÜRO Peaassambleel.