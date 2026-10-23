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Feijóo lubab Hispaanias konservatiivseid reforme ega välista liitu populistidega

Välismaa
Rahvapartei (PP) juht Alberto Núñez Feijóo
Rahvapartei (PP) juht Alberto Núñez Feijóo Autor/allikas: SCANPIX/Francesco Militello Mirto/IPA/SIPA
Välismaa

Hispaania peamise opositsioonipartei Rahvapartei (PP) juht Alberto Núñez Feijóo lubas valimisvõidu korral viia sotsiaalküsimustes ellu ulatuslikke konservatiivseid reforme. Feijóo ei välistanud ka võimuliidu moodustamist parempopulistliku parteiga Vox.

Feijóo andis intervjuu Hispaania raadiojaamale Cadena SER ning lubas teha lõpu kaheksa aastat kestnud sotsialistide võimule. Minu peamine eesmärk on kõrvaldada Sánchez valitsusest ja alustada oma riigis uut peatükki," ütles Feijóo. 

Feijóo lubas 29. novembril toimuvate valimiste võitmise korral muuta aborti ja eutanaasiat puudutavaid seadusi. Ta kinnitas, et on valmis moodustama valitsuskoalitsiooni erakonnaga Vox, kui valimistulemused seda nõuavad.

Veebiväljaande Politico hinnangul võib Vox sellise koostöö teostumisel nõuda asepeaministri kohta ja vähemalt üht ministriportfelli. Meedias levivad väited, et populistidele võidakse anda põllumajandusministri portfell.

Feijóo lubas vaadata üle Hispaania abordiseaduse, mida muudeti 2023. aastal. Ta soovib kaasata alla 18-aastaste, sealhulgas 16–17-aastaste tüdrukute abordiotsustesse nende vanemad või seaduslikud eestkostjad. Vox soovib aga kehtiva abordiseaduse täielikku tühistamist. 

Feijóo lubas piirata veel ka eutanaasia kättesaadavust. Hispaanias legaliseeriti eutanaasia 2021. aastal, kehtestades selle kasutamisele ranged tingimused, mis kehtivad raskelt haigetele täiskasvanutele.

Lisaks lubas Feijóo kaotada  võrdõiguslikkuse ministeeriumi, põhjendades seda valitsuse kulude vähendamisega. Samas kinnitas ta oma toetust naiste ja meeste võrdsetele õigustele. 

Feijóo ei lubanud otseselt tõsta miinimumpalka. Ta seadis eesmärgiks keskmise palga tõusu, et parandada inimeste ostujõudu. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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