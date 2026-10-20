Hispaania vasakpoolsed ei suutnud valimisteks ühist rinnet moodustada

Hispaania vasakpoolsed parteid ei suutnud moodustada ühist valimisnimekirja ning veebiväljaande Politico hinnangul vähendab see sotsialistist peaministri Pedro Sancheze võimalusi pärast valimisi võimule jääda. Hispaania ennetähtaegsed valimised toimuvad 29. novembril.

Kuna vasakpoolsed parteid ei suutnud moodustada ühist valimisnimekirja, suurenes tõenäosus, et järgmise valitsuse moodustavad konservatiivne Rahvapartei (PP) ja parempopulistlik erakond Vox.

Politico hinnangul liikusid Alberto Núñez Feijóo juhitud konservatiivid võimule lähemale ajal, mil Euroopa poliitikas on märgata laiemat nihet paremale.

Tervishoiuminister ja vasakpoolse liikumise Broad Front esindaja Mónica García hoiatas sotisaalmeedias, et vasakpoolsed võivad takerduda sisetülidesse, millest pole kasu kellelegi peale parempoolsete.

Broad Front ühendab mitut Sancheze sotsialistidest vasakpoolsemat erakonda, kuid oluline vasakpoolne jõud Podemos jäi ühendusest suures osas kõrvale. Podemos teeb teiste vasakpoolsete parteidega koostööd üksnes Kanaari saartel ja Valencia piirkonnas.

"Ainus viis, kuidas Sanchez saaks edasi valitseda, on see, et sotsialistidest vasakul oleks tugev jõud. Suur küsimus saab olema, kas see uus liikumine on piisavalt tugev, et võimaldada vasakpoolsetel moodustada enamus, see saab olema väga keeruline," ütles väljaande El Pais küsitlusanalüütik Kiko Llaneras

Broad Front koosneb viiest peamisest poliitilisest jõust ja mitmest piirkondlikust vasakparteist. Valimisliidu juhtiva jõu Sumari toetus on langenud 2023. aastaga võrreldes enam kui poole võrra, umbes viie protsendini. Lisaks ei kandideeri erakonna tuntud liige Yolanda Díaz.

Hispaania valimissüsteem soosib ühiseid valimisnimekirju. Väikestes valimisringkondades võib häälte jagunemine sarnase maailmavaatega erakondade vahel tähendada, et osa neist jääb parlamendikohtadest ilma.

2023. aastal kuulus liitu ka Podemos ning toonane vasakpoolsete valimisliit aitas Sanchezil valitsuse moodustada. Sanchez loodab nüüd, et sotsialistide tugev valimistulemus ja teiste vasakpoolsete parteide toetuse kasv aitavad vältida parempopulistide pääsemist valitsusse.

Seekord ei liitu üleriigilise valimisliiduga ka Kataloonia Vabariikliku Vasakpartei esindaja Gabriel Rufián, kes oli varem toetanud laiemat vasakpoolsete koostööd. Rufián teatas, et kandideerib üksnes oma erakonna nimekirjas, välistades sellega enda osalemise üleriigilises valimisliidus.