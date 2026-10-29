Politico: ränk rongiõnnetus andis hoobi Sánchezi valimiskampaaniale

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Hispaanias on viimase aasta jooksul toimunud kaks traagilist rongiõnnetust, mille tagajärjed mõjutavad ka riigi sisepoliitikat. Viimane õnnetus tõstatas taas küsimused peaminister Pedro Sánchezi valitsuse tegevuse ja riigi taristuinvesteeringute kohta.

Hispaanias Madridist lõunas põrkas kolmapäeva hommikul kokku kaks kiirrongi, mille tagajärjel sai kohalike võimude teatel surma vähemalt 68 inimest. Õnnetuse põhjust ei ole veel kindlaks tehtud, kuid see toimus vähem kui aasta pärast teist rasket rongiõnnetust Lõuna-Hispaanias Adamuzi linna lähedal, milles hukkus palju inimesi.

Jaanuaris Adamuzis toimunud õnnetuse põhjuseks peeti puudulikku hooldust, mis suurendas kriitikat riigi raudteevõrgu seisukorra suhtes.

Hispaanias toimuvad 29. novembril erakorralised valimised ning Politico teatel võib kolmapäevane tragöödia valimistulemusi mõjutada.

Viimastel nädalatel oli Sánchezi juhitav sotsialistlik partei toetust kasvatanud, keskendudes eluasemekriisile ja muudele sotsiaalküsimustele. Rongikatastroof on aga suunanud tähelepanu valitsuse vastutusele avalike teenuste ja taristu toimimise eest ning kahjustanud peaministri valimiskampaaniat. Opositsioon tegeleb juba aktiivselt peaministri kritiseerimisega.

"Hispaanlastel on õigus teada, mis nende taristuga toimub," ütles konservatiivse Rahvapartei (PP) juht Alberto Núñez Feijóo. Ta nõudis õnnetuse põhjalikku uurimist.

Parempopulistlik partei Vox lubas valitsuse õnnetuse eest õiguslikult vastutusele võtta. Nii konservatiivid kui ka parempopulistid süüdistavad Sánchezi valitsust Hispaania taristu allakäigus.

Politico toob välja, et PP kasutab siiski vaoshoitumat tooni, püüdes kõnetada mõõdukamaid valijaid, samal ajal kui Vox ründab valitsust jõulisemalt. Mõlemad parteid on aga andnud märku, et võivad pärast valimisi moodustada võimuliidu.

Üks sotsialistide esindaja tõdes, et õnnetus andis Sánchezi valimiskampaaniale hoobi. "Loomulikult kasutab opositsioon seda ära, just nagu nad kasutasid ära Adamuzi õnnetust," ütles poliitik.

Politico toob veel välja, et Hispaania kiirraudteevõrk oli pikka aega riigi tehnoloogilise arengu ja moderniseerumise sümbol.

"Kui kiirraudtee 1992. aastal Hispaaniasse jõudis, muutis see hispaanlaste arusaama iseendast. See on võimas sümbol Hispaania kasvust ja integreerumisest Euroopasse tänu moodsale tehnoloogiale," ütles Hispaania ajakirjanik ja analüütik Ramón González Férriz.

Ta märkis, et raudteevõrgu allakäik peegeldab sarnast taandarengut ka teistes valdkondades, viidates 2025. aasta üleriigilisele elektrikatkestusele.

"Kui valitsused jätavad asjad hooletusse, järgneb sellele sageli kvaliteedi langus ja mõnikord isegi tragöödia," ütles González Férriz.

Sánchez ise nimetas vastuvõetamatuks, et Hispaanias toimub ühe aasta jooksul kaks rasket kiirrongiõnnetust. Ta lubas otsustavalt tegutseda, kui peaks selguma, et kokkupõrke põhjustasid süsteemsed vead.