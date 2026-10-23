Eesti arendaja plaanib Riia Skonto staadioni asemele uut linnakeskkonda

Eesti kinnisvaraarendaja Invego jõudis kokkuleppele Läti jalgpallikoondise kodustaadioni Skonto omandamiseks, et rajada tulevikus sinna kaasaegne linnakeskkond. Arendaja siiski kinnitab, et jalgpallimatše peetakse staadionil veel järgmised viis aastat.

Invego asutaja ja tegevjuht Kristjan-Thor Vähi ütles, et Lätis valmib lähiaastatel uus rahvusstaadion. Tema hinnangul kaob sellega vajadus praeguse, ajale jalgu jäänud Skonto staadioni järele, vahendas Leta.lv

Vähi sõnul on ettevõttel piirkonna arendamiseks olemas esialgne kontseptsioon, kuid nii ambitsioonika projekti ettevalmistamine võtab hinnanguliselt kolm kuni viis aastat.

Invego juht märkis, et praegune Skonto staadion jääb jalgpalli tarbeks kasutusse veel järgmised viis aastat. Sellest on teavitanud ka uue rahvusstaadioni projekti elluviimisega seotud võtmeisikuid, sealhulgas Läti Jalgpalliliidu (LFF) presidenti, Riia linnavolikogu linnaplaneerimise komisjoni esimeest ja linna peaarhitekti.

"Olen veendunud, et need viis aastat annavad neile piisavalt aega uue rahvusstaadioni rajamiseks lahenduse leidmiseks," ütles Vähi.

Skonto staadioni praegune omanik on Adventika Group. Läti rahvusstaadioni asukoha üle käivad praegu arutelud. 2026. aasta alguses sõlmis Läti Jalgpalliliit Skonto staadioni Adventika Groupiga vastastikuse mõistmise memorandumi, et uurida võimalust rajada rahvusstaadion olemasoleva taristu rekonstrueerimise abil. Samas on endiselt kaalumisel ka uue staadioni ehitamine Lucavsalasse.

Riia linnavolikogu linnaplaneerimise komisjoni esimees Edgars Bergholcs on teinud ettepaneku vaadata senised plaanid üle ning kaaluda rahvusstaadioni rajamist hoopis Skanste linnaossa, Xiaomi Arena kõrvale. Sellest piirkonnast võiks siis kujuneda mitmeotstarbeline spordi- ja sündmuskeskus koos vajaliku taristuga