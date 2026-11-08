X!

Eesti kinnisvaraarendaja ehitab Riia jalgpallistaadioni asemele uue linnaosa

Majandus
Foto: ERR
Majandus

Eesti kinnisvaraarendaja Invego omandab Riias legendaarse Läti jalgpallikoondise kodustaadioni Skonto. Vana staadion lammutatakse ning Eesti arendajad ehitavad selle asemele uue moodsa linnakvartali. Lõunanaabrite uue rahvusstaadioni ehitavad mõne aasta pärast Läti riik ja Riia linnavalitsus.

Kinnisvaraarendaja Invego peab Lätit oma koduturuks ja on Riias oma büroo rajanud otse populaarse investeerimispiirkonna keskele. Samas üle tee asub Verde - Läti moodsaim ja üha laienev bürookompleks, otse vastas aga Skonto hall ja staadion, mille elamukeskkonnaks muutmisse plaanib Invego ise investeerida 12 aasta jooksul sadakond miljonit eurot.

"Meie visioon on tuua siia tuleviku linnaruumi. Kui 15 aastat tagasi sooviti elada aia taga oma kodus, siis nüüd on maailma top-elurajoonid või -keskkonnad sellised, kus üleval on kortermajad, kuid esimese korruse tasapinnal on elu - kohvikud, restoranid, poed, juuksurid, lasteaiad," ütles Invego juhatuse liige Kristjan-Thor Vähi.

Skonto hall ja staadion ei jäta Riias kedagi ükskõikseks. Paljudel on sellega seotud mõni mälestus - äge hetk mängust või Eurovisioonist. Nüüd saab see kõik ajalooks, sest staadion on amortiseerunud ja Eesti investorite abiga saab seal olema uus kvartal, mis ühendab vana- ja kesklinna ning uusarendused.

Et nii Läti riigis kui ka Riia linnavalitsuses juhib arengut sama poliitiline jõud - Ühinenud Nimekiri, on sobiv hetk rajada Skonto asemele rahvusstaadion samasse piirkonda - Riia Areeni vastas asuva parlamendi autobaasi maale.

"See on Riia ajalooline keskus ja kaitseala, kus on väga ranged tingimused nii ehitusele kui ka kõigele muule. Samas ei vasta Skonto staadion enam mingil juhul linnakeskkonnale, mida elanikud sooviks seal näha. Keeruline on juurdepääs ja auto parkimine, aga ei sobi ka ajaloolise keskuse staatus. See tekitab probleeme rahva
kohalejõudmise, turvalisuse ja kõige muuga," ütles Riia volikogu linnaarengu komitee juht Edgars Bergholcs.

Invego on saanud seniste projektide eest mitu auhinda ja Eesti arendajaid on Lätis teisigi. Lätis saab Eestiga võrreldes suuri ehitisi teostada palju kiiremini.

"Riias 400 koduga meie suuremahulise Vitolsi Parks projekti kinnistu ostust kuni ehitamise alguseni läks kaks aastat. Tallinnas on see ulme. See, mis siin viie aasta jooksul on juhtunud linnapildis ja kõikides ametkondades, kellega me kokku puutume, või ka igal muul tasandil - nii poliitilisel kui ettevõtlustasandil - näeme, et midagi on Lätis viimased viis aastat hästi tehtud. Praegu meie tunneme küll, et Läti läheb väga õiges suunas," rääkis Kristjan-Thor Vähi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

isiklikud lood

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:33

Ukraina ründas strateegilise tähtsusega silda Venemaa Rostovi oblastis Uuendatud

22:22

Esmaspäev tuleb pilvine ja vihmane

22:17

Sao Paulos võidutses Norris, Mercedes kindlustas tootjate tiitli

22:09

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:59

Tänavune PÖFF on juba uue kunstilise juhi Triinu Trambergi näoga

21:49

"AK.Nädal": kuidas ennetada õpilaste käitumisprobleeme?

21:43

ManU ja Villa lõid kahe peale kaheksa väravat, Liverpool teenis võidulisa

21:33

Viipekeelsed uudised

21:24

"AK.Nädal" uuris, kuidas Eesti end kasvava küberohu eest kaitseb

21:24

Eesti kinnisvaraarendaja ehitab Riia jalgpallistaadioni asemele uue linnaosa

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

22:33

Ukraina ründas strateegilise tähtsusega silda Venemaa Rostovi oblastis Uuendatud

08:39

Poola on Krakówi massitulistamise järel šokis

07.11

Polaarpööris hakkas nõrgenema ootamatult vara

07.11

Krakowis suri tulistamise järel kuus inimest Uuendatud

10:17

Vahevalimiste kaotusest toibuvad USA vabariiklased kaaluvad, mida Trumpiga teha

07:32

Riigikontroll: Eesti inimeste omaosalus tervishoiukuludes ületab Euroopa keskmist

12:11

Suri teenekas ehitusinsener ja publitsist Tiit Masso

07.11

ERR Brüsselis: Euroopa otsib taas ühist kõneisikut uutele Vene-kõnelustele

07.11

Eisenkot sai ülesande moodustada uus Iisraeli valitsus

07.11

Fitness-sportlane: kolm aastat tagasi olin ülekaaluline alkoholisõltlane

ilmateade

SPORT

22:17

Sao Paulos võidutses Norris, Mercedes kindlustas tootjate tiitli

21:43

ManU ja Villa lõid kahe peale kaheksa väravat, Liverpool teenis võidulisa

21:12

Kaare ja Lill said Poola MK-etapil kaela pronksmedali

20:39

Alcaraz sai esimest korda Pariisi Mastersil karika pea kohale tõsta

loe: kultuur

21:59

Tänavune PÖFF on juba uue kunstilise juhi Triinu Trambergi näoga

16:04

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati dramaatiline näitus "Kaotatud saared"

14:16

Pildid: Hobusepea galeriis avati näitus "Algaja õnn"

12:12

Tõnu Karjatse PÖFF-i soovitused: "Gradiva", "Punker" ja filmiklassika

loe: eeter

15:08

Raul Ojamaa: tähelepanu keskpunkti astumine on mu jaoks huvitav väljakutse

13:15

Marko Matvere: iga vanem soovib, et lapsel läheks paremini kui tal endal

11:38

Kaitseliitu astunud Mait Malmsten: tundsin, et saan kuidagi kasulik olla

10:48

Aune Past: pika abielu saladus on see, et mõlemal on väga palju saladusi

Raadiouudised

20:25

Täna on isadepäev. Eestis on üle 300 tuhande isa

18:25

Päevakaja (08.11.2026 18:00:00)

17:55

Euroopa tippgrantide sõel tiheneb, Eesti kaalub teadlastele lisatuge

07.11

Päevakaja (07.11.2026 18:00:00)

07.11

Trump pani Valge Maja uueks personaliülemaks karmikäelise Stephen Milleri

07.11

Haapsalu peatänav laguneb ning linn ja ehitaja vaidlevad, kes selle ära remontima peab

07.11

Tuumjaama planeeringus liigutakse edasi kolme asukohaga 

07.11

Tervishoiukulude omaosalus on Eestis võrreldes Euroopa keskmisega liiga suur

06.11

Päevakaja (06.11.2026 18:00:00)

06.11

Eesti Energia suurkoondamine hoogustab elanike lahkumist Ida-Virumalt

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo