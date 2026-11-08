Eesti kinnisvaraarendaja ehitab Riia jalgpallistaadioni asemele uue linnaosa

Eesti kinnisvaraarendaja Invego omandab Riias legendaarse Läti jalgpallikoondise kodustaadioni Skonto. Vana staadion lammutatakse ning Eesti arendajad ehitavad selle asemele uue moodsa linnakvartali. Lõunanaabrite uue rahvusstaadioni ehitavad mõne aasta pärast Läti riik ja Riia linnavalitsus.

Kinnisvaraarendaja Invego peab Lätit oma koduturuks ja on Riias oma büroo rajanud otse populaarse investeerimispiirkonna keskele. Samas üle tee asub Verde - Läti moodsaim ja üha laienev bürookompleks, otse vastas aga Skonto hall ja staadion, mille elamukeskkonnaks muutmisse plaanib Invego ise investeerida 12 aasta jooksul sadakond miljonit eurot.

"Meie visioon on tuua siia tuleviku linnaruumi. Kui 15 aastat tagasi sooviti elada aia taga oma kodus, siis nüüd on maailma top-elurajoonid või -keskkonnad sellised, kus üleval on kortermajad, kuid esimese korruse tasapinnal on elu - kohvikud, restoranid, poed, juuksurid, lasteaiad," ütles Invego juhatuse liige Kristjan-Thor Vähi.

Skonto hall ja staadion ei jäta Riias kedagi ükskõikseks. Paljudel on sellega seotud mõni mälestus - äge hetk mängust või Eurovisioonist. Nüüd saab see kõik ajalooks, sest staadion on amortiseerunud ja Eesti investorite abiga saab seal olema uus kvartal, mis ühendab vana- ja kesklinna ning uusarendused.

Et nii Läti riigis kui ka Riia linnavalitsuses juhib arengut sama poliitiline jõud - Ühinenud Nimekiri, on sobiv hetk rajada Skonto asemele rahvusstaadion samasse piirkonda - Riia Areeni vastas asuva parlamendi autobaasi maale.

"See on Riia ajalooline keskus ja kaitseala, kus on väga ranged tingimused nii ehitusele kui ka kõigele muule. Samas ei vasta Skonto staadion enam mingil juhul linnakeskkonnale, mida elanikud sooviks seal näha. Keeruline on juurdepääs ja auto parkimine, aga ei sobi ka ajaloolise keskuse staatus. See tekitab probleeme rahva

kohalejõudmise, turvalisuse ja kõige muuga," ütles Riia volikogu linnaarengu komitee juht Edgars Bergholcs.

Invego on saanud seniste projektide eest mitu auhinda ja Eesti arendajaid on Lätis teisigi. Lätis saab Eestiga võrreldes suuri ehitisi teostada palju kiiremini.

"Riias 400 koduga meie suuremahulise Vitolsi Parks projekti kinnistu ostust kuni ehitamise alguseni läks kaks aastat. Tallinnas on see ulme. See, mis siin viie aasta jooksul on juhtunud linnapildis ja kõikides ametkondades, kellega me kokku puutume, või ka igal muul tasandil - nii poliitilisel kui ettevõtlustasandil - näeme, et midagi on Lätis viimased viis aastat hästi tehtud. Praegu meie tunneme küll, et Läti läheb väga õiges suunas," rääkis Kristjan-Thor Vähi.