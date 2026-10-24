Tartu politsei tabas reidil ligi 30 joobes alaealist

Politseile teevad Tartus muret nii keelatud tõukeratastega sõitjad kui ka korda rikkuvad alaealised ja nii korraldati reede hilisõhtul üks viimase aja suurimaid noorsooreide. Tuvastati nii ebaseaduslikke kergliikureid kui ka ligi 30 joobes alaealist.

Hilisõhtul Tartus liikujad võisid reedel kohata tavapäratult palju politseid.

Ligi 50 korrakaitsjat võtsid esialgu Annelinna ja Ülenurme piirkonnas fookusesse kergliikurid, tuvastades kaks keelatud tõukeratast ning kahel juhul kahekesi elektritõukerattal sõitmise.

Samuti pöörati tähelepanu kiivri kandmisele ning vesteldi noortega.

Politsei- ja piirivalveameti vaneminspektor Kristo Kooskora nentis, et seekord mängis ilm vingerpussi.

"Terve õhtu mingil määral sadas ja tõukerattaid nägime väga vähe, aga see ei tähenda, et probleem kadunud oleks. Viimasel ajal on populaarseks saanud ka erinevad tõukerataste kogunemised, ka nendega me oleme tegelenud. Meie töö selles vallas ei lõppe," rääkis Kooskora.

Kesklinnas oli aga peale keskööd tegevust rohkem.

Ligi 50 politseinikku piiras Küüni tänava ümber ning nii suurt reidi ei olnud seal politsei sõnul varem olnud.

"Kontroll käiski nii, et me kahelt poolt lihtsalt ametnikud hakkasid järjest minema ja kontrolliti kõik ära, kes ekipaažide vahele jäid kuni nad üks hetk kokku jõudsid," ütles Kooskora.

Politsei tuvastas esialgsetel andmetel ligi 30 joobes alaealist, kelle hulgas oli ka raskes joobes olijaid. Samuti oli alaealisi e-sigarettide tarvitajaid ning narkootikumide tarvitamise kahtlusega juhtumeid.

Mitmel juhul tuli kasutada ka käeraudu, sest noored muutusid agressiivseks. Püüti ka põgeneda. Põgenemine siiski korda ei läinud.

Politsei sõnul kinnitas aga reid, et probleem alaealistega on tõsine. Kontrolle tuleks teha tihedamalt ning ka nädala sees.