Kui ema Pille (nimi muudetud – toim.) sai aru, et tema teismelisel pojal on tõsine narkosõltuvus, püüdis ta abi otsida kõikjalt. Perearst, vaimse tervise õde, politsei, lastekaitse, haiglad: polnud ühtegi spetsialisti, kes oleks tema lapse sõltvuse küüsist päästmisega süvitsi tegelenud.

Pille poja lugu sai traagilise lõpu 2024. aasta augustis. Ühel õhtul kurtis Hendrik (nimi muudetud - toim) valu sõrmedes, ema oli neid seepeale masseerinud. Üksteisele sooviti head ööd ning mindi rahulikult kumbki oma tuppa magama.

Kui Pille hommikul poja toa ukse avas, olid seal justkui miinuskraadid, kuigi tegelikult oli õues kuum suvi. Ema leidis siniseks läinud poja elutu keha. Terviserike. Surm. Narkootikumid ja sõltuvuse raviks määratud ravimid olid noormehe keha nii ära kurnanud, et kõik elutähtsad organid olid laastatud. Pille poeg oli siis 18. Aga kõik algas aastaid varem…

Mainekas koolis tubli õpilane

Hendrik käis ühes mainekas Tallinna koolis ja õppis hästi. Pille kasvatas oma ainsat last üksinda, neil oli hea ja lähedane suhe. Kuni 9. klassi kevadeni oli noormees ema sõnul jutukas ja empaatiline poiss, tegi kõike koos parima sõbra Mihkliga (nimi muudetud - toim). Siis aga muutus tõredaks ja vaikseks, vastas nähvates, vaid paari sõnaga. Ema arvas, et ju see on teismeiga, mis niimoodi avaldub.

"Sellises olukorras hakkad iseendale vabandusi otsima, mõtlema, et oi, sa näed tonti seal, kus seda tegelikult ei ole. Tekib konflikt iseenda sees, et kuidas sa oma last ei usalda ja kuidas sa teda kahtlustad. Ta on ju kogu aeg sulle hea lapsolnud," rääkis ema.

Ühel päeval kuulis Pille, kuidas Hendrik enda toas tabletilehega krõbistas. Kui poiss kodust lahkus, otsustas ema poja sahtlid läbi otsida. "Ma tegin seda, mida üks normaalne vanem ei tee. Aga ma pidin teada saama, mida ta sealt võttis."

Sahtlitest tuli välja karpide kaupa tühje ravimipakendeid, rahusteid ja epilepsiaravimeid. Osa välja kirjutatud inimestele, keda ema ei tundnud. Pille arvab, et need osteti internetist, koos sõber Mihkliga.

Ema nõudis seletust ja ähvardas politseiga. Poiss lubas lõpetada, kuid tegelikult läks ema sõnul kõik edasi ainult allamäge. "Kuna oli välja tulnud, et tarvitatakse, siis kadusid igasugused pidurid. Siis ei olnud enam vaja varjata seda."

Lisandusid teised ained ja raha hankimiseks hakkas poiss ise narkootikume müüma. "Kõike, mis suust sisse läks, seda võeti ja ei võetud mitte vähe, vaid võeti ikka kamaluga. Aga kuna oli rahastust ka sellele asjale vaja, siis hakati ise narkot müüma. Ma esialgu ei saanud aru, et kust kohast need rahad tulevad. Siis seal internetis skeemitati kuidagi, et see oli jälle niisugune pime raha," meenutas Pille.

Politsei tagastas teismelisele narkootikumide kaalumiseks mõeldud grammikaalu

Narkootikumide tarvitamisest tekkisid Hendrikul tugevad psühhoosid. Kord jooksis narkojoobes ja psühhoosis Hendrik kodust ära. Politsei leidis ta üles, kotis nuga, tühi kanepikott ja narkokaal.

"Meid kutsuti koos piirkonna politseiniku juurde ja tehti seal nii-öelda häbi-häbi, et ära enam tee ja ole ikka tubli poiss. Ja kuna ei olnud põhjust kriminaalmenetlust algatada, siis anti talle isegi see grammikaal tagasi. Eestis on alaealine justkui looduskaitse all," rääkis ema.

Tolku polnud ka lastekaitse sekkumisest, sest nemad ei tuvastanud, et kodus või koolis oleksid probleemid.

Abi polnud kusagilt saada

Pille sõnul sai temast seejärel hädaabiliini sarihelistaja. "Lapsel käisid pidevalt peal psühhoosid, ta lubas ennast kogu aeg ära tappa. Jättis hüvastijätukirju mulle laua peale."

Lisaks otsis Pille abi igalt poolt mujalt, kust vaid oskas. "Rääkisin ka perearstiga, et mis võimalused on ravi saada. Siis ta teatas, et ütlen sulle ausalt, et ei olegi. Et tal ei ole mitte ühtegi head näidet tuua, kus laps oleks abi saanud."

Pille avastas, et Eestis on küll asutusi, mis ravivad narkosõltuvust kuni 16. eluaastani ja neid, mis tegelevad täiskasvanutega. Aga Pille poeg oli 17-aastane, ta kukkus justkui süsteemi vahele. "Las need 17-aastased teevad, mis nad tahavad. Kui jäävad ellu, siis on hästi. Niisugune nagu looduslik valik toimib, et kui sa selleks ajaks oled mõistuse pähe võtnud ja on ellu jäänud, et siis me räägime sinuga edasi. Nii kaua tee, mis tahad," kirjeldas ema pettunult olukorda.

Esimene üledoos

Järgmine murdepunkt Hendriku loos oli umbes aasta hiljem, kui ema sai äreva kõne poja tüdrukusõbralt, et poisil on jälle üks episood. "Ta ei jaganud ööd ega mütsi, ta ei tundnud kedagi ära ja oli täitsa segi." Hendrikul oli taas psühhoos ja ta oli teinud üledoosi. Kiirabi viis noormehe haiglasse, kus hakati ta verd puhastama, aga Hendrik tiris endalt voolikud küljest ja põgenes haiglast. Seepeale hakkas ema koos politseiga noorukit otsima. Kui Hendrik lõpuks leiti, oli ta väga nadis seisus. "Ma teadsin, et kui ma nüüd ei sekku, siis on kõik," meenutas Pille.

Saabusid politsei ja kiirabi. Ema sõnul olid sel hetkel poja südametegevuses tõsised häired ja vererõhk väga madal. Ometi ei tahtnud esialgu ükski haigla sellist patsienti vastu võtta. Pille aga keeldus nii halvas seisu last koju viimast.

Lõpuks helistas politsei välijuht psühhiaatriahaigla valveosakonda ning sisuliselt nõudis noormehele haiglas kohta ja poiss viidigi politsei saatel sinna. "Psühhiaater kutsus mind enda juurde ja ütles, et teate, ma ütlen

teile ausalt, et nii halvas seisus last pole ma neli aastat näinud. Aga sellegipoolest ma pidin võitlema, et ta sinna haiglasse saaks."

Psühhiaatriakliinikus võib alaealist hoida vastu tema tahtmist paar päeva, aga kuna võõrutusnähtudega võitlev Hendrik peksis lasteosakonnas uksed puruks, saadi kohtult luba hoida teda raviasutuses neli nädalat.

Psühhiaater ütles emale, et see ei ole see koht, kus selliseid haigusi ravitakse. Poiss keeldus igasugusest koostööst. Ta ei tahtnud end ravida. Emale öeldi, et nemad ei oska temaga midagi teha. "Aga näidake mulle see haigla, kus teda ravitaks, ma viin ta sinna," ütles Pille meeleheitlikult arstile. Tegelikult jätkus haiglast välja saades kõik vanaviisi.

Sõbra surm

Sõber Mihkliga, kellega teisest klassis saati nagu sukk ja saabas ringi käidi, tarvitati, müüdi, tarbiti narkootikume edasi. Kuni ühe peo järel suri Mihkel üledoosi tõttu. "See omakorda nagu võimendas minu lapse kõiki muresid. Ta tundis ennast tohutult süüdi sellepärast, sulgus täiesti endasse."

Mihkli matused tundusid Pillele elu raskeim hetk, veetsid ju poisid lapsest saadik palju aega ka tema kodus ja lahkunud oli justkui oma laps. Siis ta veel ei teadnud, et tegelikult tema elu raskeim päev seisab veel ees.

Teine üledoos ja teine võimalus

Sõbra surma järel sattus Hendrik taas olukorda, kus kiirabi päästis ta elu. Ühel talveööl leidis juhuslik mööduja ta kokkukukkununa. Arstide sõnul lõi nende saabumise hetkel noormehe süda vaid kaks korda minutis.

Emale tundus, et nüüd lõpuks, kui surm pojast nii lähedalt mööda käis, hakkasid asjad minema paremuse poole. "Kõik olid väga lootusrikkad ümberringi. Tundus, et see õudne jama on lõppenud. Et ei ole vaja enam surmahirmu tunda tema pärast." Ema arvates võttis Hendrik juhtunut teise võimalusena. Noormees hakkas parandama suhteid, läks autokooli ja sooritas teooriaeksami. Tervis oli aga ema sõnul selleks hetkeks juba tõsiselt kahjustatud: tekkinud olid ülekaal, südame- ja neeruprobleemid. Kuni ühel hommikul leidski ta oma poja surnuna. Nooruki keha oli voodis liikumatu, sinine, laiguline. Ema sõnul oli poja surma põhjus terviserike.

"Ma olen mõelnud palju selle peale, et kui riik oleks natukenegi mind toetanud, siis mu laps oleks elus," lausub ema, kes pole enda ainsa lapse surmast siiani üle saanud.

Narkootikumide levikut Eestis analüüsib pikemalt arutelusaade "Impulss" teisipäeval kell 20 ETV-s.