Kodukindlustus võib kliendi teadmata hõlmata kaitset sõjariskide eest

Üha enam kindlustusfirmasid pakub kodukindlustuse sees kaitset ka sõjariskide eest. Ebameeldiva üllatusena võib aga klient saada arve, kuhu on juba automaatselt oluliselt suurem summa lisatud. Kindlustusseltside liit loodab, et julgeolekukulud kindlustussummasid keskmiselt ei kasvata.

Seesam Kindlustuse kliendid said hiljuti ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui nende kodukindlustuse summa oli üleöö kasvanud. Näiteks 200-ruutmeetrise pinna eest sai klient pakkumuse, et varasema 190 euro asemel tuleb nüüd maksta 245 eurot aastas ehk ligi 30 protsenti rohkem. Põhjuseks uus kulurida sõjariskide eest.

Seesam Kindlustuse kindlustusosakonna juht Indrek Petter rääkis, et sõjariskide kaitse kaitseb inimese kodu eelkõige juhuslike sõjaliste droonide, rakettide, mürskude ja miinide plahvatuste eest. Ta selgitas, et väiksemate korterite kuumakse on umbes üks euro, keskmise eramu oma umbes kolm eurot. "Oleneb eramu suurusest," nentis Petter.

Klient peab kaitsest loobumiseks ise teada andma

Muudatus viidi sisse vaikimisi, ilma nõusolekut küsimata. Klient peab sellest loobumiseks ise teada andma.

"Me lisame selle kindlustuspakkumusele, üldiselt vaatab klient selle läbi ja konsulteerib kliendihalduri või müüjaga," ütles Petter. Ta lisas, et siis peaks tekkima ka vestlus, kas klient soovib loobuda kaitsest sõjariskide eest.

Sõjakindlustust hakkas ettevõte pakkuma kevadiste sündmuste tuules, kui Venemaa poolt tulnud droon tabas Auvere elektrijaama ning põldudelt leiti drooni osi. Üha enam kindlustusfirmasid liigub samas suunas. Ka Swedbank ja Elama Kindlustus pakuvad sõjakahjude hüvitamist, kuid nende puhul klient lisatasu maksma ei pea. Uuest nädalast on kaitse ka Ifi klientidel.

If kodukindlustuse tootejuht Hardi Saarniit rääkis, et lõpuks võib kindlustusmaksete keskmine suurus muutuda, kuid ettevõte ei küsi lisatasu sõjakahjude hüvitamise eest. Ta selgitas, et nende kaitse on mõeldud praeguse olukorra tarvis, kus Venemaa ja Ukraina on sõjas ja droonid eksivad ka Eesti õhuruumi.

Sõjaseisukorras kaitse ei kehti

"Kui nüüd peaks olukord muutuma, näiteks Eestis kehtestatakse sõjaseisukord, siis sellisel hetkel see kaitse ei ole enam käigus," nentis Saarniit.

Kas julgeolekuolukorra tõttu tulebki siis arvestada, et kodukindlustus muutub tulevikus kallimaks? Kindlustusseltside liit loodab vastupidist.

Eesti kindlustusseltside liidu juhatuse liige Lauri Potsepp rääkis, et kindlustus suundub sinna poole, et pakett koostatakse võimalikult täpselt kliendi huvidest ja vajadustest lähtuvalt. "Ehk pakutakse konkreetsele kliendile neid riske, mis teda huvitavad, ja see võimaldab selle kindlustuse hinna hoida kontrolli all, et kindlustuse andja püsiks konkurentsis," rääkis ta.