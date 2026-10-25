Kell 20 "Ukraina stuudios" Mattias Puusepp ja Kristi Raik

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kolonelleitnant Mattias Puusepp ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.

Ukrainlaste edukas operatsioon Vivaldi Donbassi kindlusvööndi põhjaosas on lõppenud ja selle käigus vabastati 277 ruutkilomeetrit territooriumi. Venelaste kaotused on kolossaalsed, ulatudes ööpäevas juba enam kui 2250 meheni. Ebaedu rindel üritavad venelased korvata Ukraina linnade pommitamisega ja nende muutmisega elamiskõlbmatuks. Rindeseisudest teeb "Ukraina stuudios" ülevaate kolonelleitnant Mattias Puusepp.

President Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff šokeeris maailma, nimetades Peterburis toimunud kohtumisel Venemaa isevalitseja Putiniga viimast humanistiks. Witkoff toimetas Putinile uued Ukraina ja Lääne ettepanekud rahuläbirääkimiste taaselustamiseks. Mis on nendes uut, kuidas Kreml need vastu võttis ja kas kolmepoolsete läbirääkimiste protsess reanimeeritakse, selgitab rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 20.00. Saatejuht on Reimo Sildvee.