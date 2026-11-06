Raik: USA administratsiooni ettepanek on mööndus Venemaale

Eesti eksperdid ütlevad, et USA administratsiooni algatus siduda kokku Ukraina rahulepe ja Euroopa julgeolek kõlab nagu perefirma tootereklaam ja on samas mööndus Venemaale. Balti riikide huvides on Euroopa ühtne seisukoht läbi ühtse esinduse, mida aga Euroopa seni leidnud pole.

Ukraina rahuleping seotakse kokkuleppega Euroopa julgeoleku üle. USA administratsioon on valmisolekuga selleks teinud möönduse Venemaale, ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.

"Mis on just see, mida Venemaa on kogu aeg nõudnud. Euroopa seisukoht on olnud see, et kõigepealt tuleb lõpetada sõda Ukrainas. Ja kui selles on kokku lepitud, siis saab hakata rääkima sellest, kas on vaja midagi kohendada Euroopa julgeolekustruktuurides. Venemaa seisukoht on see, et Venemaa soovib endale vetoõigust Euroopat puudutavates küsimustes," lausus Raik.

Euroopa pole nõus ukse taha jääma, kuid pole selge, kes Euroopat kõnelustel esindab. Balti riigid saavad oma huve maksma panna aga just läbi sellise esinduse.

"Ei ole väga realistlik oodata, et Balti riikidel oleks seal otseselt esindus. Aga mille nimel saavad ka Balti riigid pingutada, (on see) et Euroopa oleks võimalikult ühtselt esindatud ja ühiste seisukohtadega," ütles Raik.

Tehnikaülikooli dotsent Holger Mölder lausus, et kõlavate omadussõnadega plaane on ookeani tagant varemgi kõlanud – nagu pere-ettevõte müüks oma toodangut.

"Ameerika Ühendriikide diplomaatiat nagu juhib erafirma. Siia on kaasatud Trumpi äripartnerid, Kushneri perekond ja siis Witkoffi perekond. Kes ongi osa sellest suurest perekonnast. Meenutab maffiafilme ja kriminaalset maailma," ütles Mölder.