X!

Eksperdid otsivad inseneripõuale leevendust matemaatikaõppe muutmisest

Eesti
Eesti Inseneride Liidu President Cathy-Liis Põlluveer.
Eesti Inseneride Liidu President Cathy-Liis Põlluveer. Autor/allikas: Erakogu
Eesti

Kuigi viimastel aastatel on noorte huvi inseneeria erialade vastu hüppeliselt kasvanud, jääb kutsekoja OSKA uuringutele tuginedes järgmise kümne aasta jooksul valdkonnas siiski puudu üle 800 noore inseneri, sest 40 protsenti inseneridest läheb pensionile. Kiireid lahendusi ei ole, kuid leevendust otsitakse matemaatikaõppe muutmisest.

Huvi Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnas õppimise vastu on viimase kolme aasta jooksul veerandi võrra kasvanud. Dekaan Fjodor Sergejevi sõnul tullakse õppima mitmesuguseid insenerierialasid alates energeetikast ja ehitusest kuni mehaanika ja tööstusinseneeriani, kuid sellest hoolimata ei piisa lõpetajatest suure lünga täitmiseks.

"Meil on vaja nii asendustööjõudu, sest paljud eelmiste põlvkondade insenerid lähevad pensionile ja neid on vaja asendada, aga lisaks meil on vaja ka tagada valdkonna areng ja selleks on vaja veel insenere juurde. Isegi see suur demograafiline tugi, mis on praegu olemas, paraku ei suuda täita kõik meie vajadused, sest tõesti asendusvajadus on väga suur, mõnes valdkonnas isegi tuhandetes."

Inseneride põuda tunnistas ka Eesti Inseneride Liidu president Cathy-Liis Põlluveer: "Meil on praegu olukord, kus oleneb veidi valdkonnast, aga kui ühte inseneri, just kogenud inseneri otsitakse, konkurss tehakse, siis sellist nagu järjekorda või pakkujate mitmekülgsust praktiliselt ei teki, pigem aetakse nagu nõela heinakuhjast taga neid insenere."

Kutsekoja OSKA analüütiku Anneli Leemeti sõnul kasvab kõige enam vajadus elektri- ja energeetikainseneride, mehaanika- ning elektroonikainseneride järele. Leemeti sõnul ei ole küsimus üksnes inseneride arvulise vajaduse katmises, vaid ka selles, et neil oleksid mitmekesised oskused.

Ühe võimaliku lahendusena inseneride järelkasvu toetamiseks näevad valdkonna eksperdid matemaatikaõppe tugevdamist põhikoolis. Täpsemalt, et matemaatikaõpe oleks elulisem, lõimitum ja jõuaks õppijani viisil, mis toetab kõigi laste õpimotivatsiooni.

Tartu Ülikooli matemaatikahariduse lektori Tiina Kraavi sõnul ei ole olemas kiireid lahendusi, kuid matemaatika õpetamist arendatakse pidevalt edasi.
"Et matemaatika õppimine oleks huvitavam, matemaatika õppimine oleks nähtavam, matemaatiline mõtlemine õpilase poolt oleks nähtavam, et matemaatika õppimine oleks loovam, et probleemi lahendusoskust paremini suudetaks korraldada klassiruumis, et õpilased panna rääkima sellest, mida nad mõtlevad, kuidas nad matemaatikas ülesannete lahendamisel mõtlevad – see kindlasti aitab pikemas perspektiivis kaasa," rääkis Kraavi.

Põlluveer inseneride liidust leiab, et kasu võiks tuua õppeained, mis aitavad erinevaid loodus- ja täppisteaduseid siduda.

Tartu Raatuse Kooli tehnoloogiaõpetuse, kunstide ja tehnoloogia õpetaja Priit Laats kinnitas, et koolid võtavadki järjest suuna teemapõhise õppe poole: "Nagu esimeses kooliastmes on näiteks üldõpe. Ongi teemapõhine, eesti keel, matemaatika, loodus, loovaine, kõik on ju koos kogu aeg. Tegelikult peaks ka teistes klassides samamoodi olema sarnaselt juba üles ehitatud. Aga jällegi, kes selle kõik välja töötab? See on suur töö. Kui ma võtan, kuidas ma abistan omakorda matemaatikat, siis me toome mängu 3D modelleerimise juba neljandast klassist, ruumiline maailm, kujundid, sümbolid, sümmeetria, peegeldus, kõik tahud, tasapinnad, kõik ongi matemaatika kogu aeg ja seda me teeme kuni üheksandani."

OSKA avalikustab novembri alguses ka värske majandusharude-ülese inseneeria valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu, kust ilmneb, et tööturul kasvab konkurents hübriidkompetentside pärast: see tähendab, et inseneril peavad olema sügavad erialateadmised koos digi-, andmeanalüüsi-, tehisintellekti-, äri- või juhtimisoskustega.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:38

WSJ: Prantsusmaa tuumajõud kaasavad naaberriike, et Venemaad ohjeldada

08:34

Heiki Nabi kaotas MM-il lohutusringis

08:33

Mudlum avaldas juubelikogumiku "Aine jäävuse seadus"

08:22

Galerii: Tallinnas toimus heli tähendusi uuriv festival Üle Heli

08:17

Eksperdid otsivad inseneripõuale leevendust matemaatikaõppe muutmisest

08:00

Mbappe väravad andsid Barcelonale esimese kaotuse

07:33

Gaasi asendamine põlevkiviõliga ei pruugi tuua odavamat toasooja

07:15

Zelenski avaldas, mida ootab kolmepoolsetelt rahuläbirääkimistelt Uuendatud

06:57

Eksperdid peavad ohtlikuks riigi plaani registreerida AI-agente

06:40

Serbia president Vučić tunnistas kaotust parlamendivalimistel

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

25.10

Riik maksab endiste riigipeade kaasadele esindustasudeks tuhandeid eurosid kuus

25.10

Sõja 1705. päev: USA, Ukraina ja Venemaa kolmepoolne kohtumine toimub novembris

25.10

Politsei: radikaliseerumise tunnused ilmnevad üha noorematel inimestel

25.10

Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

23.10

Eesti läheb pühapäeval üle talveajale ja kella tuleb tagasi keerata

25.10

Audi investeerib oma esimesse USA autotehasesse 4,2 miljardit dollarit

24.10

Trump ähvardas kehtestada Venemaale ja Ukrainale 200-protsendised tollid

25.10

Trump soovib, et peale sõda teeks USA äri nii Venemaa kui Ukrainaga

25.10

Kodukindlustus võib kliendi teadmata hõlmata kaitset sõjariskide eest

24.10

Pariisis puhkesid kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel

ilmateade

SPORT

08:34

Heiki Nabi kaotas MM-il lohutusringis

08:00

Mbappe väravad andsid Barcelonale esimese kaotuse

25.10

Antonelli võitis Texases, aga tiitlit veel ei kindlustanud

25.10

Rakveres toimus esinduslik noorte maadlusturniir

loe: kultuur

08:33

Mudlum avaldas juubelikogumiku "Aine jäävuse seadus"

08:22

Galerii: Tallinnas toimus heli tähendusi uuriv festival Üle Heli

25.10

Tütar galerii esindatavate kunstnikega liitus August Sai

25.10

Arvustus. Kas valul on keel?

loe: eeter

25.10

Kaisa Kuslapuu: ärkasin ühel hommikul ja mõtlesin, et miks ma üldse eesti keeles muusikat kirjutan

25.10

Toivo Freeman-Pilt: kui Valentino disainer tahab minuga koostööd teha, teen vist õiget asja

25.10

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Mati Põldrele

24.10

Kaare: alates esimesest filmist on peale kasvanud mitu põlvkonda Ämblikmehe fänne

Raadiouudised

25.10

Päevakaja (25.10.2026 18:00:00)

25.10

Mäetööstuse ettevõtted pole rahul riigi maa hindamise süsteemiga

25.10

USA vahevalimiste eel on suure tähelepanu all Michigani osariik

25.10

Riik plaanib tehisaru-agendid registreerida ja anda neile oma isikukoodid

25.10

Ilm püsib muutlik, nädala pärast läheb külmemaks

24.10

Mihkli talumuuseum Hiiumaal  peab tänavust suve läbi aegade parimaks külastushooajaks

24.10

Tallinna loomaaia asukad said täna kõrvitsatega maiustada

24.10

Pärnu muusemis on EÕM-i 60 juubelit tähistav näitus

24.10

Päevakaja (24.10.2026 18:00:00)

23.10

Päevakaja (23.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo