Noortel on tuleval suvel veel raskem ülikooli pääseda kui tänavu. Nende põlvkond on senisest suurem, aga valitsus õppekohtade juurde loomiseks raha ei leia. Pole vist muud öelda, kui et riigi vaatest on see üks kehv lugu, et Eesti 2020. aastate noori nii palju on, kirjutab Tõnu Viik.

Kõrgkooliikka jõuavad Eestis praegu need, kes sündisid ligi 20 aastat tagasi. Neil ei ole oma põlvkonnaga vedanud, sest see on arvukam kui eelmised ja järgmised.

Täiskasvanuikka jõudvate noorte arvu kasv võiks meie ülejäänud demograafiliste trendide taustal ju meele rõõmsaks teha, aga noortele endile on see halb uudis, sest neil oli eelmiste ja järgmiste põlvkondadega võrreldes raskem gümnaasiumiastmesse pääseda ja nüüd on neil raskem ka ülikooli pääseda. Põhjus on lihtne: kui õppekohti juurde ei tule, siis pääseb arvukamast põlvkonnast soovitud õppeasutusse väiksem osa noortest kui varem ja konkurents kasvab.

Keskharidusõppesse jõudmine ja õppekohtade kasvu vajadus. Autor/allikas: HTM

Rektorite nõukogu andmetel tõusis esimese astme vastuvõtt ülikoolides 2026. aastal 4,3 protsenti, kuigi magistriõppes jäi vastuvõtt samale tasemele ja doktoriõppes isegi vähenes. See tõus jäi põlvkonna kasvust maha, nii et suvel said ülikoolid teatada suuemast avalduste arvust ja tihedamast konkursist. Ülikoolidele on selline olukord mugav, sest alati on parem õpetada väiksemat hulka selekteeritud kandidaate, aga noortele see olukord muidugi mugav ei ole.

Kuidas seda olukorda riigi ja ühiskonna vaatest hinnata?

Rektorite nõukogu pidas haridus- ja teadusministeeriumi ning valitsusega juba aasta algusest läbirääkimisi õppekohtade arvu suurendamiseks. Kuna seadus ei luba ülikoolidel eestikeelse õppe eest tasu võtta, keskendusid läbirääkimised sellele, kui palju ja millistes valdkondades õppekohti juurde luuakse ning mis see maksma läheb.

Aprillis jõudsid rektorite nõukogu ja haridus- ja teadusministeerium ühisele seisukohale, mis sai kirja memorandumisse, mille esitas valitsusele minister Kristina Kallas. Seal seisab, et kõrgkoolidel tuleb aastatel 2027–2030 luua täiendavalt 11 000 õppekohta bakalaureuse astmel ja 3500 õppekohta magistriõppes. Riik pidi need õppekohad nende nelja aasta jooksul rahastama 146 miljoni euroga.

2027. aastal lisanduvate õppekohtade jaoks taotlesid rektorid 20 miljonit eurot, kokkuleppele jõuti 13,3 miljoni euro juures. Kohtuti ka peaministriga, kes samuti plaaniga nõus oli, kuid ministri vahendatud teatel vastavasisulist memorandumit siiski allkirjastada ei soovinud.

"Ülikoolide jaoks tähendas lepingute allkirjastamine usaldusavaldust, et valitsus kasutab riigi eelarvestrateegiat koostades positiivse demograafilise võimaluse tõepoolest ära."

Rektorite nõukogu pidas memorandumit sellegipoolest valitsuse seisukohaks ja tegi vea, mis võiski valitsusele ukse avada noorte huvide allavett laskmiseks. Nimelt allkirjastasid Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid 14. mail halduslepingud perioodiks 2026–2030. Ülikoolide jaoks tähendas lepingute allkirjastamine usaldusavaldust, et valitsus kasutab riigi eelarvestrateegiat koostades positiivse demograafilise võimaluse tõepoolest ära ning kasvatab vastavalt memorandumis kirja pandud seisukohtadele ka ülikoolide tegevustoetust.

Sügisesel riigieelarve menetlemisel tuli aga välja, et kõrgharidus saab 2027. aastal juurde ainult 3,7 miljonit eurot. Haridus- ja teadusminister selgitas olukorda kübaratrikiga ja väitis, et lubatud 13,3 miljonist 9,6 läks kõigepealt kavandatud kõrgharidusrahastuse kärpe katmiseks. See jätabki rahastuse reaalseks kasvuks 3,7 miljonit. Ülikoolid peaksid ministri sõnul esmalt 9,6 miljoni eest tegevusi kokku tõmbama, sest kärpeplaan oli varasemalt teada, ning siis ministeeriumi poolt määratud õppevaldkondades tegevust laiendama.

Minister usutavasti teab, et nii kiiresti ei saa ülikoolid kärbet teha isegi siis, kui nad seda tahaksid ja mõistlikuks peaksid.

Oletame, et ülikoolid lähtuksid õppekohtade loomisel kõige piiratumast majanduskesksest mõtlemisest ja sulgeksid 2027 aastast alates kõik need erialad, mille järele praegune tööjõuturg vajadust ei tunneta. Ka siis tuleks 2026. aastal vastu võetud üliõpilased lõpuni õpetada. Ja isegi kui seejärel õppejõud koondada ja õppehoone maha müüa (kumbki pole päevapealt tehtav), vabaneks esimene osa 2027 aastal vajaminevast rahast kõige varem nelja-viie aasta pärast.

Kogemus näitab, et selle ajaga võivad riigi ootused kõrgharidusele mitu korda muutuda. Ka õppemaksuga ei saaks olukorda kiiresti lahendada, sest juba õppivatele üliõpilastele ei saa seda tagantjärele kehtestada. Seetõttu võtaks ka selle rahastusmeetme täimahuline rakendamine 3–4 aastat aega, ning sedagi alates hetkest, kui poliitiline tahe tasulise õppe sisseviimiseks on formeerunud ja riigikogus seadusemuudatuse vastuvõtmiseni jõudnud.

Seega on ülikoolid sunnitud 2027. aasta vastuvõttu mitte suurendama, vähemalt mitte olulisel määral. See tähendab, et tuleval suvel on noortel ülikooli pääseda veel raskem kui tänavu, kuna nende põlvkond on veelgi suurem.

Olukorra tõsidus süveneb sellegi tõttu, et osa neist, kes tänavu sisse ei saanud, proovib ilmselt uuesti. 2028. aastal võimendub sama efekt veelgi enam nende tõttu, kes juba teist ja kolmandat korda proovivad.

Kurioosumina võiks välja tuua, et 65 riigikogu liiget hääletasid vahetult enne 2027. aasta eelarve lugemist kõrghariduse toetusavalduse poolt, mille järgi riigikogu peab kõrgharidust Eesti arenguhüppe mootoriks ning kutsub valitsust üles tagama kõrgkooliikka jõudnud noorte suurearvulistele põlvkondadele alates 2027. aasta vastuvõtust täiendavalt vähemalt 1000 tasuta õppekohta aastas ja hoidma jätkuvalt eesmärgina sihti, et 45 protsenti Eesti noortest jõuaks kõrghariduse omandamiseni.

Huvitav on seegi, et avalduse poolt hääletas enamik mõlema valitsuserakonna saadikutest, samuti enamik Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide ja fraktsioonitute saadikutest. Erakondadest ei toetanud ideed vaid kaks, üks ootuspäraselt, aga samasse leeri jäi ka Isamaa.

Isamaa üllatuslikust seisukohavõtust hoolimata tahaks nii valitsuserakondade saadikute kui ka kogu riigikogu enamik noorte kasvavat põlvkonda toetada, aga valitsus mitte. Vähemusvalitsuse liikmed näivad olevat vähemuses isegi oma erakondade sees.

Laseme allavett demograafilise võimaluse

Nüüd on seis selline, et ülikoolid valmistuvad 2027. aasta suvel vastuvõttu mitte suurendama ning noored peavad valmis olema tihedamaks konkurentsiks ja alternatiivseteks valikuteks ülikooli astumise kõrval. Riigi ja ühiskonna seisukohalt peame lootma, et see ei vii liiga paljusid noori Eestist eemale.

Mind isiklikult hämmastab selle valiku juures see, et me laseme allavett demograafilise võimaluse, mille sarnast meil enam lähema saja aasta jooksul ette näha ei ole. Oleme justkui soovinud endale arvukamaid põlvkondi ja selle nimel vaeva näinud. Ka praegune 20-aastaste põlvkond on oma senise elu jooksul olnud riigi poolt toetatud nende vanematele makstud toetustega, lasteaia- ja koolikohtadega ja muuga, aga nüüd, lõpusirgel, ütleb riik, et viimaseks kolmeks või viieks aastaks enne tööelu algust meil teie jaoks enam raha ei ole.

Valitsus on sõnastanud selle umbes selliselt, et meil on Venemaa sõja tõttu vaja kaitsekulutusi tõsta (mis on tõsi), me tahame eelarve tasakaalu poole liikuda ja seepärast on vaja kõrghariduskulud kontrolli alla saada, ning nimetatud eesmärkide tõttu on teie arvukus meile tüliks ees. Saage hakkama kõrgkoolikohtade arvuga, mis oli mõeldud väiksemale põlvkonnale!

Demograafilise võimaluse kasutamata jätmine kummastab mind just sellepärast, et rahvastiku tulevikuga seonduv on meil seni justkui kõigi poliitiliste jõudude prioriteetide hulka kuulunud.

Küsimuses, kas kõrgharidus on kulu või investeering, on meil väiksem poliitiline konsensus. Samuti selles, kui palju peaks Eesti noortest üldse kõrghariduse omandama. Skeptikud võiksid ju arvata, et õppekohtade külmutamine praegusel tasemel viibki arvukate põlvkondade kõrgharitute osakaalu soovitud tasemele.

2025. aastal oli see 25–34-aastaste hulgas 44 protsenti, meie riiklik eesmärk on praegu 45 protsenti. Kui arvata, et seda on liiga palju, siis poleks nagu valitsuse poliitikal viga midagi. Ma ei oska selles küsimuses meie poliitiliste jõudude seisukohti kaardistada, aga enamik riike taotleb kõrgharitute suuremat osakaalu, sest see on seotud majanduse konkurentsivõimega. Eriti kui pidada silmas liikumist targema ettevõtluse ja teadusmahukama majanduse poole.

Seda seost näevad ka need riigikogu saadikud, kes tänavu sügisel kõrghariduse toetusavalduse poolt hääletasid ja soovisid ülikoolidele lisakohtade rahastamist. Näiteks Soome tõstis hiljuti oma kõrgharitute osakaalu eesmärgi 60 protsendini.

On see ühiskonnale kallis? Kindlasti, aga see on kallis investeeringuna, mitte kuluna. Üks võimalus seda ilmestada on järgmine: kui lähtuda Eesti inimarengu aruandest, tähendab iga täiendav haridusaasta Eestis keskmiselt kuus protsenti kõrgemat palka (maailmas on see tavaliselt isegi 8–10 protsenti).

"Me teame, et mida haritumad on inimesed, seda pikem on nende tervena elatud eluiga ja koos sellega tööiga."

Järelikult võime mõelda, et kui inimene töötab pärast õpinguid Eestis 30 aastat, tooks iga tema täiendava haridusaasta pealt saadud tulumaksu, sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumine riigile üle 30 000 euro. Pangem tähele, et see on ainult ühe kõrgharidusaasta mõju, aga ülikoolis õpitakse 3–5 aastat.

Tuhat 2027. aastaks loodud täiendavat õppekohta võiks seega tulevikus tuua Eestile üle 30 miljoni euro iga õppeaasta eest ehk bakalaureuseõppe läbimise puhul ligikaudu 100 miljonit eurot, eeldusel, et need noored Eestisse tööle jäävad.

Haridusest saadav kasu ei ole mõistagi ainult majanduslik ega ainult rahas mõõdetav. Me teame, et mida haritumad on inimesed, seda pikem on nende tervena elatud eluiga ja koos sellega tööiga ning seda rohkem panustavad nad mitte ainult majandusse, vaid ka ühiskonna sidususse, kultuuri edenemisse, osalevad teadlikumalt poliitikas jne.

Kõlavad arvamused, et meil oleks vaja viia rohkem noori kutseõppesse. See on tõsi, ongi vaja, aga üks ei pea tulema teise arvelt. Tervelt ühel kolmandikul Eesti 25–34-aastastest noortest puudub üldse erialane haridus ning ligikaudu 20 700 inimesel ehk 13 protsendil selles vanuses on kõigest põhiharidus või pole sedagi. Praegu on vaja õppekohti juurde kõigis Eesti haridusasutustes, kuhu need noored võiksid õppima minna. Kutseõpe ja kõrgharidus ei ole siin teineteise konkurendid.

Kogu see olukord on paraku ebamugav nii neile, kes tahavad kõrghariduse kulusid "kontrolli alla saada", kui ka neile, kes tahavad õppima minna. Pole vist muud öelda, kui et riigi vaatest on see üks kehv lugu, et Eesti 2020. aastate noori nii palju on. Selliselt ei saa valitsus ennast mõistagi väljendada. Poliitilise tahte puudumist on alati mugavam kommunikeerida eufemismiga "raha puudumisest", sest see peidab sisemise veendumuse välise asjaolu taha.