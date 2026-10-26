Meedia: Trumpi administratsioon tahab esitada Orbáni ÜRO juhiks

USA ametnikud juba pöördunud ettepanekuga Orbáni poole. Ta on väljendanud huvi, kuid pole veel langetanud lõplikku otsust, kas kandideerida, teatas uudisteportaal Ukrinform viitega väljaannetele Wall Street Journal ja Jerusalem Post.

Washington usub, et Orbáni varasemad kontaktid Venemaa ja Hiinaga võivad aidata tagada nende riikide toetuse. See võiks muuta Orbáni ühiskandidaadiks, keda toetavad kolm ÜRO Julgeolekunõukogu alalist liiget.

Üks USA välisministeeriumi ametnik hindas, et Orbán võiks kindlustada 15-liikmelises Julgeolekunõukogus vähemalt kaheksa liikme toetuse ning soodsate asjaolude korral võib see arv ulatuda isegi kümneni.

Siiski jääb ebaselgeks, kas Suurbritannia ja Prantsusmaa, kellel on ÜRO Julgeolekunõukogus vetoõigus, oleksid valmis tema kandidatuuri blokeerima.

Üks USA välisministeeriumi ametnik kirjeldas Orbáni kui "MAGA-konservatiivide unistuste kandidaati", viidates tema seisukohtadele massilise sisserände, liberaalsete valitsusväliste organisatsioonide ning Ungari kohtusüsteemis ja meedias juurdunud mõjukeskuste osas.

Orbán on korduvalt sattunud vastuollu Euroopa Liidu liidritega, tugevdades samal ajal sidemeid Hiinaga. Tema suhted Moskva ja Pekingiga, aga ka tema siseriiklik poliitika võivad sattuda eriti teravdatud tähelepanu alla, kui ta ametisse esitatakse.

USA president Donald Trump toetas Orbáni ka Ungari aprillikuistel parlamendivalimistel ning asepresident JD Vance osales tema valimiskampaanias.

Kolmapäevaks on ÜRO Julgeolekunõukogus kavandatud järjekordne mitteametlik hääletus, et selgitada välja kandidaatide toetuspind. Jääb ebaselgeks, kas Orbáni nimi lisatakse hääletussedelitele.

António Guterrese ametiaeg ÜRO peasekretärina lõpeb 31. detsembril. Järgmise peasekretäri valib Peaassamblee Julgeolekunõukogu soovituse alusel.