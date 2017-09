Valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik esinumber Erik Vest nendib, et Tallinna praegune linnavõim on sügavalt korrumpeerunud ja selle tõestuseks võib vaadata viimase valimistsükli jooksul kohtusse jõudnud süüasjade arvu. Savisaare nimekirja esindaja Olga Ivanova toonitab, et üksikute ametnike süüd ei saa veeretada kogu linnavalitsusele.

Olga Ivanova arvates tuleks ära oodata mõned kohtuotsused enne, kui nimetada Tallinna praegust linnavõimu korrumpeerunuks. Tema sõnul on oluline Arvo Sarapuu kaasus. Kuigi juba mitmete Keskerakonna taustaga linnaametniku suhtes on süüdimõistev otsus juba jõustunud, siis leiab Ivanova, et tegemist oli lihtsalt ametite ametnikega.

Praeguseks Keskerakonnast lahkunud poliitik tuletas meelde, et kui vaadata riigiasutustes toimunud korruptsioonijuhtumeid, siis ei laiendata hinnangut kogu asutusele. Ivanova hinnangul on ametiposti väärkasutamine taunitav, kuid linnavalitsuses töötavad endiselt sajad ausad inimesed, mistõttu ei tohiks mõne ametniku vea tõttu seada kogu linnavalitsusele korruptsiooni kahtlust.

Erik Vest on kindel, et Tallinna linnavõim on korrumpeerunud. Tema sõnul näitab seda viimase valimistsükli jooksul kohtusse jõudnud süüasjade arv. Vesti arvates näitab Edgar Savisaare ja terve Keskerakonna kohtupinki sattumine seda, et loodud korruptiivne süsteem on sügav.

Tema väitel on linn mõjutanud pealinna haridusasutuste juhte kandideerima Keskerakonna nimekirjas. Vesti hinnangul on see poliitilise maailmavaate peale surumine, mis jõuab Vaba Tallinna Kodaniku linnapea kandidaadi sõnul ka koolilasteni.

Züleyxa Izmailova vastab küsimusele lühidalt. Tema sõnul pole ainult Tallinna linnavõim korrumpeerunud, vaid ka valitsus. Izmailova lisab, et ei pea silmas mitte ainult praegust kabineti koosseisu, vaid ta näeb süüd ka varasematel ministritel.