Saadjärvel võtsid mõõtu haugipüüdjad

Suviselt sooja päikese all kogunes Saadjärvele üle 120 kalastaja, et võtta 15. korda mõõtu traditsioonilisel spinningupüügivõistlusel "Saadjärve haug". Kuna Vooremaa maastikukaitsealal tohib järvele minna vaid kuni kümnehobujõuliste mootoritega, kulges püügipäev rahulikus tempos.

"Arvestusele läheb viis pikemat haugi, alammõõt on 52 sentimeetrit ja viie haugi pikkus liidetakse kokku ja selle järgi tekib tulemus. Saadjärv on sügav ja suur ja hästi läbipaistva veega, nii et siin on keeruline – peab teadma kohti ja tuleb ka ajalugu kasuks," lausus korraldaja Mart Toots.

Laupäeval kogunes Saadjärve kalapüügivõistlusele 55 paatkonda, kes kõik üritasid püüda kõige pikemaid hauge.

"Kala on väga kapriisne. Tahab mängitamist saada, väga raske on püüda. Üldjuhul on see, et kui kala ei võta, siis ei pane teda kuidagi võtma ka," ütles Ivo.

"Me püüame sellise asjaga nagu live-andur. See on selline vidin, mis on nagu ultraheli vee all. See näitab reaalajas, kuidas kala ujub," lausus Marcus.

"Ei ole üldse näkanud siiamaani, väga kehva. Kala on ilusti. Ta on, jah, valiv, ega ta ei taha landile järele ujuda, peab palju vaeva nägema," ütles Kalmer.

"Võiks parem olla, aga tegelikult oleme rahul ka selle kolmega. Kui kunagi alustasime, 10 aastat tagasi, siis olime üldse nullimehed siin," lausus Margus.

Kuigi päeva keskmine saak jäi 60 sentimeetri ringi, tõmbas pikima, 80-sentimeetrise haugi veest välja Venno Viirsalu. Üldvõidu viisid aga koju Edgar Vaht ja Allar Kukk, kelle viie haugi kogupikkuseks mõõdeti 324 sentimeetrit.