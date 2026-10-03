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ERR Lätis: lävepakuküsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vidzeme valijad, vähem käidi hääletamas Latgales ja Riias. Sajale seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast.

Vidzeme väikelinnas Strencis oli laupäeval õunamahla tegemise ilm, kuid rahvas jättis sügistööd pooleli, et piirkonna ainsas valimisjaoskonnas ära käia. Kui riialased ütlesid, et parteide konkurents on nii suur, et keeruline on nende vahel valida, siis maarahvas kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et neil oli valikut teha lihtne.

Vidzeme on piirkond, kus juba tavapäraselt kandideerib palju tipp-poliitikuid.

"Tervishoiuga on probleeme. Kui on vaja vastuvõtule minna, tuleb oodata pikkades järjekordades," ütles Vineta.

"Üldiselt olen eluga Lätis rahul. Viimasel ajal põhjustavad probleeme üleeuroopalised probleemid – see, mis toimub kütusehindadega, pole just meeldiv. Usun, et valimised lõppevad heade tulemustega ja võidavad Euroopa-meelsed jõud," lausus Kristaps Kalninš.

"Pensionäridele võiks ikka rohkem raha anda," leidis Anda.

Valida sai laupäeval kõikjal üle Läti, aga vaid hääletamispaiga kandidaatide poolt. Kes teab, võib-olla seepärast sõidetigi näiteks Riiast Vidzemesse, et toetada neid, keda pealinna nimekirjades polnud. Riias võis veel õhtulgi näha mitmel pool jaoskondade juures järjekordi.

Rahvast huvitavad teemad tunduvad aga üle riigi samad – kõige rohkem soovitakse vabaneda sõjaohust, seejärel kurdetakse viletsa tervishoiukorralduse üle.

"Ma pole selle valitsusega eriti rahul – nad tegelevad liiga palju populismiga – immigrantide, laimamise ja tühiste valitsusväliste organisatsioonide kulutustega. See on ju populism. Vaja oleks majanduse heaks midagi ära teha, et riik toimiks. Kuid see kõik jäetakse kõrvale ja oluliste asjadega ei tegelda," lausus Riia elanik Vilnis Tinus.

Nende valimiste tõenäoliselt kõige populaarsem poliitik – peaminister Andris Kulbergs – käis koos perega hääletamas Riia ääres Bergis. Kellega koos õnnestub tal valitsust moodustada, on nende valimiste kõige keerulisem küsimus.

"Loodan, et teeme hea tulemuse. See annab meile võimaluse viia ellu muutusi," ütles Kulbergs.

Seekord on poliitikute vahel palju punaseid jooni. Osa välistab koostöö Kremli-meelsete jõududega, kuid ka Progressiividega ei taha näiteks rahvuslased ühte valitsusse minna. Ometi võib just nende mandaatide arv kujuneda oluliseks.

"Neil valimistel pole üht või kaht keskset küsimust. Varem võis neid määratleda, kuid mitte sel korral. Võimalik, et see on seotud valitsuse kukkumisega sel kevadel. See lõi kõigil kaardid segi. Ja nüüd püüab igaüks esile tuua talle olulisi küsimusi. Igaüks mängib oma vaadetega," ütles Läti seimi Progressiivide fraktsiooni esimees Andris Šuvajevs.

Lävepakuküsitlused näitasid, et valimised võidab kindlalt Kulbergsi erakond Ühendatud Nimekiri, kes kogub umbes 35 protsenti häältest.

Hääletamas käis laupäevaõhtustel andmetel umbes 50 protsenti valijatest.

Toimetaja: Marko Tooming

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