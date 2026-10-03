Pühapäev tuleb soe, kuid udune ja sajune

Pühapäeval jõuab madalrõhulohu kitsas sajuvöönd saartele ja looderannikule ning liigub aeglaselt kagu suunal edasi mandrile. Edela- ja läänetuul on mõõdukas, rannikul ulatuvad puhangud kuni 15 meetrini sekundis.

Öö vastu pühapäeva tuleb mandril pilves selgimistega, saartel selge või vähese pilvisusega, ent olulise sajuta. Mitmel pool udutab ja puhub edela- ja läänetuul 1 kuni 7, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 5 kuni 14 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega, ilm on sajuta, kuid mitmel pool on endiselt udu. Puhub edela- ja läänetuul 1 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning soojakraade on 6 kuni 10, rannikul kuni 14.

Päev on muutliku pilvisusega ning sajud liiguvad saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 14 kuni 16 kraadi.

Esmaspäeva öösel on kohatisi vihmasabinaid, ennelõunal jõuab aga saartele ja mandri looderannikule sajuala, mis liigub pärastlõunal mandri sisealadele. Edelatuul tugevneb, puhudes õhtuks iiliti kuni 21 meetrit sekundis. Öösel on 5 kuni 10, päeval 11 kuni 15 kraadi.

Sajud kestavad kuni teisipäeva keskpäevani, peale mida saju võimalus väheneb. Tuul on endiselt tugev ja nõrgeneb alles õhtuks. Aga õhk on soojem kui esmaspäeval.

Kolmapäev tuleb olulise sajuta, tuul on mõõdukas ja sooja on öösel 4 kuni 9, päeval kuni 16 kraadi. Prognoos neljapäevaks lubab kohatisi hoovihmasid ja taas pisut tugevamat tuult.