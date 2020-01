Kodakondsusseaduse muutmise eelnõu poolt hääletas kolmandal lugemisel 63 ja vastu oli 26 saadikut, millega seadusemuudatused said kinnitatud.

Valitsuse algatatud eelnõu puudutab alaealisi, kelle üks vanematest on määratlemata kodakondsusega ja teine vanem välisriigi kodanik. Alaealine saab eelnõu kohaselt seadusliku esindaja taotlusel Eesti kodakondsuse, kui tema vanem või vanavanem oli 1991. aasta 20. augusti seisuga Eesti elanik. Kui Eesti kodakondsust sooviv alaealine on teise riigi kodanik, peab ta selle riigi kodakondsusest eelnevalt loobuma ja esitama volitatud valitsusasutusele sellekohase tõendi.

Algatajate poolt kõnelenud Keskerakonna saadik Andrei Korobeinik kutsus enne hääletust seadusemuudatuse poolt hääletama, kuna sellega saaks Eesti kodakondsuse Eestis sündinud lapsed, kes ei ole Eestile võõrad.

"Meil on täna üle 70 000 halli passiga elaniku. Seda on rohkem kui näiteks Narva või Pärnu linna elanikkond. Need inimesed usuvad, et Eesti on nende kodumaa. Vaatamata sellele, et nende passi peale kirjutas Eesti riik sõna "võõras" inglise keeles. Teist kodumaad neil ei ole," rääkis Korobeinik. "Siin ja kohe saame kõik koos otsustada, et Eestis sündinud ja terve elu siin elanud lapsed ei ole meile võõrad. Need on Eesti lapsed. Ma usun teisse," lisas ta.

"Kahtlemata on tegu edasiminekuga kodakondsuspoliitikas. See ei kaota hallide passide probleemi küll täielikult, kuid vähemalt kaotab nende taastootmise," ütles Korobeinik.

Eelnõud vastustava Reformierakonna esindaja Hanno Pevkur leidis oma sõnavõtus, et seaduseparandusega muudetakse kodakondsuspoliitika põhimõtteid. "Sellega tuleb juurde üks grupp inimesi, kes saavad Eesti kodakakondsuse ilma keelt ja põhiseadust oskamata," rõhutas ta.

Sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud Jevgeni Ossinovski ütles, et sotsid toetavad eelnõu, ehkki sellega ei saa Eesti kodakondsuse mitte 1500 last nagu väidab koalitsioon, vaid seaduse detailidest tingitult ainult umbes 130. "Oleksime soovinud, et kõik 8000 kodakondsuseta last saaks Eesti kodakondsuse," ütles Ossinovski, aga rõhutas, et ka 1500 või ka 130 on parem kui mitte midagi.

Ossinovski väide põhineb teadmisel, et hinnanguliselt on umbes 90 protsenti seadusemuudatuse sihtgrupist Vene kodakondsusega. Kuna aga Venemaa ei vabasta alaealisi oma kodakondsusest, siis tegelikult saaks Eesti kodakondsuse umbes 1500 lapsest ainult 130, kes ei ole Vene kodakondsusega, väidavad sotsiaaldemokraadid.

"Praegu loome selle otsusega inimestele võltsõiguse, kuna seda pole praktiliselt võimalik teostada. Minu hinanngul ei ole see väärikas nende 1500 suhtes. Aga olles teinud enda hinnangul kõik selle muutmiseks, toetame seadust kolmandal lugemisel," ütles Ossinovski teisipäeval.

Korobeinik lükkas vestluses ERR-iga selle väite aga tagasi, märkides, et Eesti kodakondsuse taotluse esitanud laste Eesti kodakondsusu jääb ootele nii kauaks, kuni nad saavad täisealiseks ja saavad Vene kodakondsusest loobuda. "Nad saavad Eesti kodakondsuse tinglikult. Väita, et nad üldse kodakondsust ei saa, ei ole õige," rõhutas Korobeinik.