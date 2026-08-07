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Trump proovib jätkuvalt piirata sünnipõhise kodakondsuse andmist USA-s

Välismaa
USA president Donald Trump pärast täidesaatva korralduse allkirjastamist.
USA president Donald Trump pärast täidesaatva korralduse allkirjastamist. Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/Consolidated News Photos
Välismaa

USA president Donald Trump on alustanud uut katset piirata sünnijärgset kodakondsust, hoolimata Ülemkohtu hiljutisest otsusest tema varasem samm tagasi lükata. Neljapäeval allkirjastatud korraldused sihivad eelkõige sünniturismi ning laiendavad nende inimeste ringi, kelle lapsed ei oleks sünnijärgselt kodanikud.

USA president Donald Trump allkirjastas neljapäeval kaks täidesaatvat korraldust, millega tehakse uus katse piirata sünnijärgse kodakondsuse andmist. Trump oli teinud sarnase katse juba varem, kuid Ülemkohus lükkas selle tagasi põhjusel, et see läks vastuollu USA põhiseadusega.

Sünnijärgse kodakondsuse piiramine on olnud Trumpi sisserände vastase võitluse üks prioriteete. Seetõttu on Valge Maja võtnud sihikule niinimetatud sünnitusturismi, mille raames rasedad välismaalased reisivad USA-sse sünnitama.

Pärast 30. juuni Ülemkohtu otsust kutsus Trump Kongressi üles seadusandlikult sekkuma, kuid neljapäeval otsustas ta ise tegutseda. Kuigi USA presidendi korraldused saavad kujundada poliitikat, ei ole neil samasugust kaalu kui Kongressi poolt vastu võetud seadustel.

Trumpi administratsiooni sõnul jääb uus direktiiv Ülemkohtu otsuse reguleerimisalast välja. Väidetavalt on korralduse eesmärk ümber tõlgendada sünnijärgse kodakondsuse kitsaid, ajaloolisi erandeid ning laiendada nende isikute ringi, kes ei ole kodakondsuse saamiseks sobilikud.

Need täidesaatvad korraldused piiravad ka Ameerika Ühendriikides sündinud välisriikide valitsusametnike laste õigusi ning "vaenulikuks välismaalaseks" klassifitseeritud isikute laste õigusi.

Kõnealused korraldused võivad mõjutada ka Ameerika Ühendriikide territooriumidel sündinud inimesi, juhul kui Kongress võtab vastu seaduseelnõu, millega lõpetatakse sealne automaatne kodakondsuse omandamine.

Trumpi uued korraldused satuvad tõenäoliselt kohtuvaidluse alla. Õigusekspertide sõnul on ebaselge, millist mõju võivad need korraldused avaldada, arvestades Ülemkohtu otsust, samas kui sisserändajate õiguste kaitsjad nimetasid seda katset Ülemkohtu otsusest kõrvale hiilida. Kodanikuõiguste liit ACLU ennustas, et need korraldused on kohtus määratud läbikukkumisele.

"Vaid viis nädalat tagasi tegi Ülemkohus selgeks, et sünnijärgne kodakondsus ei sõltu presidendi kapriisidest, vaid on põhiseaduslik garantii, mis on kehtinud juba üle 150 aasta. Tänased presidendi korraldused ei ole midagi muud kui katse seda otsust kõrvale hiilida," ütles Deborah Fleischaker, endine Bideni administratsiooni ametnik, kes töötab nüüd hispaanlaste kodanikuõiguste ja huvide kaitsmise organisatsioonis UnidosUS.

Naispagulaste komisjoni (ingl. k. Women's Refugee Commission) esindaja Zain Lakhani märkis, et need täidesaatvad korraldused võivad rikkuda seaduslikult riiki siseneda soovivate rasedate naiste õigusi ühel nende elu kõige haavatavamal hetkel.

"Väga kahetsusväärne otsus"

Trump, kes esines neljapäeval Ovaalkabinetis, nimetas 30. juunil tehtud Ülemkohtu otsust väga kahetsusväärseks ning taunis, et inimesed rajavad sünnitusturismi ümber äri.

Trumpi varasem täidesaatev korraldus anti välja tema ametisse astumise esimesel päeval 2025. aastal ning oli osa sisserände piiramisele suunatud meetmete paketist. See kohustas USA ametiasutusi mitte tunnustama Ameerika Ühendriikides sündinud laste kodakondsust juhul, kui kumbki vanem ei ole Ameerika Ühendriikide kodanik ega seaduslik alaline elanik (nn rohelise kaardi omanik). Samuti keelas see kodakondsuse andmise ebaseaduslikult või ajutiselt Ameerika Ühendriikides viibivate sisserändajate lastele.

Põhiseaduse 14. seadusmuudatust on ajalooliselt tõlgendatud nii, et see tagab Ameerika Ühendriikides sündinud lastele kodakondsuse, välja arvatud vaid mõned kitsad erandid, nagu välisriikide diplomaatide või vaenuliku okupatsiooniväe liikmete lapsed.

Puuduvad ametlikud andmed, mis kajastaksid nende välismaalaste arvu, kes tulevad Ameerika Ühendriikidesse konkreetse eesmärgiga sünnitada ja saada oma lastele kodakondsus, või sellega seotud maksumaksjate kulusid.

14. seadusmuudatuse säte, mida tuntakse kodakondsusklauslina, ütleb: "Kõik Ameerika Ühendriikides sündinud või naturaliseeritud isikud, kes kuuluvad selle jurisdiktsiooni alla, on Ameerika Ühendriikide ja selle osariigi kodanikud, kus nad elavad."

Toimetaja: Anna Gerda Nurmetalo

Allikas: Reuters

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