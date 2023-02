Esmaspäevast algab Eestis riigikogu valimiste nädal

Esmaspäeval kell üheksa algab elektrooniline hääletamine, kell 12 avatakse omavalitsuste ja Tallinna linnaosade keskuste jaoskonnad. Kõik 405 valimisjaoskonda ootavad valijaid alates reedest.

E-hääletamine algab hommikul kell üheksa ja see jääb kestma ööpäevaringselt kuni laupäeva, 4. märtsi õhtul kella kaheksani. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aadressilt www.valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus. Rakendus avaldatakse avalehel vahetult enne hääletamise algust. Lisaks on vaja internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga või mobiil-ID-d ja PIN-koode.

Smart-ID-ga e-hääletada ei saa. Samuti pole võimalik hääletada nutiseadmega. Nutitelefoniga saab valija aga 30 minuti jooksul pärast hääletamist kontrollida, kas tema e-hääl on jõudnud valimiste keskserverisse ja väljendab tema tahet korrektselt. Selleks tuleb Google Play või Appstore'i rakenduste poest telefoni laadida "EH kontrollrakendus". Rakendus tuleks uuendada kõigil, et saada selle värskeim versioon.

Kui valija tunneb, et e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise turvalisus tagatud, on tal võimalus kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta. Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Valijal on võimalik veel ka pühapäevasel valimispäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta.

Valimisnädala esmaspäevast neljapäevani saab valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskustes hääletada kella 12-st 20-ni. Igas keskuses on avatud vähemalt üks jaoskond, kus saavad hääletada kõik, sõltumata oma registrijärgsest elukohast. Valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot kaardirakenduselt aadressil jsk.valimised.ee.

Valimisnädala reedest pühapäevani on avatud kõik 405 valimisjaoskonda üle Eesti. Siis saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgse valimisringkonna valimisjaoskonnas.

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus. Seda saab teha kirjalikult juba praegu. Suulise taotluse saab esitada omavalitsuse määratud telefoninumbril reedel ja laupäeval kella 12-st kuni 20-ni ning pühapäeval kell üheksast hommikul kuni kaheni pärastlõunal.

Riigikogu valimistel on Eesti jaotatud 12 ringkonnaks. Valimistel kandideerib üheksa erakonda ja kümme üksikkandidaati - kokku 968 kandidaati.