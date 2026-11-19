Riigikohus hakkab arutama mobiiliga hääletamise lubamise üle kevadistel riigikogu valimistel. Kuigi vabariigi valimiskomisjon juba otsustas, et riigikogu valimistel saab esmakordselt hääletada ka mobiiliga, sõltub nüüd kõik riigikohtu otsusest.

Riigikohtusse jõudnud kaebuse esitasid mittetulundusühing Ausad valimised ja selle juhatuse liige Märt Põder. Kaebuse põhirõhk ei olnud m-hääletusel, vaid kaebuse esitajad polnud rahul, et vabariigi valimiskomisjon pole arutanud elektroonilise hääletuse turvalisust puudutavaid raporteid.

Kuna valimiskomisjoni päevakorras, mille kohta kaebus esitati, otsustati ka mobiiliga hääletamine, jõudis ka see teema riigikohtusse. Märt Põder peab heaks, et riigikohus nüüd mobiiliga hääletust arutab. Tema sõnul kaasnevad sellega ohud, millest üks on valija suurem avatus mõjutamisele.

Põder ütles, et inimene saab hääletada ühistranspordis, ööklubis või täiesti kontrollimatutes keskkondades, mis toob kaasa mõjutamise riski. Ta lisas, et inimene on avatud mõjutamisele tehisaru tõttu, millega oma seadmetes suheldakse.

Tallinna tehnikaülikooli teadlane Tarvo Treier peab võimalust erinevates kohtades hääletada aga plussiks. "Hääletussündmus peab jääma salajaseks, see on selles protsessis ette nähtud," selgitas ta. Treier nentis, et tõenäoliselt on lihtsam leida privaatne koht telefoni kui arvutiga.

Treieri sõnul on mobiili ja arvutiga hääletamisel riskid enam-vähem võrdsed. "Spetsiifiliselt mobiilhääletamisel mingeid eriründeversioone ma ei ole leidnud," selgitas ta. Treier lisas, et teoreetilised ründevektorid on kõik sisuliselt samad, mis arvutiga hääletades.

29. oktoobril olid vabariigi valimiskomisjon kolm liiget mobiiliga hääletamise lubamise vastu ja neli poolt. Riigi valimisteenistuse juht ütleb, et ettevalmistused ja testimised m-hääletuseks jätkuvad.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles, et praegu valmistutakse valimisteks tavapäraselt ehk m-hääletuse puhul pole midagi seisata. "Teeme ettevalmistusi edasi, praegu valimiskomisjoni otsus kehtib ja meil on kohustus seda rakendada," sõnas ta. Riigikohus teeb otsuse tõenäoliselt järgmise nädala teises pooles.