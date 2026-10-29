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Riigikogu saab nüüdsest valida ka nutiseadmega

Eesti
Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Järgmise aasta riigikogu valimistel saab elektrooniliselt hääletada lisaks arvutile ka nutiseadmega, otsustas vabariigi valimiskomisjon. Selleks luuakse valijarakendus nii iOS-i kui ka Androidi operatsioonisüsteemiga nutiseadmetele.

Komisjoni esimees Ingrid Kullerkann ütles, et enamiku hinnangul on riskid valijarakenduse nutiseadmetes kasutamiseks küllaldaselt maandatud.

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul on e-hääletamine Eestis üks põhjalikumalt auditeeritud ja kontrollitud süsteeme, millele tehakse igal aastal koormus-, taaste- ja turbeteste.

Elektroonilist hääletamist on Eestis kasutatud alates 2005. aastast. Viimastel riigikogu valimistel 2023. aastal kasutas elektroonilise hääletamise võimalust üle 312 000 inimese, mis on 51,2 protsenti valimas käinutest.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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