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ERR USA-s: valijad pelgavad vahevalimiste eel demokraatia õõnestamist

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Lähenevate USA kongressi vahevalimiste eel on jälle päevakorda tõusnud valimiste turvalisus ja läbipaistvus. Kui varem peljati pigem välisriikide mõjutustegevust, siis nüüd on osa valijaid ja eelkõige demokraatide toetajad mures hoopis oma valitsuse sekkumise pärast.

Virginia osariigis Arlingtonis toimub eelhääletamine kohalikus raamatukogus. Hommik on vaikne. Kohati on valimisametnikke rohkem kui hääletajaid. Enamik rahvast käib nädalavahetusel, kõige suurem sagimine ootab loomulikult ees valimispäeval. Sarah tahtis aga hääletada võimalikult kiiresti.

"Olen mures demokraatlike protsesside ja süsteemide õõnestamise pärast. Olen ausalt öeldes veidi ärevil, kui hakatakse rääkima tulemuste tühistamisest juba enne valimiste toimumist. Näiteks Alaskal ähvardatakse seda teha. See pole meie riigi moodi," rääkis Virginia valija Sarah.

Alaskal on president Donald Trumpile pahameelt tekitanud kaks samanimelist senaatorikandidaati – väidetavalt ajab see valijaid segadusse. Valimistega seotud mureallikaid on administratsioonil aga veel. Mõni päev tagasi teatas justiitsministeerium, et Washingtoni osariigis on avastatud 400 mittekodanikku, kes on osalenud eelnevatel valimistel ja plaanisid hääletada ka seekord. Osariigi valimisametnikud seadsid aga valitsuse andmed kahtluse alla.

"Päris pettusi, nagu mittekodanike hääletamine või vales piirkonnas hääletamine või midagi sarnast, on märkimisväärselt vähe. Seda ei juhtu. Palju tõsisemalt tuleks võtta tegevusi, mis inimesi hirmutavad, heidutavad või muudavad nende hääletamise raskemaks. Sellel on palju suurem, isegi tohutult suurem mõju. Me veel ei tea täpselt, milline mõju, aga eks näeme," selgitas Georgetowni Ülikooli riigiteaduste professor Hans Noel.

Näiteks väldib aina rohkem inimesi posti teel hääletamist ja üritab seetõttu ikkagi kohale minna päris valimisjaoskonda. Segadus tekkis pärast seda, kui postiteenistus ja administratsioon üritasid posti teel hääletamise reegleid karmistada.

Ülemkohus aga keelas lõpuks muudatusi seekordsetel valimistel ellu viia. Kohtud on lükanud tagasi ka teisi plaane, mis on seotud hääletamiseks lubatud isikut tõendavate dokumentidega ja föderaalvalitsuse ligipääsuga valimisnimekirjadele.

"Meie süsteemi järgi vastutavad osariigid valimiste jälgimise ja korraldamise eest. Minu jaoks on väga julgustav, et kohtud austavad seda. Näiteks hiljutine California osariigiga seotud otsus, kus föderaalvalitsuse sekkumist ei lubatud. Julgustav on näha, et meil on süsteemid paigas, võimude lahusus suures osas toimib, nii et loodetavasti see tõukab inimesi valima," lisas Tim.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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