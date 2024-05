Trumpi endine usaldusisik Michael Cohen tunnistas raha varastamist

Donald Trumpi endine usaldusisik Michael Cohen tunnistas esmaspäeval, et varastas Trumpi ettevõttest raha. See võib õõnestada tema usaldusväärsust peamise tunnistajana endise USA presidendi vaikimisraha kohtuprotsessil, vahendab Reuters.

Trumpi advokaadi Todd Blanche'i küsitlemisel tunnistas Cohen, et varastas Trumpi organisatsioonilt, lisades oma boonusepaketti tehnoloogiaettevõttele mõeldud hüvitise.

Cohen ütles, et maksis sularahas umbes 20 000 dollarit 50 000 dollarist, mille Trumpi ettevõte tehnoloogiaettevõttele võlgnes, andes selle üle oma kontoris pruunis paberkotis. Ta ütles, et hoidis ülejäänud raha endale. Trumpi organisatsioon hüvitas talle selle makse eest kokku 100 000 dollarit, kirjutab ajaleht.

Cohen on New Yorgi prokuröride viimane ja kõige olulisem tunnistaja veenmaks vandekohtunikke, et Trump rikkus seadust, varjates 130 000 dollari suurust makset, mis ostis pornotäht Stormy Danielsi vaikimise vahetult enne 2016. aasta valimisi, vahendab Reuters.

Kuid kuna Cohen on süüdimõistetud kurjategija, on ta probleemne tunnistaja. Prokurörid on tema tunnistusi toetanud kaudsete tõenditega. Samal ajal on Trumpi advokaadid püüdnud Coheni usaldusväärsust ristküsitluse teel õõnestada.

Esmaspäevase istungi alguses ütles kohtunik Juan Merchan, et ta ootab, et prokuratuur ja kaitse lõpetaksid oma esitused sel nädalal ja esitaksid oma lõppargumendid järgmisel nädalal.

Trump on esimene USA president, keda ähvardab kriminaalkaristus. Teda süüdistatakse 34 dokumentide võltsimise juhtumis, et varjata pornotäht Stormy Danielsile makstud vaikimisraha. Väidetavalt ähvardas Daniels avalikustada 2006. aastal aset leidnud seksuaalse sisuga kohtumise detailid. Trump eitab kogu vahejuhtumit ja kohtumist Danielsiga.

Vaikimisraha kohtuprotsessi peetakse üldiselt kõige vähem oluliseks neljast kriminaalprotsessist, millega Trump silmitsi seisab, kuid see on tõenäoliselt ainus, mis leiab aset enne valimisi. Trumpi süüdistatakse Washingtonis ja Georgias 2020. aasta valimistulemuste võltsimises ning Floridas salastatud dokumentide väärkasutamise eest pärast Valgest Majast lahkumist 2021. aastal, kirjutab Reuters.