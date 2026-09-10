Trump pakub vabariiklaste võidu korral igale ameeriklasele 5000 dollarit

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele 5000 dollari suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse Kongressi mõlemas kojas.

Trump tegi ennekuulmatu ettepaneku oma Vabariikliku Partei konverentsil, mis on samuti ebatavaline, kuna üldjuhul USA parteid vahevalimiste eel valimiskonverentsi ei korralda. Praegu pole siiski selge, kuidas "Trumpi dividendi" väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanut, seega läheks presidendi idee maksma umbes 1,35 triljonit dollarit.

Ligi kahetunnises kõnes peaaegu parimal eetriajal kiitles Trump, et on viinud lõpule "presidentuuri ajaloo suurimad kaks aastat", asetades end valimiste keskmesse vaatamata tema populaarsuse jätkuvale langusele.

Samas ei olnud selge, kas tema kampaaniakõne kõnetaks ebakindlaid valijaid, kes arvamusküsitluste järgi on Trumpi parteist eemaldunud, samal ajal kui kasvab elukalliduse tõusust ja Iraani sõjast põhjustatud rahulolematus.

"Me anname Ameerika tuleviku radikaalsetele vasakpoolsetele demokraatidele ning meie riik veedab järgmise kümnendi lihtsalt jalule tõustes," ütles ta. "Hääletage vabariiklaste poolt ja me jätame maailma enda seljataha veel põlvkondadeks."

Dallases toimuv kahepäevane kogunemine, kus Trump esineb neljapäeval ka lõppsõnavõtuga pärast asepresident JD Vance'i peakõnet, näitab, kuivõrd sõltuvad vabariiklaste väljavaated Trumpist, kommenteeris uudisteagentuur Reuters. Samuti annab see ülevaate nende strateegiast enne 3. novembril toimuvaid vahevalimisi.

Üritus keskendus presidendile sedavõrd, et Vabariikliku Partei Rahvuskomitee esimees Joe Gruters nimetas seda mitteametlikult "Trumpapaloozaks", viidates populaarsele Lollapalooza muusikafestivalile.

Trumpile keskendumine on riskantne, sest pole teada, kas ta suudab mobiliseerida valijad, kes viisid ta kaks aastat tagasi presidendiks. Arvamusuuringud näitavad, et tema toetus on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele. President lubas valimispäevale eelneva kaheksa nädala jooksul korduvalt külastada võtmetähtsusega osariike ja valimisringkondi.

"Ma palun teil kujutleda, et olen ise hääletussedelil," ütles Trump – lause, mis võis rõõmustada demokraatide kampaaniastrateege sama palju kui MAGA-valijaid, kommenteeris Reuters.

Konverents tekitas eriti keerulise valiku vabariiklastest poliitikutele, kes seisavad silmitsi raskete valimistega ning võivad vajada oma populaarsuse suurendamiseks Trumpist distantseerumist, kuid ei saa endale lubada tema kõige pühendunumate toetajate eemale peletamist.

Paljud sellised vabariiklased jätsid konverentsile tulemata, nende seas Michigani esindaja Tom Barrett, Alaska senaator Dan Sullivan ja Maine'i senaator Susan Collins, kes kõik seisavad sel sügisel silmitsi tugevate demokraatidest vastastega.

Mõned otsustasid siiski Dallasesse sõita. Vabariikliku Rahvuskomitee ajakava kohaselt pidid konverentsil esinema vähemalt 16 konkurentsitihedates Esindajatekoja ja Senati valimisvõitlustes osalevat kandidaati. Kolmapäeval kõnelesid teiste seas Texase peaprokurör Ken Paxton, Trumpi lähedane liitlane, kes peab rasket senatikampaaniat demokraat James Talaricoga, ning Ohio senaator Jon Husted, kelle vastaseks on endine senaator Sherrod Brown.

Kuigi Trump kinnitas, et 21 000 istekohaga areen oli "pilgeni täis", jäid ülemised tribüünid tema kõne ajal suures osas tühjaks.

Demokraate kujutati sotsialistide ja kommunistidena

Kuigi vabariiklaste ametnikud olid kirjeldanud konverentsi võimalusena Trumpi poliitika tutvustamiseks, keskendusid enamik varasemaid esinejaid peamiselt demokraatide ründamisele. Demokraate kujutati äärmuslikena sellistes küsimustes nagu transsoolised naised spordis ja piirijulgeolek – tegu oli Vabariikliku Partei valijaskonnale mõeldud poliitilise "maiusega".

Valijate järjepidevalt kõige olulisemaks nimetatud teemad, Iraani sõda ja elukallidus, said seevastu märksa vähem tähelepanu.

Konverentsil osalenud Alabama osariigi esindaja Ernie Yarbrough ütles, et Trump peab andma valijatele selgema ettekujutuse sellest, kui kaua Iraani sõda võib kesta ja millised on administratsiooni eesmärgid.

"Inimesed tahavad tunda, et me ei jää lõputusse nõiaringi," ütles ta.

Trump kaitses oma otsust Teherani rünnata, öeldes, et tegutses selleks, et takistada Iraanil tuumarelva väljatöötamist. Samuti lubas ta, et naftahinnad langevad "niipea, kui me võidame sõja Iraaniga", ning kinnitas, et see juhtub peagi.

Konflikt ei näita aga enam kui kuus kuud pärast USA ja Iisraeli rünnakute algust Iraanile kuigi mingeid lõppemise märke ning analüütikute sõnul ei ole Iraani tuumaprogrammi hävitatud. Iraan eitab, et ta taotleks tuumarelva.

Enne Trumpi lavale astumist nimetasid järjest esinenud kõnelejad demokraate sotsialistideks ja kommunistideks, korrates üht Trumpi lemmikrünnakuvõtet pärast seda, kui demokraatide eelvalimistel saavutasid mitu võitu demokraatlikud sotsialistid.

"Demokraadid on ohtlikud, radikaalsed ja imelikud," ütles Lõuna-Carolina senaator Tim Scott, kes juhib vabariiklaste senatikampaaniat.

Kolmapäevases programmis näidati ka üllatuslikku varem salvestatud videot demokraadist USA senaatorilt John Fettermanilt. Ta tutvustas oma Pennsylvania kolleegi, vabariiklast Dave McCormicki kui oma "väga head sõpra" ning teatas, et teeb Trumpiga koostööd osariigi terasetööstuse kaitsmiseks.

Fettermani erakordne osalemine näis tõenäoliselt rõhutavat Demokraatlikku Parteid enne vahevalimisi vaevavaid ideoloogilisi lõhesid. Fetterman, kes on üha enam konflikti sattunud demokraatide vasakpoolse tiivaga, on eitanud spekulatsioone, et ta võib parteist lahkuda.

Panused on mõlema partei jaoks kõrged. Kuna valimisteni on jäänud vähem kui kaks kuud, ähvardab vabariiklasi võimalus kaotada kontroll vähemalt ühe Kongressi koja üle. Avalikud küsitlused näitavad, et demokraadid on hääletamisest rohkem motiveeritud ning Trumpi toetusreitingud on sügavalt negatiivsed.

Konverents pidi võistlema televaatajate tähelepanu pärast ka Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i hooaja algusega, sest avamisõhtu langes kokku eelmise hooaja finaali (Super Bowli) korduskohtumisega New England Patriotsi ja Seattle Seahawksi vahel.

Sellegipoolest peavad paljud vabariiklased pärast kuid kestnud negatiivseid pealkirju Iraani sõja ja inflatsiooni kohta kogunemist oma parimaks võimaluseks tutvustada kandidaate, tuua esile erinevusi demokraatidega ning innustada vabariiklaste valijaskonda, kelle entusiasm valimistel osaleda on Reutersi/Ipsose küsitluse kohaselt väiksem kui demokraatide valijatel.