USA senat kinnitas Todd Blanche'i justiitsministriks

Todd Blanche, kes töötas juba varem justiitsministri kohusetäitjana, esindas enne valitsusse tööle asumist Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas.

Senat, kus vabariiklastel on napp enamus, kinnitas ta ametisse 50 poolt- ja 49 vastuhäälega.

Vabariiklastest senaatorid Susan Collins ja Lisa Murkowski hääletasid koos demokraatidega vastu, mis rõhutab kandidatuuri poliitilist tundlikkust.

Blanche ütles, et teda austab sügavalt usaldus, mille president Trump on talle justiitsministeeriumi juhtimiseks osutanud.

"Olen tänulik senatile, et see protsessi lõpuleviimiseks kaua üleval püsis. Tänan justiitsministeeriumi pühendunud riigiteenistujaid nende igapäevase töö eest õiguskorra tagamisel ja meie riigi turvalisuse hoidmisel," kirjutas Blanche sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter).

Trump, kes on USA poliitilisi tavasid rikkunud, püüdes allutada formaalselt sõltumatuid valitsusasutusi oma üha otsesemale kontrollile, nimetab Blanche'i täheks.

Demokraadid olid Blanche'i kandidatuurile algusest peale vastu, süüdistades Trumpi justiitsministeeriumi poliitiliseks relvaks muutmisel.

"Justiitsminister peaks olema rahva advokaat," ütles teisipäeval senaator Dick Durbin, senati õiguskomitee juhtiv demokraat. "Härra Blanche jätkab tegutsemist presidendi isikliku advokaadina, koheldes justiitsministeeriumi kui advokaadibürood, mis teenindab ühte klienti - presidenti."

Esines kahtlusi, kas Valge Maja suudab veenda käputäit vabariiklasest vastuseisjat, kelleta isegi napp ametisse kinnitamine oleks olnud võimatu.

Peamine tüliõun oli katse luua 1,8 miljardi dollari suurune fond Trumpi nimetatud politiseeritud süüdistuste ohvritele, kelle hulka kuuluksid tõenäoliselt ka 6. jaanuaril 2021 Kapitooliumile tormi jooksnud mässajad. Viimased üritasid takistada Joe Bideni presidendiks kinnitamist pärast seda, kui ta oli 2020. aasta valimistel Trumpi alistanud.

Teine peamine probleem oli erakordne ettepanek anda Trumpile puutumatus maksuauditite suhtes.

Blanche leevendas lõpuks erakonnasisese vastuseisu nädalavahetusel antud kirjaliku korraldusega, millega tühistati niinimetatud poliitilise relvastamise vastane fond.

Lisaks teatas ta, et Trumpile, tema kahele vanemale pojale ja Trump Organizationile antud auditipuutumatuse kokkulepe kehtib ainult tagasiulatuvalt möödunud maksuaastate, mitte tulevaste deklaratsioonide kohta.

Blanche on olnud justiitsministri kohusetäitja alates aprillist, mil Trump vallandas teise talle lojaalse isiku, Pam Bondi. Sellest ajast alates on teda tihedalt seostatud sellega, mida demokraadid nimetavad Trumpi kättemaksukampaaniaks tänaseks 80-aastase presidendi vastaste vastu.

Blanche on pälvinud kriitikat ka Jeffrey Epsteini ohvritelt seoses vanglas surnud seksuaalkurjategija, kes oli Trumpi kunagine lähedane sõber, uurimistoimikute avaldamise käsitlemisega.

Enne justiitsministeeriumiga liitumist esindas Blanche Trumpi New Yorgi kohtuprotsessil, mis käsitles väidetava vaikimisraha maksmist pornotäht Stormy Danielsile.

Ta kuulus ka kaitsjate meeskonda kahes föderaalses kohtuasjas, mille eriprokurör Jack Smith algatas Trumpi vastu seoses salastatud dokumentide väidetava väärkäitlemisega pärast Valgest Majast lahkumist ning 2020. aasta presidendivalimiste tulemuste tühistamise katse eest.

Mõlemast kohtuasjast loobuti pärast seda, kui Trump võitis 2024. aasta valimised.