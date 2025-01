Kohtunik määrab Trumpile vaikimisraha asjas karistuse 10. jaanuaril

USA presidendiks valitud Donald Trumpi niinimetatud vaikimisraha maksmise kohtuasja kaasust menetlev New Yorgi kohtunik teatas reedel, et juba süüdi tunnistatud ekspresidendile karistuse määramine leiab aset 10. jaanuaril ehk 10 päeva enne tema uuesti ametisse vannutamist.

Kohtunik Juan Merchan ütles, et ilmselt ei määrata eksriigipeale reaalset vanglakaristust ja et tingimusteta vabastamine või ilma sisuta karistus oleks kõige elujõulisem lahendus, et tagada lõplikkus ja võimaldada kostjal oma apellatsioonivõimalusi kasutada, vahendas The Wall Street Journal.

Kohtuniku sõnul lubatakse Trumpil otsust kuulata kas koha peale tulles või ka videoülekande vahendusel.

Trumpi pressiesindaja sõnul tähendab kohtuniku seisukoht presidendi puutumatuse põhimõtte rikkumist.

"Tänane otsus sügavalt konfliktselt tegevkohtunikult Merchanilt Manhattani ringkonnaprokuratuuri nõiajahis on ülemkohtu immuunsusotsuse ja muu pikaajalise õiguspraktika otsene rikkumine," ütles Trumpi kommunikatsioonijuht Steven Cheung.

Trump mõisteti mais süüdi 34 süüdistuspunktis, mis puudutasid ettevõtlusega seotud dokumentide võltsimist, et peita ära niinimetatud vaikimisraha tasumine pornotähele Stormy Danielsile 2016. aasta presidendivalimiste eel. Selle eesmärk oli peatada naisel nende väidetavalt 2006. aastal aset leidnud seksuaalse kokkupuute avalikkuse ette toomine.

Trumpi advokaadid taotlesid asja menetlusse võtmata jätmist erinevate põhjendustega, sealhulgas ka ülemkohtu mulluse pöördelise otsusega, et USA ekspresidentidel on laialdane puutumatus süüdistuste vastu terves reas ametlike asjaajamiste kontekstis oma ametis oldud aja jooksul.

Kohtunik Merchan aga tõrjus selle väite, ehkki märkis, et Trumpile hakkab kehtima kohtupidamise puutumatus hetkest, kui ta presidendiametisse vannutatakse.

Cheung, kelle õiguslikke hinnanguid on mitu asjatundjat vaidlustanud, nimetas kaasust seadusvastaseks ning et põhiseadus nõuab selle menetluse lõpetamist.

Cheungi sõnul tuleb Trumpil lasta jätkata presidendiameti ülemineku protsessiga ning võimaldada talle presidentuuri ülioluliste kohustuste takistamata täitmine kas selle kohtuasja või mõne muu tema sõnul "nõiajahi jäänukitega".

"Mingit otsuselangetamist ei tohiks olla ning president Trump kavatseb jätkata nende pettuste vastu võitlemist, kuni need kõik on surnud," rõhutas ta.

Trump: see on ebaseaduslik poliitiline rünnak

Hiljem kommenteeris teadet ka Trump ise, nimetades kohtuniku plaani ebaseaduslikuks poliitiliseks rünnakuks.

"See ebaseaduslik poliitiline rünnak ei ole midagi muud, kui üks valelik paroodia," kirjutas ta oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.