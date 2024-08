Oluline 10. augustil kell 17.41:

- Ukraina ründas venelaste gaasiplatvormi Mustal merel;

- Ministeerium: Kurski oblastis on evakueeritud üle 76 000 inimese;

- Lukašenko: Ukraina väed on jõudnud Kurskis kuni 35 kilomeetri kaugusele;

- Valgevene saadab Ukraina piirile üksused ja raketisüsteemid;

- Allikad: Ukraina väed on sisenenud Venemaal asuvatesse küladesse;

- Väljaanne: Venemaa valmistub kaitsma Kurski tuumajaama;

- Venemaa kuulutas kolmes oblastis välja terroritõrjerežiimi;

- Nemtsovi mõrvamises süüdi mõistetud mees sõdib Ukrainas;

- Sõjaväeluure: Ukraina hävitas okupeeritud Krimmis Vene patrullkaatri;

- Reuters: Venemaa saab lähitulevikus Iraanilt sadu ballistilisi rakette;

- Venemaa rünnakutes Ukrainas hukkus ööpäevaga 18 inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 1160 sõdurit.

Ministeerium: Kurski oblastis on evakueeritud üle 76 000 inimese

Venemaa Kurski oblasti Ukraina piiriga piirnevatelt aladelt on evakueeritud üle 76 000 inimese, teatas laupäeval Venemaa eriolukordade ministeerium.

Vene väed peavad piirkonnas ägedaid lahinguid Ukraina armee üksustega, kes on jõudnud kuni 20 kilomeetri kaugusele Venemaa territoorrumile.

Ukraina ründas venelaste gaasiplatvormi Mustal merel

Ukraina merevägi ja sõjaväeluure ründasid ja kahjustasid Mustal merel asuvat gaasiplatvormi, mida kasutasid Vene väed, teatas Ukraina merevägi.

"Okupandid kasutasid seda GPS signaali segamiseks, et muuta tsiviilnavigatsioon ohtlikuks. Me ei saa lasta sellel juhtuda," ütles mereväe pressiesindaja Dmõtro Pletentšuk.

Postitatud videos on näha plahvatust platvormil ja tekkinud tulekahju. Pletentšuki sõnul olid Vene väed pool päeva enne rünnakut viinud platvormile varustust ja sõjaväepersonali.

"Tsiviilisikuid seal polnud. See platvorm ei täitnud oma tavapäraseid ülesandeid," lausus ta.

Lukašenko: Ukraina väed on jõudnud Kurskis kuni 35 kilomeetri kaugusele

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko ütles laupäeval toimunud pressikonverentsil, et ukrainlased on Kurski piirkonnas edenenud kuni 35 kilomeetri kaugusele piirist.

Pressikonverents toimus pärast seda, kui Valgevene teatas enda territooriumil Ukrainast pärit lendavate objektide, tõenäoliselt droonide allatulistamisest.

"Kaks päeva tagasi algas rünnak Kurski suunal, kus nad on edenenud mitukümmend kilomeetrit – 30 kuni 35 kilomeetrit – ja liiguvad seal edasi. Ja nüüd veel see provokatsioon eesmärgiga anda löök Vene Föderatsiooni vastu," lausus Lukašenko.

Ukraina ega Venemaa kumbki pole vägede sügavust Kurski oblastis kinnitanud.

Valgevene saadab Ukraina piirile üksused ja raketisüsteemid

Lukašenko andis laupäeval korralduse, et Ukraina piirile saadetaks väetugevdused.

Valgevene kaitseminister Viktor Hrenin ütles ajakirjanikele, et Lukašenko käsul viiakse lisavägesid Gomeli ja Možõri suunale, et vastata võimalikele provokatsioonidele.

Nendel kahel suunal piirneb Valgevene Kiievi, Žõtomõri ja Tšernihivi oblastiga.

"Militaarüksused erioperatsioonide väest, maaväest, raketiväest, kaasaarvatud Polonezi raketisüsteemid ja Iskanderi süsteemid, viiakse nimetatud aladele," lausus Hrenin.

Sotsiaalmeedia: Ukraina väed on sisenenud Venemaal asuvatesse küladesse

Sotsiaalmeedias levivad postitused, et Ukraina väed on sisenenud Kurski oblastis asuvasse Plekhovo külla.

Russian sources reporting that Ukrainian forces have reportedly entered the border town of Plekhovo opening a new axis of assault. — WarMonitor (@WarMonitor3) August 10, 2024

Russian sources claim that "As of 07:25 am, information is coming in that the Ukrainian Armed Forces have entered the village of Plekhovo." pic.twitter.com/7KqvHQRC1h — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 10, 2024

Samuti levivad sotsiaalmeedias postitused Ukraina vägedest Belgorodi oblastis asuvas Porozi külas. Postitusel seisavad Ukraina sõdurid rohelise hoone ees, mis väidetavalt asub Porozi külas.

Porozi küla asub Ukraina piirist 2,5 kilomeetri kaugusel.

Looks like Ukrainian troops also crossed into the Belgorod region of Russia. Here is a video of troops by the village club in Poroz, just over 2km inside Russia. This is not confirmed yet. Source: https://t.co/PycJptBwna

(The second image is a file image of the club, to… pic.twitter.com/S6HihbWJ5L — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 10, 2024

Ukrainian military next to the Porozovsky village club

Belgorod region, village Poroz, Sergeevka street. 3km from the Ukrainian border. (50.5771226, 35.4506268)



Russian sources confirm movements of the Ukrainian soldiers in Poroz area: "Under the cover of artillery, the… pic.twitter.com/15QJt9d9hw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 10, 2024

Ukraina vägede paiknemist antud külades pole kumbki sõdiv pool ametlikult kinnitanud.

Kurski tuumajaam. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/SNA/Ilya Pitalev.

Väljaanne: Venemaa valmistub kaitsma Kurski tuumajaama

Kurski tuumaelektrijaam asub Kurski oblastis Kurtšatovi linnas, mis jääb Sudža linnast ligi 80 kilomeetri kaugusele. Ukraina piirist jääb jaam ligi 60 kilomeetri kaugusele.

Sudža linn on väidetavalt Ukraina vägede kontrolli all.

Tuumaelektrijaama sissepääsud on alates 9. augusti pärastlõunast blokeeritud, teatas Vene valitsusele alluv piirkondlik ajaleht Bloknot avaldamata allikatele viidates.

Väljaande teatel on tuumaelektrijaama ehituse all olevatest osadest vool välja võetud ning ehitustöölised objektilt lahkunud.

IStories vahendas allikat, mis väitis, et Vene rahvuskaart Rosgvardia tugevdab jaamas turvameetmeid.

Jaama juhtkond soovitas töötajatel omal kulul puhkust võtta ja lapsed evakueerida, ütles allikas IStoriesile.

Väljaande teatel on alates 7. augustist naaberlinnas elavad ehitustöölised tehasest lahkunud.

Ka Venemaa riiklik tuumaenergiaettevõte Rosatom kinnitas, et on vähendanud jaamas ehitustööliste arvu.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Mariano Grossi kutsus nii Kiievit kui ka Moskvat tuumaõnnetuse vältimiseks "maksimaalsele vaoshoitusele", kuna jaama ümbruses käivad väidetavalt lahingud, vahendas The Kyiv Independent.

Grossi märkis, et jaama kuuest tuumareaktorist kaks on seisatud ning kaks töötavad. Ülejäänud kaks reaktorit on ehitamisel.

Venemaa kuulutas kolmes oblastis välja terroritõrjerežiimi

Venemaa riiklik terroritõrjekomitee kuulutas reedel Belgorodi, Brjanski ja Kurski oblastis välja terroritõrjeoperatsiooni režiimi.

"Kodanike turvalisuse tagamiseks ning vaenlase sabotaaži- ja luurejõudude terroriaktide ohu mahasurumiseks otsustas riikliku terrorismivastase komitee esimees, Venemaa FSB direktor A. V. Bortnikov korraldada alates 9. augustist 2024 Belgorodi, Brjanski ja Kurski oblastis terrorismivastaseid operatsioone," teatas komitee.

Komitee teatel kehtestati kolmes oblastis vastav õigusrežiim ning rakendatakse vajalikke meetmeid ja ajutisi piiranguid.

Terroritõrjekomitee märkis, et erirežiim kehtestatakse seoses Ukraina võitlejate "enneolematu katsega destabiliseerida olukorda mitmes meie riigi piirkonnas".

Uudisteagentuur RIA teatas, et meetmed hõlmavad võimalikku elanike ümberpaigutamist, transpordipiiranguid teatud piirkondades, tugevdatud turvalisust tundlike kohtade ümbruses ning telefoni- ja muu side pealtkuulamist, vahendas Reuters.

Sõjaväeluure: Ukraina hävitas okupeeritud Krimmis Vene patrullkaatri

Ukraina sõjaväeluure agentuuri (HUR) juhitud Magura mereväe droon hävitas okupeeritud Krimmis Vene patrullkaatri KS-701 Tunets ja kahjustas veel kolme Vene veesõidukit, teatas agentuur.

Group 13 Warriors from the special unit of Ukrainian Defense intelligence have destroyed yet another Russian vessel in Russian-occupied Crimea - a high-speed boat of the "Tunets" type with a MAGURA V5 marine drone.



During the operation, three more Russian vessels were damaged.… pic.twitter.com/iCjgSNT4mg — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 10, 2024

Rünnak toimus HUR-i andmetel ööl vastu 9. augustit Krimmi looderannikul Tšornomorske küla lähedal.

Kolme kahjustatud veesõiduki tüüp on veel väljaselgitamisel, teatas amet sotsiaalmeedia postituses.

Nemtsovi mõrvamises süüdi mõistetud mees sõdib Ukrainas

Üks Venemaa opositsioonipoliitiku Boris Nemtsovi mõrvas süüdi mõistetud mees vabastati vanglast kohe peale seda, kuid ta liitus Vene armeega, vahendas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

Aastal 2015 mõrvas süüdi mõistetud Tamerlan Eskerkhanov allkirjastas lepingu Venemaa kaitseministeeriumiga tänavu märtsis ja on sellest ajast saati Ukrainas sõdinud.

Ülejäänud Nemtsovi mõrvas süüdi mõistetud mehed istuvad endiselt vanglas, sest nad ei soostunud armeega liituma, vahendas TASS.

Reuters: Venemaa saab lähitulevikus Iraanilt sadu ballistilisi rakette

Venemaa saab Iraanilt lähitulevikus sadu Fath-360 ja muid ballistilisi rakette, avaldasid allikad Reutersile.

Anonüümsed allikad ütlesid, et kümned Vene sõjaväelased saavad praegu Iraanis raketisüsteemi väljaõpet.

Fath-360 rakettide lennuulatus on väidetavalt 120 kilomeetrit ning lõhkepea kaal 150 kilogrammi.

Kuigi luureallikad ei avaldanud otsest ajakava, millal on oodata relvade üleandmist, viitasid nad, et see juhtub peagi.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja ütles Reutersile, et lääneliitlased on valmis reageerima kiirelt ja karmilt, kui Iraan peaks üleandmistega edasi liikuma.

Iraani alaline esindus ÜRO juures New Yorgis eitas rakettide üleandmist.

Allikate sõnul sõlmisid Venemaa kaitseministeeriumi esindajad detsembris Teheranis Iraani ametnikega lepingu rakettide Fath-360 ja veel ühe raketisüsteemi tarnimiseks. Süsteemide arendajaks on Iraani riigile kuuluv Aerospace Industries Organization (AIO).

Venemaa rünnakutes Ukrainas hukkus ööpäevaga 18 inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus ööpäevaga 18 inimest, sealhulgas mitu last, vigastada sai 60 inimest, teatasid Ukraina kohalikud võimud.

Suurim hukkunute arv registreeriti Donetski oblastis Kostiantõnivka linnas, kus Vene rakett tabas kaubanduskeskust. Teadaolevalt hukkus vähemalt 14 inimest, sealhulgas kaks last vanuses 9 ja 11 aastat ning haavata sai 43 inimest.

Teistes Donetski oblasti rünnakutes hukkus kaks ja haavata sai veel üks inimene, ütles kuberner Vadõm Filaškin. Väidetavalt sai kahjustada üle 30 maja, põllumajandusrajatis ja tsiviilinfrastruktuur.

Harkivi oblastis hukkus Venemaa rünnakutes 80-aastane naine ja 24-aastane mees ning sai vigastada neli inimest vanuses 32–67, ütles kuberner Oleh Syniehubov

Vene väed ründasid Harkivi linna ning Harkivi oblasti Iziumi, Bohoduhhivi ja Kupianski rajoonide asulaid, kahjustades Syniehubovi sõnul kümmet maja, haiglat ja õppeasutust.

10. augusti hommikul said piirkonna administratsiooni teatel Hersoni linnas haavata kolm meest vanuses 53–75 eluaastat. Öösel sai rünnakutes viga 6 inimest, teatas kuberner Oleksandr Prokudin.

Venemaa suurtükiväe ja droonirünnakud Nikopoli rajooni vastu Dnipropetrovski oblastis vigastasid kolme tsiviilisikut, sealhulgas väikelast, teatas kuberner Serhii Lõsak.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 1160 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 589 700 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 8441 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 16 350 (+9);

- suurtükisüsteemid 16 605 (+69);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1143 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 918 (+2);

- lennukid 366 (+0);

- kopterid 327 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 372 (+47);

- tiibraketid 2425 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 22 453 (+82);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2789 (+20).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.