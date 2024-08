Lukašenko: Valgevene lasi alla Ukrainast pärit õhusihtmärgid

Lukašenko sõnul rikkus umbes kümmekond sihtmärki Valgevene õhuruumi riigi idaosas Venemaaga piirnevas Mogiljovi oblastis. Sihtmärkide tõttu viis Minsk oma kaitsejõud kõrgendatud valmisolekusse.

"Kell 19.04 hävitasid õhutõrjejõud pooleteise kilomeetri kõrgusel ja 6,5 ​​kilomeetri kaugusel mitu sihtmärki Valgevene territooriumi kohal," ütles Lukašenka riikliku uudisteagentuuri Belta postitatud videos. Ta lisas, et teised sihtmärgid "viidi üle" Venemaale ja hävitati hiljem Venemaa Jaroslavli linna lähedal.

Laupäeval hommikul teatas Venemaa kaitseministeerium, et Vene väed tõid Jaroslavli oblastis alla kuus drooni.

Lukašenko sõnul demonstreerivad ukrainlased, et nad ei ole valmis rahuks ja jätkavad pingete eskaleerimist. Samuti väitis Lukašenko, et ukrainlased on Kurski piirkonnas edenenud kuni 35 kilomeetri kaugusele piirist.

"Kaks päeva tagasi algas rünnak Kurski suunal, kus nad on edenenud mitukümmend kilomeetrit – 30 kuni 35 kilomeetrit – ja liiguvad seal edasi. Ja nüüd veel see provokatsioon eesmärgiga anda löök Vene Föderatsiooni vastu," lisas Lukašenko.