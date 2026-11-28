Venemaal Samara oblastis puhkes Samara nafta liinitootmis- ja dispetšerjaamas Ukraina droonirünnaku järel ulatuslik tulekahju. Ööl vastu 28. novembrit ründas Ukraina droonidega ka Venemaa Rostovi oblastit ja tabas esialgsetel andmetel Novošahtinski naftatöötlemistehase lähiümbrust.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 28. novembril kell 22.54:

- Venemaa teatel tulistati öö jooksul alla üle 1200 Ukraina drooni;

- Venemaal Samara oblastis teatati uuest rünnakust naftataristule;

- Sõbiha: Ukraina ootab Venemaalt Musta mere piirkonna relvarahu vastust;

- Venemaa droonirünnakus Krementšukile sai vigastada neli inimest;

- Ukraina ründas Rostovi oblastit, naftatehase lähistel puhkes tulekahju;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2825 sõdurit.;

- Droonid tabasid Kiievis elutähtsat taristut, oodata on elektrikatkestusi;

- Ukraina kaitseministeerium teatas uutest rünnakutest Venemaa naftarajatistele;

- Ukraina relvajõud teatasid Venemaa Rubiconi keskuse hävitamisest Berdjanskis.

Venemaa teatel tulistati öö jooksul alla üle 1200 Ukraina drooni

Vene võimud teatasid laupäeval, et uue öise rünnaku käigus tulistati alla üle 1200 Ukraina drooni, millest sajad olid suunatud Moskva oblasti pihta.

Ka Ukraina teatas sadadest Vene droonidest, mis ründasid mitut piirkonda. Rünnakutes sai üks inimene surma ja viis vigastada. Mõlemad pooled on viimastel kuudel õhurünnakuid intensiivistanud.

Rohkem kui 460 drooni suundus Moskva piirkonna poole reede hilisõhtu ja laupäeva varahommiku vahel, kirjutas pealinna linnapea Sergei Sobjanin riiklikul platvormil Max. Ta lisas, et 123 neist hävitati linna lähedal.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et õhutõrjejõud "püüdsid kinni ja hävitasid 1246 Ukraina jäigatiivalist mehitamata õhusõidukit" enam kui kümnes piirkonnas, sealhulgas Moskvas.

Venemaa pealinn asub lähimast Ukraina piirilõigust umbes 500 kilomeetri kaugusel. Ka teised ministeeriumi mainitud piirkonnad, sealhulgas Volgograd ja Krasnodar, asuvad Ukrainast sadade kilomeetrite kaugusel.

Ukraina teatas samuti laiaulatuslikest uutest rünnakutest.

Zaporižžja sõjalise administratsiooni juht Ivan Fedorov ütles laupäeval, et viimase 24 tunni jooksul on piirkonna pihta tulistatud üle 700 Vene drooni, mille tagajärjel sai üks inimene surma ja viis vigastada. Venemaa kaitseministeerium teatas, et ründas sõjaliselt seotud sihtmärke.

Sõja viienda aastapäeva lähenedes on rünnakud muutunud üha tavapärasemaks. USA püüdlused vaenutegevuse lõpetamiseks vahendada ei ole viinud ühegi kokkuleppeni, välja arvatud vangide vahetused.

Venemaal Samara oblastis teatati uuest rünnakust naftataristule

Venemaal Samara oblastis puhkes Samara liinitootmis- ja dispetšerjaamas tõenäoliselt droonirünnaku järel ulatuslik tulekahju. Kahju suurust alles hinnatakse.

Väljaande UNN teatel vahendas seirekanal ASTRA kohalike elanike ja seirekanalite infot, et ööl vastu 28. novembrit puhkes Venemaal Samara oblastis ulatuslik tulekahju. Põleng sai tõenäoliselt alguse järjekordsest droonirünnakust Samara liinitootmis- ja dispetšerjaamale (LPDS), millel on oluline roll Venemaa nafta transpordis ja ekspordis.

Pealtnägijate sõnul paistis tulekahju kuma kümnete kilomeetrite kaugusele.

Samara LPDS on 1957. aastast tegutsev suur tööstuskompleks, mis võtab naftat vastu, ladustab ja segab seda ning suunab edasi magistraaltorujuhtmetesse.

Ühtlasi valmistatakse rajatises Venemaa naftasegu ekspordi jaoks. Jaamast sõltub osa Venemaa naftatranspordisüsteemi töö.

The Ukrainian Defence Forces have once again struck the 'Samara' power transmission line in the Samara Oblast https://t.co/7dRICaM5S0 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 28, 2026

Sõbiha: Ukraina ootab Venemaalt Musta mere piirkonna relvarahu vastust

Ukraina on saatnud rahvusvahelistele partneritele ettepanekud relvarahu kehtestamiseks Musta mere piirkonnas ja ootab Venemaalt vastust, sõnas Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

Rahvusvahelisel konverentsil "Grain from Ukraine" esinenud Sõbiha sõnul on Ukraina valmis relvarahuks ning tänulik Indiale, Türgile ja Egiptusele vahendamisjõupingutuste ja Musta mere olukorra leevendamise eest.

"Praegu ootame vastust Venemaalt. Kõik meie ettepanekud on edastatud," ütles ta.

Samal ajal märkis Sõbiha, et Venemaa üritab iga kord esitada täiendavaid tingimusi, kui Kiiev edastab ettepanekuid. Eelkõige teeb Moskva ettepaneku lisada kokkuleppesse naftaekspordi küsimus.

"Nafta võib saada osaks laiemast energeetilisest relvarahust. Jah, oleme valmis ka energeetiliseks relvarahuks, kuid seda tuleb siis vaadelda koos kõigi energeetiliste komponentidega. Musta mere puhul keskendume aga põllumajandustoodetele. Ja veel kord – oleme esitanud tõhusad ettepanekud," selgitas välisminister.

Sõbiha tõi veel esile vajaduse tugevdada rahvusvahelist survet Venemaale, et taastada laevaliikluse vabadus Musta merel.

Venemaa droonirünnakus Krementšukile sai vigastada neli inimest, nende seas kolm last

Kohalike võimude teatel sai 27. novembril Venemaa rünnakutes Poltava oblasti Krementšuki ja Dnipropetrovski oblasti Dnipro linnale vigastada vähemalt kuus inimest, kelle seas on kolm last.

Poltava oblasti kuberneri Vitali Djakivnõtši sõnul said Krementšukis Venemaa droonirünnakus kahjustada kaks kesklinnas asuvat haridusasutust.

Kuberneri viimastel andmetel sai rünnakus vigastada neli inimest, nende seas kolm last.

Varem teatas Djakivnõtš, et vigastatute seas on 12- ja 13-aastane laps. Mõlemale anti arstiabi.

Kohalike võimude teatel tabasid Vene väed eraldi rünnakus Dnipros transporditaristu objekti ning rünnakus sai vigastada kaks inimest.

Ukraina ründas Rostovi oblastit, naftatehase lähistel puhkes tulekahju

Telegrami seirekanalite teatel ründas Ukraina sõjavägi ööl vastu 28. novembrit droonidega Venemaa Rostovi oblastit ja tabas esialgsetel andmetel Novošahtinski naftatöötlemistehase lähiümbrust.

Kohalikud elanikud teatasid, et Novošahtinski linnale lähenes suur hulk droone vahetult enne seda, kui tehase juures puhkes tulekahju. Seirekanal ASTRA järeldas OSINT-analüüsi põhjal, et tehase kütusemahutites puhkes tõenäoliselt tulekahju.

Ukraina sõjavägi ei ole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud.

Tegu näib olevat juba teise rünnakuga sellele tehasele vähem kui nädala jooksul. Kindralstaap kinnitas 27. novembri avalduses, et ründas Novošahtinski naftatöötlemistehast ka varem samal nädalal.

1. novembri rünnakus hävis tehases, mille aastane töötlemisvõimsus on kuni 7,5 miljonit tonni naftat, 20 horisontaalset mahutit ning kahjustada sai veel 21 horisontaalset ja 11 vertikaalset mahutit ning üks torujuhtmelõik.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2825 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 650 986 (+2825);

- tankid 12 517 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 26 038 (+35);

- suurtükisüsteemid 52 900 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2312 (+6);

- õhutõrjesüsteemid 1782 (+10);

- lennukid 456 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 623 676 (+1359);

- maapealsed robotisüsteemid 3253 (+10);

- laevad/kaatrid 36 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 181 327 (+575);

- eritehnika 4958 (+7);

- tiibraketid 5278 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Droonid tabasid Kiievis elutähtsat taristut, oodata on elektrikatkestusi

Kiievi linnapea Vitali Klitško teatas Telegramis, et linna vastu korraldati uus droonirünnak.

Tema sõnul tabas üks rünnakutest elutähtsa taristu objekti. See võib põhjustada mõnes linnaosas katkestusi vee- ja elektrivarustuses, hoiatas Klitško.

Viimastel kuudel on Kiiev olnud rünnakute sihtmärgiks nii öösiti kui ka päevasel ajal.

Vene sõjaväe teatel tabasid droonid Kiievi lääneosas asuvat Nyvky 330-kilovoldist alajaama ning Kiievi oblastis asuvat Bila Tserkva koostootmisjaama.

Ukraina meedia teatel annavad Kiievi Oboloni linnaosa elanikud juba teada, et nende korterites on küttevarustus katkenud.

Ukraina kaitseministeerium teatas uutest rünnakutest Venemaa naftarajatistele

Ukraina kaitseministeeriumi teatel tabasid Ukraina relvajõud Rostovi oblastis asuvat naftatöötlemistehast ning kahte teist naftarajatist Venemaal.

Ministeeriumi väitel tabati Novosahtinski naftatöötlemistehast teist korda alates selle nädala algusest.

Teates märgiti, et Ukraina väed ründasid ka Samara oblastis asuvat suurt toornafta transpordi-, hoiustamis- ja segamiskeskust ning Baškortostanis asuvat Nurlino pumbajaama ja jaotusjaama.

Ukraina relvajõud teatasid Venemaa Rubiconi keskuse hävitamisest Berdjanskis

Ukraina sõjaväelased ründasid Zaporižžja oblastis Venemaa okupeeritud Berdjanskis Rubiconi keskuse üksust, mis tegeleb mehitamata õhusõidukite ehk droonide tehnoloogiaga, teatas Ukraina relvajõudude lõunaväegrupp.

"Ajutiselt okupeeritud Berdjanski linnas Zaporižžja oblastis andsid Ukraina kaitsejõud löögi Venemaa armee täiustatud mehitamata õhusõidukite tehnoloogia katsekeskuse Rubicon üksuse alalisele paiknemiskohale," seisab avalduses. "Olemasoleva luureinfo kohaselt hävitati vaenlase droonipilootide väljaõppebaas, isikkoosseisu majutuspaigad ja droonide hoiukohad. Kinnitust leidis ka üksuse juhtkonna liikmete tabamine."

Esialgsetel andmetel võis rünnakus hukkuda 30 inimest ja vigastada saada kuni 70 inimest.

RBC-Ukraine märgib, et see ei ole esimene kord, kui Ukraina väed ründavad Berdjanskis asuvat üksuse paiknemiskohta.

Venemaa võimud ei ole neid teateid kommenteerinud.







