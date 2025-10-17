X!

Kõigis Tallinna linnaosades on lumekoristuse lepingud sõlmitud

Lumised tänavad
Lumised tänavad Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Reedeks on kõigis kaheksas linnaosas lumekoristuse ja libedatõrje tegijatega lepingud sõlmitud, teatas Tallinna linnavalitsus. Uuendusena puhastab Tallinn lumest lisaks sõiduteedele ka kõik linnale kuuluvad kõnniteed.

Lepingute alusel tehtavad talihooldustööd algavad 1. novembrist, kui algab Tallinna ametlik talihoolduse hooaeg.

Esialgselt oli eelarves lumekoristuseks ette nähtud seitse miljonit ning lume väljaveoks neli miljonit eurot aastas. Tallinna kõnniteede kaardistusel aga selgus, et reaalne maht on prognoositust väiksem. Seetõttu kujunevad linna kulud planeeritust oluliselt väiksemaks. Aastas kulub lumekoristusele veidi üle nelja miljoni ja lume väljaveole kaks miljonit eurot, teatas linnavalitsus.

"Linn on nüüdseks kaardistanud kõik olemasolevad kõnniteed ja sõlminud lepingud selleks, et võtta kõigi avalike kõnniteede hooldus täielikult enda kanda. Täpsema kaardistuse ning soodsamate pakkumiste tulemusel õnnestub linnal seejuures säästa pea viis miljonit eurot aastas. Järgmistel aastatel on meie eesmärk suurendada hooldusintensiivsust ja tõsta kõnniteede seisundinõudeid mitmekordselt, et tagada jalakäijatele tõeliselt ohutu linnaruum," lausus Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Kõnniteede lumekoristus on esimest talve täielikult linna korraldada, mitte majaomanike vastutada. Eelmisel aastal võttis linn enda hooldada 260 000 ruutmeetrit kõnniteid. Alates sellest hooajast koristab linn lumest täiendavalt 440 000 ruutmeetrit kõnniteid.

Kinnistuomanikud vastutavad siiski edasi oma kinnistu juurdepääsuteede, jääpurikate eemaldamise, lehtede riisumise ja muu prügi koristamise eest.

Kõnniteede ja väiksemate tänavate talihoolduse eest vastutavad linnaosade lepingupartnerid. Suuremad peateed ja olulised liiklussõlmed on Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti partnerite hallata. Lisaks teeb Kadrioru park lume- ja libedatõrjet kesklinna kõnniteedel. Lepingupartnerite nimekirja koos kontaktidega leiab veebilehelt www.tallinn.ee/lumi.   

Lumekoristuse ja libedatõrje kvaliteeti jälgivad keskkonna- ja kommunaalameti ning linnaosavalitsuste järelevalvespetsialistid. Kontrolli tehakse nii kohapeal kui ka tehniliste vahenditega: GPS-seire, fototõendite ja kaamerasüsteemide abil.

"Kõigil Tallinna lumekoristuse lepingupartneritel on kokku üle 200 talihooldusmasina, mis tagavad efektiivse lumekoristuse ja libedatõrje kõigis linnaosades. Lepinguosalised on talveks valmistunud ning annavad endast parima, et tänavad oleks lume saabudes õigeaegselt ja hästi hooldatud," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti teenistuse juht Elari Udam.

Märgates koristamata või libedat kõnniteed või lumevalli, mis takistab liikumist, saab sellest teada anda ööpäevaringselt telefonil 14 410 või rakenduses annateada.ee.

Toimetaja: Marko Tooming

