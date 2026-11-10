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Tallinna 2027. aasta eelarves on rõhk haridusel ja kriisivalmidusel

Eesti
Õpikud
Õpikud Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus kiitis teisipäeval heaks 2027. aasta linnaeelarve eelnõu. Eelarve kogumahuks on kavandatud 1,3 miljardit eurot, millest 168 miljonit eurot moodustavad investeeringud.

Suurima osa linna tegevuskuludest moodustavad hariduse, liikuvuse ja sotsiaalhoolekande kulud.

Linna tegevuskuludeks on kavandatud 1,1 miljardit eurot. Eelarve tuludeks kavandatakse 1,2 miljardit eurot. Linna netovõlakoormus jääb 2027. aasta lõpuks eelarvestrateegias kavandatud piiridesse.

Linn jätkab lasteaia osalustasust vabastamist, koduse lapse toetuse maksmist ja eestikeelsele õppele ülemineku toetamist. 

2027. aastal valmivad huvikeskuse Kullo ja Tallinna Heleni kooli uus hoone ning jätkub Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehitise rajamine.

Hariduse ja noorsootöö investeeringuteks on kavandatud 70,8 miljonit eurot.

Tallinna elanikele jääb ühistransport ka 2027. aastal tasuta. 

Liikuvusvaldkonna investeeringuteks on linnaeelarves ette nähtud 31 miljonit eurot, millest 29,5 miljonit eurot on kavandatud teede ehituseks ja remondiks. Töid on plaanis teha muu hulgas Pärnu maanteel, Peterburi teel ja Rahumäe teel.  

Lisaks sellele plaanib AS Tallinna Linnatransport välja vahetada 60 vana diiselbussi ning jätkata trammi- ja trollitaristu uuendamist.

Linn jätkab suure hooldusvajadusega laste hoiuteenuse ja eakate ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamist. 

Lisaks on kavas suurendada isikliku abistaja teenuse rahastamist, et toetada puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut. 

Sotsiaalhoolekande tegevuskuludeks on planeeritud 145,4 miljonit eurot ja investeeringuteks 13,6 miljonit eurot. 

Tervishoius jätkub valveperearstiteenus ning laste ja noorte vaimse tervise ennetustegevuste toetamine.

Korterelamute kriisivalmiduse parandamiseks on eelarves ette nähtud 1,5 miljonit eurot. 

Kokku on korrakaitsevaldkonna ennetustegevusteks kavandatud ligi 3,1 miljonit eurot. 

Linn plaanib laiendada varjumisvõimalusi, tõsta kriisilasteaedade valmisolekut ning korraldada elanikele praktilisi kriisikoolitusi.

Uuenevad kultuuriasutused ja sportimisvõimalused

Kadrioru staadioni renoveerimine, A. H. Tammsaare muuseumi uuendamine ja raamatukoguvõrgu arendamine on järgmise aasta suuremate projektide seas.

Kultuuri ja muinsuskaitse investeeringuteks on kavandatud 11,9 miljonit eurot ning spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda 14,4 miljonit eurot.

Tallinn jätkab uue üldplaneeringu koostamist, mille eesmärk on tagada teenuste parem kättesaadavus kodu lähedal ning kujundada linna pikaajalist arengut.

Linn soovib lihtsustada korteriühistutele linnamaa kasutusse andmist parkimiskohtade ja jäätmemajade rajamiseks.

Ringmajanduse tegevuskuludeks on ette nähtud 4,9 miljonit eurot. Linn jätkab jäätmereformi rakendamise ettevalmistamist ja jäätmete liigiti kogumise edendamist.

Samuti jätkub parkide, haljasalade ja teiste avalike alade korrashoid ning looduskeskkonna kaitsmine.

Ettevõtluskeskkonna arendamiseks on 2027. aasta eelarves kavandatud 4,7 miljonit eurot. 

Programmi Test in Tallinn kaudu jätkab linn koostööd ettevõtetega, et katsetada linnakeskkonnas uusi tooteid ja teenuseid.

Linnavalitsus esitab eelarve eelnõu Tallinna linnavolikogule arutamiseks.

Toimetaja: Valner Väino

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