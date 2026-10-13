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Tallinn peab Ülemiste kruntide eest maksma Pro Kapitalile üle miljoni

Eesti
Tallinna linnapea Peeter Raudsepp
Tallinna linnapea Peeter Raudsepp Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kohus otsustas, et Tallinna 2023. aastal määratud sundvõõrandamistasu Pro Kapitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa).

Tallinna linnavolikogu otsustas kolm aastat tagasi, et Ülemiste tee 5 kinnistu jagatakse kinnisasjadeks ning need kinnisasjad, mis määrati transpordimaaks, võõrandatakse linnale. Võõrandamistasuks määras linnavolikogu oma otsusega 110 651 eurot, mis tasuti Ülemiste tee 5 kinnistu omanikule Pro Kapitalile.

Pro Kapital ei olnud toona linna pakkumise ega otsusega rahul ning kaebas linnavolikogu otsuse kohtusse.

Raudsepp ütles teisipäeval, et kohus rahuldas ettevõtte kaebuse ning tühistas linnavolikogu otsuse sundvõõrandamistasu puudutavas osas.

"Kohus leidis, et linn lähtus tasu määramisel ebaõigest ehitusõiguse mahust. /.../ Linnal on kohtuotsuse järgi kohustus see kompenseerida summas 1,3 miljonit eurot. Linn on valmis seda tegema. Linnavalitsus sellele reageerides on muutnud reservfondi jaotust ja eraldanud ka raha selleks Tallinna linnavaraametile," lausus Raudsepp.

Toimetaja: Marko Tooming

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