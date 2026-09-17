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Tallinna volikogu otsustas omandada endise ministeeriumihoone VHK-le

Eesti
Maaeluministeeriumi endine hoone.
Maaeluministeeriumi endine hoone. Autor/allikas: RKAS
Eesti

Tallinna linnavolikogu otsustas osta riigilt vanalinnas asuva endise maaeluministeeriumi hoone, et anda see Vanalinna hariduskolleegiumi (VHK) kasutusse.

Tallinna linnavolikogu otsustas omandada Riigi Kinnisvara aktsiaseltsilt (RKAS) aadressil Lai 39/41 asuva endise ministeeriumihoone VHK ruumivajaduse lahendamiseks.

Lisaks omandab Tallinn riigilt Lasnamäel asuva Liikuri 66 krundi, et sinna rajada avalik spordiväljak.

Raha linn RKAS-ile kahe kinnisasja eest ei maksa, vaid vastutasuks annab linn viis kinnisasja, millest neli asub Lasnamäel. Viies kinnisasi on vanalinnas aadressil Lai 17 asuv hoone, kus toimetab tarbekunsti- ja disainimuuseum.

Eelnõu seletuskirja järgi on linna omandatavate ja võõrandatavate kinnisasjade kogumaksumus on võrdne – 6 178 500 eurot – ning müügihinnad tasaarvestatakse.

Lai 39/41 ostuhinnaks kujunes kokkuleppel 5,7 miljonit eurot. See on madalam kui Tallinna linnavaraameti ja RKAS-i tellitud eksperthinnangutes märgitud turuväärtus. Linnavaraameti tellitud eksperthinnangu järgi on Lai tn 39/41 kinnisasja turuväärtus 6,4 miljonit eurot ja RKAS-i tellitud eksperthinnangu järgi 6,9 miljonit eurot.

Tallinna linnavalitsus kiitis VHK tarbeks hoone omandamise heaks paar nädalat tagasi.

Abilinnapea Andrei Kante sõnul toetaks Laia tänava hoone VHK senist arengut ja parandaks oluliselt kooli ruumitingimusi.

"Tallinna ülesanne on luua koolidele tingimused, kus nad saavad oma tugevusi ja eripära edasi arendada. VHK on teinud järjepidevat tänuväärset tööd kaasava hariduse rakendamisel ning Laia tänava hoone annaks selleks veelgi paremad ruumilised võimalused," ütles Kante.

Praeguse plaani järgi jäävad VHK muusikakooli huviringid asenduspinnale. "Milline lahendus leitakse pikemas perspektiivis, selgub edaspidi," ütles Kante.

Lai tänav 39/41 hoone suletud netopind on ligikaudu 7750 ruutmeetrit. Esialgse ruumiprogrammi järgi on sinna kavandatud VHK põhikooli osa koos väikeklassidega, osa huvitegevusest ja tugifunktsioonidest ning ligikaudu 670 õpilast.

Toimetaja: Marko Tooming

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