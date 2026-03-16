Tallinna linnaplaneerimise amet algatas Pirita TOP-i alale uue detailplaneeringu

Purje 9 illustratsioon. Autor/allikas: Arhitektuuribüroo JVR
Linnaplaneerimise amet algatas Pirita TOP-i alale uue detailplaneeringu, et ajakohastada seni ellu viimata 2013. aastal kehtestatud planeeringut. Detailplaneeringu koostamise eelduseks on arhitektuurivõistluse korraldamine.

1980. aasta olümpiaregati tarbeks rajatud sadama- ja hoonekompleksi alal kehtib 2013. aastal kehtestatud detailplaneering ning kuivõrd ühiskondlikud ootused keskusala arengule ja funktsioonidele on viimase 15 aasta jooksul muutunud, on ala omanik otsustanud uuendada kehtivat ehitusõigust, märkis linnaplaneerimise amet.

Kaasajastamist alustati kahe otsusega. Esiteks algatas linnaplaneerimise amet Pirita linnaosas Topi 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu, et kavandada TOP-i mereäärsele alale kaasaegne kuni neljakorruseline spaahotell ning avalik linnaväljak ja promenaad. Planeeritava maa-ala suurus on 3,38 hektarit.

Teiseks toetas Tallinna linnavolikogu 2013. aasta märtsis kehtestatud Regati pst 1//3//5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist Purje 9 kinnistu osas. Purje 9 kinnistul soovib omanik rekonstrueerida ja laiendada olemasolevat hoonet, säilitades selle multifunktsionaalse kasutuse, mis hõlmab majutust, spordisaale, ujulat, büroosid ning kaubandustegevust. Sealjuures tuleb arvestada muinsuskaitse eritingimustega.

Kuna Purje 9 hoone laienduse maht jääb alla 33 protsenti olemasolevast hoonest, ei ole selleks vaja eraldi projekteerimistingimusi. Laienduse eesmärk on rajada apartement-tüüpi hotell, uuendada ujulakompleks ja spordisaalid. Kahel korrusel on kavandatud parkimine ning lisaks nähakse ette büroo- ja kaubanduspinnad.

Planeering näeb ette avaliku linnaväljaku rajamise ning mereäärse promenaadi jätkamise. Rannaala ja kaldajoon kavandatakse linlastele ligipääsetavana, tagades vaba liikumise ning arvestades muinsuskaitse tingimusi.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro ütles, et detailplaneeringu koostamise eelduseks on arhitektuurivõistlus, mille abil otsitakse TOP-i alale nii hoonestuse kui ka avaliku ruumi terviklikku lahendust.

Linnaplaneerimise abilinnapea Tiit Terik märkis, et isegi kui planeering käsitleb vaid osa laiemast purjespordikeskuse kompleksist, on selle hea läbimõtlemine oluline samm kogu ala terviklikus arengus.

Detailplaneeringu täpne lahendus selgub selle koostamise käigus. Pärast arhitektuurivõistluse läbiviimist korraldatakse lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek ja arutelu.

ERR kirjutas veebruaris, et ala omanikud otsivad Pirita TOP-i kompleksile uut kasutust ja arhitektuurset lahendust. TOP-i nõukogu esimees ja üksomanikke Aivar Tuulberg ütles ERR-ile, et detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärk on hinnata ala võimalusi Pirita üldplaneeringu raamides, arvestades, et kehtiv detailplaneering on koostatud aastaid tagasi ning vajab ajakohastamist.

"Tegemist on planeerimisprotsessi tavapärase etapiga ning edasised lahendused kujunevad menetluse käigus," lausus ta.

Mis Pirita TOP-i alast edaspidi saab, arutati mullu sügisel toimunud TOP-i töötoas, mille korraldasid TOP-i üks omanikke Rand ja Tuulberg ning arhitektide liit ja kus valmis viis tulevikuvisiooni jõepoolsetele hoonetele.

TOP-i kompleksi omanikfirma AS Tallinna Olümpiaspordikeskus kuulub äriregistri andmetel Marcel Vichmanni ettevõttele Hoiupanga Töötajate AS (50 protsenti), Aivar Tuulbergi ja Raivo Ranna ettevõttele Vallikraavi Kinnisvara (33,3 protsenti) ja Urmas Uustali ettevõttele Waldorf (16,7 protsenti).

Purjespordikeskuse kompleks on aastast 1997 ehitismälestisena kaitse all. Sadama- ja hoonekompleks rajati 1980. aasta olümpiaregati tarbeks.

Topi 11 ja 13 detailplaneeringu situatsiooniskeem. Autor/allikas: Arhitektuuribüroo JVR

