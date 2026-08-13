Stoicescu tahab, et Landist saaks presidendikandidaat

Stoicescu ütles, et riigikogu fraktsioonitud saadikud ehk nn aknaalused kohtuvad reedel Landiga ning esmaspäeval õiguskantsleri Ülle Madisega. Ta nentis, et otsustab pärast kohtumisi, kumma kandidatuuri ülesseadmiseks toetusallkirja annab.

Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Meelis Kiili tegi aknaalustele ettepaneku toetada just Landi kandidatuuri ülesseadmist, et valimisteni jõuaks vähemalt kaks sisulist kandidaati.

Ka Stoicescu loodab, et Land saab 21 toetusallkirja kokku. "Minu meelest oleks igati parem Eesti demokraatiale, kui 2. septembril oleks laual kaks kandidaati ühe asemel," selgitas ta.

Küsimusele, kas ta kaalub Landi ülesseadmise toetamist pelgalt selleks, et presidendivalimistel oleks valik ja tekiks debatt, vastas Stoicescu jaatavalt. Ta lisas, et isegi kui annab hääle Landi ülesseadmiseks, ei tähenda see, et ta ütleks lahti Madise toetamisest.

"Iseenesest on ka teisi inimesi, kes on mulle sobivad, näiteks Hannes Hanso, aga teda pole poliitilised jõud välja pakkunud," sõnas Stoicescu.

Lisaks presidendivalimistele on Stoicescul lähiajal ees ka otsus erakonnaga liitumise kohta. Laupäeval toimub Parempoolsete üldkogu, kuhu Stoicescu on kutsutud. Pärast seda annab ta teada, kas liitub erakonnaga.

Üldkogul loodab Stoicescu inimestega vestelda. Tema sõnul on Parempoolsete seas lisaks erakonna esimehele Lavly Perlingule veel inimesi, kes on talle juba tuttavad ja sümpaatsed. Eraldi tõi Stoicescu esile Rainer Saksa ja Ilmar Raagi.