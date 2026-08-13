Kiili tegi aknaalustele ettepaneku toetada Landi kandidatuuri ülesseadmist

"Kandidaadi ülesseadmise toetamine ja tema poolt presidendivalimistel hääletamine on kaks täiesti erinevat asja. Tiit Landi ülesseadmise toetamine ei tähenda kohustust teda hiljem valida. See tähendab võimaluse loomist, et meil oleks vähemalt kaks reaalset kandidaati, kelle seisukohti saab avalikult võrrelda," põhjendas Kiili.

Presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 saadiku toetust.

Kiili rõhutas, et fraktsioonitute saadikute eesmärk ei peaks olema ühe konkreetse kandidaadi läbisurumine. Tema sõnul peaks praegune eesmärk olema väga lihtne: Eesti peab saama võimalikult hea presidendi ning selleks peab kõigepealt tekkima tegelik valik.

"Valimine tähendab, et on, kelle vahel valida. Ühe kandidaadiga protsess võib formaalselt vastata reeglitele, kuid sisulist valikut sellisel juhul ei teki. Vähemalt kahe kandidaadi olemasolu looks võimaluse debatiks ning sunniks kandidaate selgitama oma arusaama presidendi rollist ja Eesti tulevikust," märkis Kiili.

Tema hinnangul tuleks presidendikandidaate hinnata muu hulgas selle järgi, kuidas nad mõtestavad presidendi rolli poliitilise süsteemi tasakaalustajana, riigikaitse kõrgeima juhina, ühiskonna ühendajana ning Eesti esindajana välis- ja majandussuhetes. Samuti peab tulevane president mõistma hariduse, informatsiooniruumi ja energiajulgeoleku tähendust Eesti pikaajalisele püsimisele ja julgeolekule.

Kiili sõnul tuleb pärast presidendivalimisi kindlasti tagasi tulla ka presidendi valimise korra enda juurde.

Seni Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili teatas 10. augustil, et otsustas lahkuda erakonnast ja jätkata tööd riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Veidi enne Kiilit teatas Eesti 200-st lahkumisest Kalev Stoicescu. Sellega suurenes fraktsioonitute saadikute arv riigikogus 20-le. Samas selliseid saadikuid, kes pole end ühegi erakonnaga sidunud, on nende seas üheksa.

Samuti tõsiselt Landi ülesseadmise toetamist kaaluvatel Isamaal ja Keskerakonnal on fraktsiooni liikmeid vastavalt kaheksa ja seitse ehk kokku 15. Kui sinna lisada fraktsioonidesse mittekuuluvad, kuid nende erakondadega ühinenud poliitikud, oleks neil lisahääli veel neli ehk kokku 19. Ehk kaks vähem kui Landi ülesseadmiseks vaja. Seega oleks vähemalt kaks lisahäält n-ö sõltumatutelt aknaalustelt vajalikud. Näiteks algselt Ülle Madiset toetanud Stoicescu on viidanud juba võimalusele, et tema võib ka Landi toetada. Kui ta seda teeks ja teeks ka Kiili, oleks 21 allkirja koos.